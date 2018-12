La culpa ajena

Voz 1389

pues pues hombre ojalá que dentro de diez años no tengamos ni puñetera idea de de que estábamos haciendo el tres de diciembre de dos mil dieciocho eso cree eso sería una buena noticia pero hoy concretamente sí que sí que lo sabemos y probablemente en el a medio plazo los seguiremos recordando a mi me parece que éste es un país ahora mismo interrogando sea asimismo que es algo en España se nos da fatal porque asumimos bastante mejor el delito que la culpa la culpa es traumática en estos tiempos donde está más prestigiado el victimismo ser culpable desde luego en los nada rentable pero me ha parecido que para España amanecido si buscando esa culpe repartiendo la pero sin nadie que diga oiga creo que lo he hecho mal hablaba ahora Enric de Susana Díaz Susana Díaz oiga la corrupción y la parálisis de mi Gobierno quizás ha puesto un granito de arena en esos doce diputados de Vox Pablo Casado oiga es que les he plagiado parte de su agenda votantes se han ido a buscar el original ciudadanos oigan es que nosotros en campaña hemos pedido hemos dicho que estaremos encantados de recibir sus votos Podemos que lleva cinco seis años llamando ultraderecha cualquier persona que esté a la derecha de ellos que prácticamente media España aquí la tenemos ahora ya dentro de un Parlamento por supuesto una cosa que no se me olvide los medios de comunicación es que nos están dando mucha audiencias que las personas la Audiencia con conecta la televisión se la prensa escucha la radio cada vez que hablamos de Vox inconscientemente inconscientemente involuntariamente hemos tirado de ellos todo lo que hemos podido yo creo que entre todos hemos subido a Vox al escenario lo que ha hecho Vox es coger el micrófono llenar el estadio ahora lo que tenemos que hacer es preguntarnos cómo vacilarlo