Hora 14 La Rioja (2/11/2018)

Voz 1490 00:00 hora catorce La Rioja Concha Bezares

Voz 0125 00:15 muy buenas tardes domingo dos de diciembre lo están escuchando marcado por esas elecciones andaluzas ya aquí en La Rioja con un nombre propio el de la jugadora de le de Efe Ana Tejada que desde anoche es campeona del mundo de fútbol sub diecisiete Ana Tejada que ya ha recibido las felicitaciones tanto de la alcaldesa de Logroño como del presidente del Gobierno de La Rioja que ha destacado la contribución al deporte femenino de Ana Tejada en un año este dos mil dieciocho que quedará grabado en la memoria de esta joven riojana de su familia de todos los riojanos por la consecución del campeonato de Europa el ascenso con el EDF a primera división y ahora ese Mundial celebrado en Uruguay por cierto el EDF esta misma mañana empatado a dos en Albacete enhorabuena por todos Ana Tejada por lo demás en unos instantes aquí en Hora catorce hablamos con el recién nombrado presidente de Arak también un joven un joven agricultor de veintinueve años durante el fin de semana el Banco de Alimentos de La Rioja ha celebrado su sexta gran recogida de alimentos la más importante del año se han recogido en dos días ciento cincuenta y siete mil trescientos sesenta y tres kilos una cifra superior a la del año pasado por ello el Banco de Alimentos de La Rioja está esperanzado en que se superará el objetivo total de este año que era de casi ciento setenta y dos mil kilos el presidente del Banco de Alimentos agradece la colaboración de los riojanos y eso sí advierte de que a pesar de la recuperación económica todavía hay personas muy necesitadas en esta región José Manuel Pascual Salcedo

Voz 3 01:44 que han una pobreza enquistados hay gente que lo tiene muy difícil salir de esta situación pues las hace económicas por navegar por con mis cosas no pero que sobre todo sobre todo por la he dado por lado la preparación faltaran embarcación para conseguir llegar a unos trabajos dignos una para que se está dando gente que está cobrando un sueldo pero pues tienen por ser familia numerosa por no llega el están viviendo con un poniendo pero que no yerran al a la a la a cubrir sus necesidades no entonces mi tienen que complementar con ayudas

Voz 0125 02:27 en las carreteras ahora normalidad en las últimas horas un hombre ha resultado herido tras sufrir un accidente al caerse con un quad en la LR doscientos sesenta y uno entre las localidades de Murillo de Río Leza Ventas Blancas completamos área de servicio con el tiempo Agencia Estatal de Meteorología Judith Albadalejo buenas tardes buenas tan

Voz 0419 02:46 el es día tranquilo hoy domingo en La Rioja vemos cielos despejados con algunas nubes en el oeste y el sur de la región pero sin importancia ya que hoy no se esperan precipitaciones suben ligeramente las temperaturas hoy esperamos alcanzar quince grados en Logroño Arnedo dieciséis en Haro y catorce en Calahorra y Alfaro soplan bien desde del suroeste la sierra más flojos variables en el valle mañana lunes tendremos un inicio de semana con un tiempo muy similar al de hoy en general se esperan cielos despejados si algo más nubosos en zonas del oeste y el sur del país las temperaturas para mañana no varían demasiado esperamos mínimas de entre cuatro y siete grados para esta noche IB cara mañana valores máximos de diecisiete grados en Logroño y en Calahorra ir dieciséis en Haro Arnedo y Alfaro en cuanto al viento se espera que sople del suroeste la sierra ir más flojo del oeste en el valle

Voz 0125 03:39 pues ahora cuando pasan casi nueve minutos de las dos de la tarde el luce el sol en el centro de Logroño tenemos catorce grados seguimos en Hora catorce Eduardo Pérez Hoces de veintinueve años es ya nuevo presidente de ARAG Asaja obtuvo un respaldo en la asamblea del pasado viernes del ochenta y nueve por ciento de los compromisarios desde hace cuatro años se dedica a las tareas agrícolas como digo a partir de este momento ya lidera la organización agraria qué tal

Voz 5 04:13 buenas tardes buenas tardes bueno también

Voz 6 04:17 el los sindicatos agrarios en este caso ARAG Asaja es necesario este relevo generacional

Voz 5 04:24 eso es eso es eh pues como todo en la vida cada vez la gente pues va haciendo mayor y tiene que ir enseñando los jóvenes y que se vayan incorporando poco a poco que el día de mañana tengan un Navas se sepa dirigir del combo de de este barco

Voz 6 04:43 que usted ha obtenido el apoyo mayoritario de los compromisarios que mueve los de sindicato es el que usted ha planteado

Voz 5 04:52 pues una modelo abierto a todos los socios de todos los socios puedan hablar y comentar exponer sus ideas y que entre todos evaluaremos y tuvimos una decisión lo más adecuado posible

Voz 6 05:04 y cuáles son los retos principales de ARAG Asaja para los próximos meses años

Voz 5 05:08 y el reto que tenemos es pues eso añadí aportar valor añadido al sector diferenciarlo Issing editarlo para aumentar el precio de nuestros productos

Voz 6 05:20 son ahora mismo los mayores problemas que tiene la agricultura riojana el campo riojano y los agricultores

Voz 5 05:26 pues el problema de las normativas más exigentes una paz que no sabemos cómo va a llegar

Voz 7 05:35 eh Jay sería el el

Voz 5 05:38 que tenemos cada uno frente a a intermediarios a los grandes cadenas alimentarias han industria la social llore comunicación administraciones ahí cada cada vez ser capaces de demostrar la importancia el sector primario bien actividad tan importante imprescindible que representan la cultura las rehenes diría y la alimentación

Voz 6 05:58 bueno estamos estamos hablando con un nombre joven Eduardo Pérez hoces veintinueve años eh porque un joven como

Voz 8 06:04 usted decide dedicarse a la agricultura a la ganadería en estos tiempos

Voz 9 06:11 bueno yo lo he vivido desde pequeñito me abuelo

Voz 5 06:14 los con el montada en el Patrol venga hijo acompañarme a a ver el cereal acompañan un poquito la viña hay poco a poco uno va mamando de ese amor por el campo tan especial e Ibai y eso lo vivido de sin

Voz 7 06:28 eh

Voz 6 06:30 tiene futuro el campo riojano y la ganadería para los jóvenes digo esto porque se insiste mucho desde las administraciones en querer que que los jóvenes que se suban al carro de de la agricultura y en parte también por el modelo que hay yp porque eso evitaría la despoblación rural que es uno de los grandes retos y problemas que tiene en estos momentos planteada esta esta comunidad le pregunto usted que ya lleva ya cuatro años tiene futuro el campo y la ganadería riojano

Voz 5 06:59 tienen futuro claramente ese sector agrario riojano el resto el sector arriba riojanos representa el doble del PIB de la nacional y eso es salvar añadido que genera tiene muchísima muchísimo

Voz 6 07:17 qué le diría a jóvenes que que bueno que se están planteando en estos momentos jóvenes que igual están en el paro que están pensando a qué me dedico yo eh como les invitaría a que se suban a ese carro de hacerse agricultores

Voz 5 07:30 bueno la agricultura ganadería es difícil tiene sus momentos dolorosos Si económico si de todo pero aún así aun así estaremos hacia adelante e es el ganadero el él esforzarse día a día iberos recompensado pues pues eso es lo más bonito que hay

Voz 6 07:54 de qué manera tiene que colaborar obtienen que apoyar de las administraciones en este caso el Gobierno de La Rioja

Voz 5 08:01 bueno pues en ayudas e infraestructuras en ayudarnos en las normativas a la la burocracia clases normativa no sean tan tan exigentes porque cada vez que nos vemos ahogados con las normativas y no creemos que no creemos que hacemos nada malo al contrario

Voz 6 08:19 apoyar las explotaciones y ayudar a los jóvenes tienen más dificultades Eduardo Pérez hoces

Voz 8 08:24 a las mujeres que los hombres bueno

Voz 5 08:28 antiguamente pues se veía con una mujer después

Voz 9 08:30 qué

Voz 5 08:32 pues agricultoras ganaderas pero gracias a Dios y a la sociedad cambia como todo en una sociedad pues nos damos cuenta que que que las mujeres también Vales Diego muchas veces mejor que nosotros cuento por ejemplo a mi equipo cuento contra mujeres una de ellas está en el comité ejecutivo ya que cada vez creo y pienso que el futuro femenino tiene más fuerza en agricultura en la ganadería

Voz 6 09:00 vemos que tiene más peso usted en el sindicato que a partir de ahora presidente Asaja Eve va a tomar alguna medida también para animar a los jóvenes con iniciativas con eh ayudas de alguna manera para que intenten trabajar en el campo que este es el K que la agricultura sea su profesión

Voz 5 09:21 nosotros ayudamos administrativamente a que los jóvenes al criminal instalaciones planes de mejora que Fali gritamos Isaba burocracia data engorrosa que que hay tamos ha ido a lo máximo posible que damos a conocer pues en crearlas d'Innovació con hay diferentes fórmulas para que ellos puedan instalarse lo mejor posible en mejores condiciones

Voz 6 09:45 y además lo que decíamos al comienzo el papel tan decisivo y tan fundamental que es que haya jóvenes trabajando en la agricultura ganadería riojana para evitar esa despoblación de los núcleos rurales verdad

Voz 5 09:56 eso es es primordial

Voz 6 09:59 muy bien Eduardo Pérez o nuevo presidente de ARAG Asaja Enhorabuena Le reitero gracias por acompañarnos buenas tardes buenas tardes adiós

Voz 0125 10:12 son las dos y cuarto Calahorra recupera la plaza de la Verdura tras las obras de urbanización Miguel Ángel Santos

Voz 1584 10:18 es que ya han finalizado las obras de urbanización de esta plaza y también de la calle Portillo de la plaza el Ayuntamiento de Calahorra ha invertido un millón de euros en la recuperación de esta zona del casco histórico entre el pilotaje la pavimentación del derribo de varios edificios la plaza de la Verdura dispone de un mirador mobiliario urbano y arbolado Luis Martínez Portillo alcalde de Calahorra

Voz 4 10:41 la Unión de euros dónde se ha metido entre el pilotaje organizar tanto la plaza de verdura como podía y además éstas no van a ser las últimas actuaciones treinta aquí tenemos previsto bien sabéis de si es realizar otra importante inversión de aproximadamente ciento veinticinco mil euros en cuanto al talud que aquí debajo de la plaza verdura donde se encontraba la zona de la Tacita ya lo que será la partida a aplazar la organización que va a exponer también inversiones cerca de trescientos mil euros estamos hablando tenemos una inversión total de cerca de euros esto en lo que va a hacer eso mejoraría el el buen aspecto

Voz 1584 11:23 la empresa pavimentación es Morales ha sido la encargada de ejecutar el pilotaje de la plaza de la Verdura de la calle Portillo de la plaza la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento y otros servicios y los trabajos de urbanización

Voz 0125 11:37 ya que Logroño el Ayuntamiento ha aprobado en pleno extraordinario por unanimidad una enmienda presentada por el grupo municipal del Partido Popular para abrir consultas preliminares sobre quite criterios técnicos y económicos que permitan la licitación del proyecto y la obra de la pasarela de los lirios en el próximo mes de febrero los vecinos de este barrio de Los Lirios aplauden la medida eso sí advierten de que estarán expectantes José María manchan

Voz 10 11:59 que es que no se alegra de que de que indudablemente haya salido la la enmienda que se haya puesto un plazo a a dicha enmienda para una finalización para que se haga la consulta no nos alegra Hay esperemos que esta vez sí que esta vez sí que sí que de verdad cumplan los plazos porque hay que recordar que actualmente en las dotaciones del barrio no han cumplido ningún plazo nada entonces con lo cual esperamos esperamos que este viaje si estaremos atentos sí además eh seguiremos reivindicando lo que es la falta de dotaciones que tenemos en el barrio la pasa de la es una de ellas que además es bastante bastante necesaria por el tema de que de que nos faltan las demás entonces estaremos expectantes estaremos atentos a ver si de verdad este viaje cumplen los plazos no

Voz 0125 12:45 con todo aseguran que antes de dos mil veintiuno no será una realidad esa pasarela

Voz 10 12:48 pues esperamos que por lo menos el año que viene comiencen las obras comiencen con mienten pero pero vamos no creemos que este la finalización de la pasarela vamos no creo que esté antes del dos mil veintiuno ojalá me equivoque a la me equivoque hemos pedido diferentes además de diferentes medidas de seguridad para el paso hacia lo que es hacer el colegio de los niños y hacia el centro de salud de de todos los vecinos del barrio hemos pedido medidas de seguridad para ese paso hasta que salga la pasarela de momento no tenemos ninguna medida provisional que que no se arregle o nos facilite el paso por esa zona de momento seguiremos con las reivindicaciones y sobre todo porque hay otras otras dotaciones que también se aprobaron en el Parlamento de La Rioja por unanimidad como es el colegio y que no se ha hecho y hace tres años ya que se aprobó e seguiremos con la reivindicaciones porque ya le digo que hasta que no se vea no nosotros creemos vamos

Voz 0125 13:46 fin de semana Ava previo al macro puente de la Constitución Juan

Voz 6 13:51 sin Sáenz presidente de Azca Rioja qué tal buenas tardes Joaquín muy buenas tardes qué tal por ahí muy bien bueno pues qué qué previsiones tienen ustedes van a colocar el cartel de completo durante este macro puente

Voz 11 14:05 pues bueno continuamos en esa línea ascendente de de septiembre durante este otoño he sido bastante positivo bastante bueno para para todos nosotros con unos cuentes verdaderamente atractivos ir Yeste Puente de la Constitución y la Inmaculada pues ojalá tuviéramos una así cada mes para nosotros para nuestro sector no Jazz que aquí no llueve nunca a gusto de todos a nosotros nos vendría muy bien porque de esta marea aumentamos la ocupación tenemos muchos más días nuestras casas funcionando la verdad que ya hemos recibido muchísimas solicitudes de información muchísimas llamadas tanto a las casas como a la página web de Azca Rioja entonces estamos verdaderamente contento

Voz 6 14:52 bueno ya tuvieron un puente parecido que fue el del uno de noviembre las cosas ahí fueron bien y además en este Joaquín Sanz estamos ya pues inmersos en la Navidad resulta si cabe todavía más atractivos para los que quieren visitar conocer La Rioja durante estos días además esta otro atractivo añadido como es el de las ferias de de la Concepción en Santo Domingo con esos mercados medievales verdad que eso supongo que también es un reclamo turístico

Voz 11 15:17 es todo lo que sea el hacer que la visita sea más completa la visita en esta comunidad sea más completa y variada el bien general Massa atractiva por supuesto que no en están en estos días de están en estas fechas de estancias largas donde uno se puede permitir el conocer diferentes rincones de La Rioja pues sillas y Aaiún festival si hay una seria si hay cualquier actividad de de puertas abiertas por supuesto que que ayuda muchísimo muchísimo a que a que gente no dude porque siempre está está esa esa preocupación les lloverá Nobel lloverá si llueve y podemos hacer alguna actividad siempre complementa siempre ayuda a tomar esa decisión final

Voz 6 16:08 Nos decía en el último puente en el del uno de noviembre que la procedencia de los turistas que solicitaba el alojamiento rural en La Rioja no era sólo de las comunidades limítrofes sino incluso de de otras comunidades más distantes ocurre lo mismo en este puente

Voz 11 16:25 pues estamos logrando poco a poco no que que que nos vean más atractivos otras otras comunidades autónomas pues como ha ocurrido recientemente pues dicen desde incitan desde por ejemplo Extremadura con siete horas de viaje no de de madre en el País Vasco van a continuar no por supuesto pero con nuestros clientes más asiduos y más Yeles no hilo pero ya tenemos también a Aragón devienen en estas instancias largas la gente desde zonas como Cataluña Valencia animan a hacer turismo turismo de interior

Voz 6 17:07 Joaquín Sanz estamos hablando con el presidente de La Rioja este puente festivo puede ser el preludio para las casas rurales de las peticiones que van a tener de la demanda que van a tener coincidiendo con la Navidad tanto el día de Nochebuena Navidad Nochevieja Año Nuevo porque usted nos dice que año a año son más demandados los y las casas rurales no en esta época del año

Voz 11 17:30 sin duda este este año en particular además la fecha de Nochebuena ahí noche vieja cae en lunes con lo con la consiguiente así que hace que estas sean aún más atractiva y muchos de nuestros visitantes optan por venir el fin de semana que viene por delante o bien un viernes o un sábado haciendo de estas instancias puso unas instancias de cuatro o cinco días no es por lo tanto es muy atractivo para nosotros volvería a decir ojalá esto ocurriese cada mes pero bueno los indultos de nuestros sectores otra cosa no sé pero sí hemos recibido también muchísimas eh este terreno que yo describo como neutral lo que es una casa casa rural con con con todos es con todas las calidades que tienen y todos los servicios que tienen pues hace que esa cena de Navidad digan bueno las familias eran vamos a celebrar las juntos pero no es en casa tuya o en casa de de la Tía María sino en en casa en un terreno neutral que nos permite nos obliga sobre todo que esto es lo más importante por lo menos es lo que yo he visto en mi experiencia con con las personas que pasan Navidad y Nochevieja en una casa rural nos obliga a todos a hacer un pequeño esfuerzo y ya prepara ya a preparar la cena conjuntamente a recoger esa mesa conjuntamente no cuando uno está en casa de alguien pues bueno a la muchas gracias dio una fabulosa y salgo corriendo no

Voz 6 19:02 bueno pues parece que se iban así las cosas ustedes van a cerrar el año con datos positivos o por lo menos no tan malos como en otras ediciones

Voz 11 19:11 un muy mal la verdad es que está haciendo un gran un gran la gran recta final de del año es el turismo rural el turismo de interior es algo ya al para nuestros pueblos no es esencial para poder mantener la la población civil para poder hacer que estos pequeños negocios de de la de los pequeños pueblos se mantengan entonces la verdad que estamos muy satisfechos y esperamos Manuel desde dos mil diecinueve En esa misma línea

Voz 6 19:43 muy bien Joaquín sanos gracias una vez más por acompañarnos en la Cadena Ser de La Rioja buenas tardes un abrazo

Voz 1 19:50 sí

Voz 0125 19:54 dos y veinticinco este fin de semana ha dado comienzo la ruta turística Carlos Quinto imperial Bush que va a hacer los recorridos que Carlos Quintero realizó a La Rioja esta ruta histórica permitirá al turista conocer esos lugares por los que pasó el emperador en las tres ocasiones que visitan nuestra región Pilar Lumbreras es la guía turística

Voz 12 20:12 la ruta histórica de Carlos Quinto lo que hacemos es rememorar las huellas visibles que dejó el emperador Carlos Quinto en los tres viajes que el realizada a La Rioja hace tres viajes uno en mil quinientos veinte todavía no es no ha sido coronado emperador sí que aprovecha su estancia en Calahorra para pedir y convocar Cortese en Santiago para pedir dinero para la coronación después volverá de nuevo en mil quinientos veintitrés ya como emperador si finalmente el mil quinientos cuarenta y dos

Voz 0125 20:45 todos los recorridos partirán de Logroño la primera jornada ya se ha iniciado este fin de semana con visitas al cubo del Revellín o la concatedral de La Redonda concluyendo en Nájera las otras dos van a tener lugar el día quince llegando hasta Santo Domingo el veintidós de diciembre hasta Calahorra

Voz 12 20:59 qué hacemos a lo largo de la ruta es mostrar un poco pues aquellos personajes riojanos que también influyen en la figura del emperador secretario Antonio Leiva por ejemplo cuando esa mano

Voz 6 21:11 bueno pues ir visitando a aquellos lugares

Voz 12 21:13 que tenemos una impronta real de su paso por por nuestra comunidad La Rioja Turismo en la página experiencias están colgadas todas las rutas que vamos haciendo y desde ahí se pueden adquirir las entradas el precio es de quince euros por persona

Voz 0125 21:28 eh

Voz 1490 21:33 qué vas a este domingo a las cinco de la tarde vivir en Radio Rioja Cadena Ser el partido de la jornada la Unión Deportiva Logroñés busca consolidarse entre los mejores del campeonato y para ello necesita una nueva victoria en Las Gaunas desde las cinco menos cuarto en el mil ciento setenta y nueve de la onda media aplicaciones móviles de la SER tres W punto Radio Rioja punto es vive el Unión Deportiva Logroñés Real Sociedad B toda la pasión y emoción del fútbol de bronce este domingo en Radio Rioja Cadena Ser

Voz 0125 22:18 hace unos minutos hemos conocido que el EDF ha empatado en Albacete y que más Sergio Moreno buenas tardes

Voz 13 22:23 hola buenas tardes a medianoche en la península Ana Tejada besaba la Copa del Mundo sub diecisiete en Uruguay después de haber ganado la gran final contra México en Montevideo para completar un Mundial perfecto regresar mañana a España con el tercer título planetario para la selección española es el primer Mundial para el fútbol español en categoría femenina Hilario es la Tejada ha sido protagonista del mismo siendo titular en todos los encuentros por supuesto también ayer en la final de esta forma Ana Tejada suma ya uno Europeo y un Mundial y su progresión sin duda es fantástica viajan esta tarde de regreso a España mañana serán recibidas las de Toño AIS por todo lo alto en Madrid ya las se incorporará cuanto antes a la disciplina del EDF Logroño tras un mes fuera del equipo por este torneo que ha cerrado por todo lo alto es el tercer mundial para el fútbol español y también el tercer mundial para un futbolista riojano Ana Tejada comparte escenario mundial con Fernando Llorente en Sudáfrica dos mil diez con Dani Aranzubia en Nigeria mil novecientos noventa y nueve por otra parte ayer sábado nos dejó la buena noticia del triunfo en el Palacio de los Deportes del Balonmano Logroño entre el sin fin de Santander los riojanos con esta victoria vuelven a mirar a los puestos altos de la Asobal even posible acabar la primera vuelta entre los cuatro mejores ganarse por tanto el derecho a jugar la Copa Asobal peores noticias llegan desde el baloncesto riojano de error esta del Bodegas Rioja Vega ante el Baskonia en Vitoria que aleja a los riojanos de su objetivo de ser líderes en el subgrupo de esta les plata y hoy en lo deportivo la vista está puesta en Las Gaunas la Unión Deportiva Logroñés juega un partido de vital importancia para seguir escalando posiciones en la tabla y sobre todo aumentar la distancia con los muchos equipos perseguidores que quieren ocuparan menos la cuarta plaza ahora en poder de los riojanos Sergio tendrá que hacer frente a la plaga de lesiones son baja Álvaro Arnedo paredes Santos Olaetxea y Marcos Andre recupera Remón que ha entrado en la convocatoria además esta tarde en Las Gaunas ya se podrán retirar las entradas para el partido del próximo domingo en Anduva el club quiere superar los más de mil seguidores que viajaron el curso pasado Miranda el precio de las entradas es de quince euros reservar plaza en alguno de los autobuses cuesta cinco euros ya a las cinco de la tarde en Llodio arrancará el partido el Calahorra ante el Vitoria los rojillos buscan una victoria que les permita miran a los puestos más destacados de la clasificación sola pierde para este encuentro a Cárdenas por lesión ya y su pichichi con siete tantos por sanción