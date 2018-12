Tiempo de Descanso:'Ajedrez: Deporte y herramienta educativa'

la más o menos como unas doscientas personas niños un pongamos peso ciento veinte ciento treinta adultos setenta no vino en La Rioja todavía en la gente que he conocido en cuestiones sociales solamente la gente que está en su mundo lo entiende un poco claro está muy asentado pero por ejemplo están saliendo del Arsenal como en Haro hay bueno y naturalmente en Logroño que siempre ha sido oye ellos pues ahí el nivel aceptable de estas siete gente la del que puede puede

Amaya hizo a Bt ex jugadora de la sociedad ajedrecista de La Rioja directora de Caixa la Asociación de ajedrez social de nuestra Comunidad nosotros hemos hablado con ella sobre las ventajas que tiene el ajedrez para los más pequeños

los niños les ayuda y muchos muchos aspectos pero principalmente yo lo que veo es que una partida de ajedrez a ellos les lleva a tener que plantearse en cada una de las situaciones eh cómo está la situación qué opciones tienen qué qué movimientos estudian hacer qué consecuencias cada uno de ellos y por ende escoger la mejor la mejor opción que ellos consideren siempre puede haber errores los errores humanos y son necesarios para el aprendizaje entonces también van asimilando eso de no pasa nada pues para hallar una vez hay después desarrolla también valores como el respeto del compañerismo con nosotros en las clases intentamos comentar mucho pues estos estos aspectos porque al final la madre no ha dejado de ser un juego competitivo y hay que saber tanto ganar como como perder siempre en general un clima en las clases pues de compañero

al final tiene que ser importante aprenderá a valorar a todas las opciones y más a ciertas edades cuando son tan impulsivos no Cibeles alguna pieza que no pueden comer enseguida vayan a

yo sí esa es quitarles esa impulsividad inicial cuesta bastante tiempo sobre todo cuando son tan pequeños porque ellos personas en la inmediatez pero bueno el propio proceso al final a ellos cada vez cometen un error no les gusta entonces les deriva a cada vez tomarse un tiempo mayor de reflexión bueno poquito a poco sí que te das cuenta de que el ajedrez les va ayudando y los años que llevan conmigo les vas viendo no es es Cypress esos detalles de que ya han ido madurando contigo y también con el ajedrez

bueno al principio normalmente a solas no poquillo caos porque claro pienso lo que quiera en Canarias y a toda costa entonces las normas al principio cuesta que las que las interioriza en pero vaya es cuestión de tener un poquito de paciencia porque ellos a estas edades su son como esponjas y lo captan todo lo que sí que las clases tienen que ser con dinámicas muy variadas no podemos hacer el mismo durante más de quince minutos sí que las partidas Duran algo más pero incluso en las partidas metimos juegos variados para que ellos pues en función del objetivo de cada una de las dinámicas que proponemos que hay que cambiar su forma de de organizarse de planificar si de verlo el el fuego entonces bueno pues afirmó los poquitos cortos que a ellos les encantan les proponemos retos les hacemos trabajar en equipo para estas edades poquito gol atrás en todo esto todavía no ha aprendido más que con este es están conociendo a sí mismos entonces metemos a dinámicas en las que empiezan a trabajar en equipo y la verdad es que responden de Asprona