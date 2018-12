Hoy por Hoy La Rioja (3/12/2018 Tramo- 8:20 a 8:30)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 por ello

Voz 2 00:02 yo

Voz 1 00:04 Concha de zares

Voz 4 00:08 y así llegamos al último tramo local muy buenos días Paktika Casamayor les desea un buen día y les ofrece la información de la hora y temperatura

Voz 1452 00:19 la Agencia Estatal de Meteorología que prevé para este lunes tres de diciembre cielo nuboso con intervalos de nubosos en el oeste y en el sur las temperaturas máximas rondarán hoy los diecisiete grados quedan ahora nueve minutos para las ocho y media en el centro de Logroño ya casi doce grados

Voz 5 00:35 una visión perfecta ayudará a ver el mundo de otra manera en óptica casa mayor tratamos tus problemas de visión y de ofrecemos la mejor solución siempre con monturas silentes de máxima calidad los Optometría estas profesionales de óptica Casamayor harán que todo lo que te rodea se vea mejor óptica Casamayor en Pérez Galdós trece de Logroño

Voz 1452 01:02 y en las carreteras no hay complicaciones se lo estamos contando aquí en Hoy por hoy el servicio de Urgencias del Hospital San Pedro no contará con un pediatra de mañana durante este mes de diciembre cuando este mes eso es uno de los demás atenciones del año con una media de dos mil cuatrocientas urgencias en los últimos cinco años así que en este mes la primera atención en Urgencias en el turno de mañana en el hospital de referencia de La Rioja será la de un residente de primer año sin supervisión algo que no es legal según la denuncia que han trasladado a esta emisora y todo esto ocurre cuando según los datos la urgencia de Pediatría supone un tercio de las urgencias totales del Hospital San Pedro la Delegación del Gobierno en La Rioja pide prudencia y respeto la investigación policial abierta tras una denuncia por una presunta violación en Arnedo La joven es una menor de diecisiete años por lo que la preservación y la protección de su intimidad dice en un comunicado la Delegación de Gobierno es fundamental

Voz 6 02:09 David Bisbal te llena de energía pues estás de enhorabuena porque Endesa y tempo Happy te invitan a un evento único el próximo veinticuatro de marzo en Logroño contrata y consigue tu entrada doble antes del treinta y uno de enero en tu punto de servicio Endesa o In Tempo con Bisbal punto com sea cual sea tu energía hay una solución Endesa para ti

Voz 2 02:30 me encanta su celebramos el Día del socio de Carrefour Bello el cuatro de diciembre porque descontamos Elipa en todos los productos de productos frescos merita Castro quería perfumería alimentos mascotas Carrefour Pontones además aprovecha para repostar en nuestras gasolineras y ahorra un diez por ciento por todos merecemos mejor

Voz 1555 02:51 ahora es lo mejor en salud a su alcance acusa abre oficina en Logroño en Avenida República Argentina quince con los seguros de salud le acusa acceda a las máximas coberturas médicas en el mejor hospital privado de España según estudió marcó la Clínica Universidad de Navarra informa S de nuestras ofertas de contratación en acusa a punto es o en el nueve cuatro uno veintitrés cero cinco cero seis e incluye a sus hijos gratis

Voz 1452 03:19 el Parlamento de La Rioja acoge a partir de las once de la mañana el acto conmemorativo del Día Europeo Internacional de las Personas con Discapacidad organizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad CERMI un informe de la Fundación Adecco revela que la contratación de las personas con discapacidad en La Rioja ha crecido un catorce por ciento en los tres primeros trimestres de este año frente a un descenso generalizado en la contratación Irene Gil responsable de la Fundación

Voz 7 03:44 qué severa en primer lugar a un cambio de mentalidad que está afectando a toda la sociedad empezando por las propias personas con discapacidad las nuevas generaciones con un certificado de discapacidad van cambiando esa mentalidad que asociaba la discapacidad a dependencia hay en actividad iban buscando un empleo que les permita ser autónomos e independientes Paralelamente la ley general de la discapacidad aprobada ya hace casi cuatro décadas en mil novecientos ochenta y dos va sur va surtiendo ahora realmente más efecto las empresas se preocupan de cumplirla

Voz 1452 04:18 el pasado sábado se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Sida y en esa edición se ha tratado de dar visibilidad a esta enfermedad en el último año en La Rioja se han detectado cuatro nuevos casos de sida ese han diagnosticado veintitrés nuevos casos de infección por VIH unas cifras que se mantienen estables en los últimos años en cualquier caso el presidente del comité antisida de La Rioja Javier Pinilla advierte de que la epidemia oculta que aparezcan más casos con lo que ello supone

Voz 8 04:45 por un lado supone que en esos fases avanzadas la capacidad de transmisión es tres veces mayor a fases precoces supone que en fases avanzadas la mortalidad de fases avanzadas es cinco coma dos veces superior a fases precoces durante el primer año en fases avanzadas la probabilidad de muerte es diez veces mayor ya vienen con el diagnóstico de sida es veinte veces mayor y también de forma tangencial un mayor gasto sanitario eh

Voz 10 05:28 si ves para estas navidades esta Navidad en Forum Sport metido unas tapas de montaña Salomon por sólo sesenta y nueve con noventa Iwate me pido un pantalón de montaña terno ha por sólo sesenta y cuatro con noventa y nueve me pide una chaqueta de montaña Salomon por sólo ciento cuarenta y nueve con noventa y nueve lo chaquetas camisetas pantalones encontradas estas ofertas y muchas más en nuestras tiendas y en Forum Sport punto com Forum Sport número uno en precio de marcas líderes

Voz 2 06:00 cuando pensamos en el futuro Fundación Ibercaja lo tenemos claro vamos a estar ahí con todas las partes

Voz 11 06:09 los jóvenes los emprendedores los profesionales y los que no necesita impulsando tus sueños ir desarrollando nuestra identidad y nuestro territorio trabajando para llenas de posibilidades el mundo del mañana

Voz 2 06:23 la Fundación Ibercaja tu futuro nuestro presente

Voz 12 06:29 en Logroño nos renovamos disfruta de los mejores precios con nuevas secciones y una imagen totalmente nueva los encontrará en el polígono Cantabria Avenida Mendavia parcela cinco y en el polígono industrial Portalada II calle acordonada donde también encontrarás nuestra gasolinera GM hoy lo mejor no cuesta tanto

Voz 1452 06:49 en Hoy por hoy vamos con el deporte

Voz 13 06:53 Eroski

Voz 4 06:54 aun buen día tras la información deportiva Eroski Contigo

Voz 1452 06:59 cuando quieras Sergio Moreno han sumado los tres equipos

Voz 1071 07:02 de mayor categoría dentro del fútbol regional el Calahorra empató ayer domingo ante el Vitoria el filial del Eibar se adelantó en el minuto diez con tanto de Jaime en un nuevo error defensivo de los rojillos Parla de penalti empató el partido mediada la primera parte los de Miguel solas son décimos con veintidós puntos a cuatro de el de ascensos posición que marca en estos momentos la Unión Deportiva Logroñés los de Sergio Rodríguez empataron en Las Gaunas se adelantó también pronto la Real Sociedad B con gol de Dior en el minuto siete tras una gran jugada colectiva control visitante intensidad por parte de ambos equipos gran papel de los riojanos y hasta seis ocasiones claras para haber ganado el encuentro sin embargo Zubiaurre con dos paradas en la recta final del choque impidió la remontada de los riojanos Ander Vitoria por fin se estrenó como goleador en la Unión Deportiva Logroñés buenas sensaciones por tanto para afrontar el gran partido del próximo domingo en Anduva ante el Mirandés una nueva marea blanquirroja se está poniendo en marcha cerramos con el empate en Albacete del REF Logroño que comenzó ganando y que al final tuvo que empatar con un gol en el ochenta para un dos dos final que le permite sumar un punto fuera de casa

Voz 14 08:06 ya apetece ser socio de Eroski club porque hasta el miércoles doce para ti por ser socio tienes los espárragos blancos extranjeros que seis nueve frutos ciento veinticinco gramos en oferta dos por uno lleva te dos unidades ingresamos importe de Honda en tu tarjeta con Eroski club disfruta de las ventajas de ser socio

Voz 1452 08:28 el Ayuntamiento de Logroño ha aprobado en pleno extraordinario por unanimidad una enmienda presentada por el grupo municipal del PP para abrir consultas preliminares sobre criterios técnicos y económicos que permita la licitación del proyecto y la obra de la pasarela de Los Lirios en el próximo mes de febrero los vecinos de Los Lirios aplauden la medida ya advierte de que estarán expectantes José María manchan

Voz 15 08:49 que es que no se alegra de que de que

Voz 16 08:52 ya ha salido la la enmienda que se haya puesto un plazo a a dicha enmienda para una finalización para que se haga la consulta no nos alegra Hay esperemos que esta vez sí que esta vez sí que sí que de verdad cumplan los plazos porque hay que recordar que actualmente en las dotados es del barrio no han cumplido ningún plazo nada entonces con lo cual esperamos esperamos que este viaje si estaremos atento si además seguiremos reivindicando lo que es la falta de dotaciones que tenemos en el barrio la pasa de la es una de ellas que además es bastante bastante necesaria por el tema de que de que nos faltan las demás entonces estaremos expectantes estaremos atentos a ver si de verdad este viaje cumplen los plazos no