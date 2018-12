Hoy por Hoy La Rioja (Tramo- 7:50 a 8:00)

Voz 1 00:00 hoy La Rioja Concha Bezares

Voz 3 00:13 es lunes tres de diciembre vamos ya con la previsión del tiempo

Voz 3 00:26 la Agencia Estatal de Meteorología que nos cuentas Isabel Albadalejo buenos días

Voz 6 00:30 buenos días arrancamos este lunes con brumas y nubes bajas en la Rioja Alta una jornada que se espera con cielos poco nubosos y tiempo estable descartando precipitaciones ambiente suave protagonizado por la subida generalizada de temperaturas en todo el país hoy esperamos máximas de diecisiete grados en Logroño y en Calahorra it dieciséis en Arnedo Alfaro y Haro terminamos con el viento que sopla del suroeste la sierra y que es más flojo del oeste un calma en el pie

Voz 3 01:00 quedan ahora nueve minutos para las ocho de la mañana en el centro de Logroño seguimos con once grados

ahora mismo tranquilidad en los viales riojanos pero sí transitan por la zona de Ezcaray sepan que las obras de acondicionamiento de la travesía de esa localidad obligan a cortar la carretera en el puente sobre el río Oja

Voz 3 02:17 se lo está apuntando esta emisora en este mes de diciembre el servicio de Urgencias del Hospital San Pedro no contará con un pediatra de mañana siendo uno de los meses con más atención desde el año con una media de dos mil cuatrocientas urgencias en los últimos cinco años una denuncia que han trasladado a esta emisora ya que en este mes la primera atención en Urgencias en el turno de mañana en el hospital de referencia de La Rioja será la de un residente de primer año sin supervisión algo que no es legal y todo esto ocurre cuando según los datos la urgencia de Pediatría supone un tercio de las urgencias totales del Hospital San Pedro más allá de esta demanda aún según ha podido saber esta emisora la plantilla de guardias en pediatría ha pasado de catorce a ocho médicos en nueve meses esto ha implicado que los pediatras estén haciendo seis guardias al mes y más de ochenta horas a la semana la Delegación del Gobierno en La Rioja confirmado la denuncia interpuesta ante la Guardia Civil por una joven de diecisiete años que asegura haber sufrido una violación en la madrugada del sábado al domingo en el parque de la baronesa de Arnedo se han instruido las correspondientes diligencias y la investigación está abierta en estos momentos por lo que desde la Delegación de Gobierno Se piden máxima prudencia y respeto a la investigación el Parlamento de La Rioja acoge a partir de las once de la mañana el acto conmemorativo del Día Europeo Internacional de las Personas con Discapacidad organizado por el CERMI en La Rioja acto en el que se va a leer en sistema braille un manifiesto alusivo a esta jornada a cargo de una persona con discapacidad visual en este día nos queremos acercar hasta el empleo de las personas con discapacidad y lo hacemos a partir de un informe de la Fundación Adecco que revela que la contratación de las personas con discapacidad en La Rioja ha crecido un catorce por ciento en los tres primeros trimestres de este año frente al descenso generalizado de la contratación Irene Gil responsable de la Fundación Adecco

Voz 11 04:15 qué se debe en primer lugar a un cambio de mentalidad que está afectando a todas la suciedad empezando por las propias personas con discapacidad las nuevas generaciones con un certificado de discapacidad van cambiando esa mentalidad que asociaba la discapacidad a dependencia inactividad iban buscando un empleo que les permita ser autónomos e independientes paralela la mente la ley general de la discapacidad aprobada ya hace casi cuatro décadas en mil novecientos ochenta y dos y sur va surtiendo ahora realmente más efecto las empresas se preocupan de cumplirla y cada vez da dando más importancia sus proyectos de diversidad inclusión de modo que que las personas con discapacidad van encontrando cada vez más su hueco en el en el mercado laboral

Voz 3 05:00 con todo y a pesar de este incremento el grueso de la contratación de este colectivo sigue estando en los centros especiales de empleo

Voz 11 05:05 es decir en entornos de trabajo con el setenta por ciento de personas con con discapacidad esto es quizás la otra cara de la moneda y lo que tenemos que seguir luchando pues por revertir los centros especiales de empleo cumplen una importantísima misión social pero la ley les concibe como un trampolín hacia hacia la empresa ordinaria es decir el entorno laboral tal y como todos lo conocemos donde la persona con discapacidad es un trabajador más entonces es donde tenemos que seguir peleando para que se produzca esa plena inclusión en la empresa ordinaria que es el máximo exponente de de inclusión laboral

Voz 3 05:40 este incremento del catorce por ciento según la Fundación Adecco permite pronosticar un nuevo récord de contratación de personas con discapacidad para este año dos mil dieciocho ya que el año pasado en La Rioja se alcanzó el máximo histórico con mil noventa y cuatro contratos Alfaro celebra hoy la edición número treinta y tres de las jornadas de fruta y Cultura Miguel Ángel Santos el manejo

Voz 12 06:04 o de las malas hierbas en frutales la viabilidad económica del tomate industrial la marca de calidad Denominación de Origen Protegida Peras de Rincón el Control de Enfermedades en almendros son algunos de los temas que va a abordar el programa de la nueva edición de las Jornadas de Cultura que organiza el Ayuntamiento de Alfaro en colaboración con Akon sí quería de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente que se va a inaugurar a las nueve y cuarto de esta mañana con la presencia del consejero de Agricultura Íñigo Nagore la alcaldesa de Alfaro Yolanda Preciado unas jornadas que cada año atraen a más agricultores de comunidades vecinas Guadalupe López es la concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Alfaro

Voz 13 06:45 las gracias al Gobierno de La Rioja por la ayuda que siempre nos dan para para para llegar a cabo esta jornada sin la cual sin ellos porque nosotros tenemos la las inquietudes de los agricultores Si de los de Alfaro pero siempre a lo largo del año ellos reciben más inquietudes ya no a niveles tan local como nosotros sonando es general de distintos agricultores de La Rioja son unas jornadas que están abiertas que viene mucha gente de Navarra de Aragón del País Vasco entonces hay siempre temas que a lo mejor nosotros no no no les damos la Planet la importancia necesaria porque en en nuestra zona ese problema o duda no ha surgido pero la gente que viene Le gusta escucharlas y estar al tanto de ellas

Voz 12 07:37 se van a desarrollar en la sala La Florida ya a partir de la una de la tarde está previsto un coloquio entre los ponentes ya existentes que estará moderado por la técnico de la sección de transferencia e innovación agraria Nuria Gómez siete grados de temperatura a esta hora

Voz 3 07:55 mañana aquí en Logroño seguimos con once y en la zona de la Sierra Nieva tienen cinco grados el fin de semana el Banco de Alimentos de La Rioja ha celebrado su sexta gran recogida de alimentos la más importante del año se han recogido en dos días ciento cincuenta y siete mil trescientos sesenta y tres kilos una cifra superior a la del año pasado por ello el Banco de Alimentos está esperanzado en que su superará el objetivo total para este año con todo el presidente del Banco agradece la colaboración de los riojanos y advierte de que a pesar de la recuperación económica todavía hay muchas personas necesitadas José Manuel Pascual Salcedo

Voz 14 08:27 que hay una enquistada soy gente hay gente que lo tiene muy difícil salir de esta situación pues poner las situaciones económicas todo por la verdad por con mis cosas no pero que sobre todo sobre todo la dado por lado la preparación no falta la embarcación para conseguir llegar a unos trabajos dignos una paradoja que es esta

Voz 13 08:50 cuando hay gente que está cobrando un sueldo pero

Voz 14 08:52 pues bien por ser familia numerosa por qué no en ella y que están viviendo con un bueno pero que no yerran al a la a la a cubrir sus necesidades no tienen que complementar con ayudas