'El servicio de Urgencias del Hospital San Pedro no tendrá pediatra de mañana'

Voz 0125 00:00 esta emisora tenido acceso a una denuncia sobre las urgencias de pediatría en el Hospital San Pedro según la misma desde este mes de diciembre no se contará con pediatra de mañana en el servicio de Urgencias que es precisamente uno de los que tiene más atenciones con una media de dos mil cuatrocientas urgencias en los últimos cinco años tras desvelar esta información el CEBS el Sindicato Médico Libre de La Rioja ha asegurado que oficialmente no ha recibido notificación de la gerencia del San Pedro pero si el malestar de los propios profesionales Run Luis Rubio es el portavoz

Voz 1 00:31 de todos es conocido que tenemos una precariedad de profesionales médicos tanto de te yacía como de otras categorías atención primaria también estamos en una situación parece ser ya digo que son cosas que me han llegado pero que no no me ha llegado nada de forma oficial que se iba a suprimir la juntos de Pediatría los turnos de mañana el servicios de urgencias que el residente que se al cargo o la persona que esté al cargo de la pediatría podría consultar con el adjunto de planta

Voz 0125 01:06 según la denuncia la primera atención de Urgencias en el turno de mañana será de un residente de primer año sin supervisión y todo esto ocurre cuando según los datos la pediatría supone un tercio de las urgencias del hospital de referencia de La Rioja además según ha sabido esta emisora las guardias en pediatría han pasado de catorce a ocho médicos en nueve meses esto ha implicado que los pediatras estén haciendo seis guardias al mes y más de ochenta horas a la semana dice Rubio que evidentemente con esta reducción no se puede prestar el mismo servicio

Voz 1 01:36 sí tenemos precariedad de médicos hice muchas categorías en concreto pediatría Médico de familia son unas de las más tocadas en este sentido y servicios estaba hablando con doce o catorce médicos y ahora se reducía ocho está claro que no se puede dar el mismo servicio no se puede dar con la misma con la misma facilidad que será la hasta ahora está claro que estamos tirando de la buena hacer el esfuerzo de los profesionales pero evidentemente esto en algún momento tendrá que buscar una solución ya definitiva porque no se puede estar permanentemente pidiéndole a los profesionales que aman más guardias que se esfuercen más que hagan más horas que donde debería de hacer la labor dos personas la haga una sola etc

Voz 0125 02:26 por último el Sindicato de Médicos solicitará una reunión con la dirección del hospital para que explique la reducción de plantilla en las urgencias de pediatría

Voz 1 02:33 eh con la Consejería no sé si Soleil cerremos pues desde luego la dirección del hospital por supuesto porque es algo que es internas del hospital y habría que saber exactamente máxime cuando hace unos días salió a propósito de los presupuestos la consejera hablando de que se a abrir un centro de urgencias de pediatría en el hospital con una dotación económica pero bueno la dotación personal ya vemos que no hay

Voz 0125 03:00 José Miguel Acitores director del Área de Salud qué tal buenas tardes

Voz 2 03:04 muy buenas

Voz 0125 03:05 bueno se lo estamos contando durante esta jornada que en la Cadena SER ha tenido acceso a una denuncia sobre las urgencias de pediatría en el Hospital San Pedro esa denuncia asegura que a partir de este mismo mes de diciembre el servicio de urgencias no contará con un pediatra de mañana o lo que es lo que tiene que decir la Consejería al respecto de esta denuncia

Voz 2 03:27 negar la mayor daño no sé dónde viene a la información pero no soy yo el primer sorprendido porque también lo es la jefa de servicio de pediatría cuando esta mañana cuando cuando de él no conoció la noticia de hablado con ella entonces bueno pues los dos nos hemos sorprendido primero pues porque bueno pues en ningún caso una reúno está siendo supervisado son ocurre nunca en horario de mañana toda la plantilla está activa para cualquier supervisión que tenga que hacer a cualquier accidente de los de los ocho que hay no desde luego vamos juntos frente a catorce según nuestras cuentas somos crece entonces no dejó de sorprenderme por la noticia porque es que no se sujeta en ninguno de las afirmaciones entonces yo no sé si algo algo que he perdido lo que sí te puedo decir es que la gente acudía este hospital diariamente alimentos adjuntos o los adjuntos suma juntos residente planta y luego el que hace la rescata la la ya Trinidad de puertas eh yo no sé decir que no sé si algún error en alguna de las interpretaciones que no es lo que es la guardia de la propia planta de urgente la propia Irlanda hospitalarios de pediatría con lo que es la guardia de urgencias es verdad que cada vez tenemos más niños eh que tuve un servicio de urgencias hospitalario tampoco es un tercio de los que acuden evidentemente porque los datos una misma escribir ciento cinco urgencias sus gentes que son hitos con esas pero bueno en cualquier caso no te digo que oído tres afirmaciones hubo tres animaciones y me ha sorprendido porque yo creo que ninguna se sujeta con la realidad es que ocurre en el servicio de pediatría

Voz 0125 04:58 por lo tanto usted garantiza que no va a hacer falta que va a haber pediatra

Voz 2 05:03 el antídoto no lo garantizan los facultativos porque los facultativos desde el principio porque lo que yo abro aun teniendo una plaza de Pediatría sin cubrir en sin cubrir desde el ámbito hospitalario desde el principio están garantizando la asistencia a todos los niños supervisada llevamos y con la máxima calidad bueno yo creo que hay que preguntar a los pacientes que acumulan pero esto es así esto es así pues me sorprende yo lo sé cuál va a ser la situación el día veintitrés de diciembre porque bueno pues no lo sé cuál va hacer ser pero ahora mismo te puedo decir que están garantizar la asistencia a los niños e por unas una asistencia pediátrica con todo tipo de garantías como ha ocurrido siempre ya digo que en este caso además hay que agradecérselo exclusivamente a los profesionales que están haciendo y así lo están haciendo ya me lo trasladas al asesinato

Voz 0125 05:47 sí porque esta denuncia cuando hablaba de en concreto que la plantilla de guardias en pediatría que ha pasado de catorce a ocho médicos nueve meses lo que implicaba pues que a ella Messi más ventajas a la semana

Voz 2 06:01 los pediatras como los médicos de atención primaria como los residentes incluso en su programa tienen que hacer entre cuatro y se yo no sé si uno va a seis porque alguno que ahora guardias pero en cualquier caso lo que sí te puedo asegurar que la plantilla ahora mismo son fijos en comisión de servicios de cuatro interinos y otra como los becarios más ochomiles y esto es esto son habas contadas esto no es que yo me lentes y las suma son son la suma tres no entonces esto es así eh esto es así quedan entre cuatro y seis guardias pues bueno lo aquella complementaría que tiene casa en lo profesional viene fianza fijada en unas horas normalmente están dentro de las obras que no pero en cualquier caso todos los residentes de Estepa de esta de acuerdo a sus guardias y lo que sí puedo decir es que ella juntos pero hay gente que está haciendo guardias que lleva cuatro pero lo están haciendo bueno porque son conscientes de que tienen que prestar la mejor atención y en este momento pues alguno tiene que hacer algún ahora más probablemente porque algún otro compañeros presentó The Guardian

Voz 0125 06:54 eh bueno las las atenciones en el caso de las urgencias pediátricas son las que más de las que más de media más atenciones tiene en el Hospital San Pedro Se estima que dos mil cuatrocientas urgencias en los últimos cinco años y a usted le parece que con esta plantilla dice que no sea reducido como es esa denuncia que sí y que se ha pasado de catorce ocho médicos en cualquier caso la plantilla ahora mismo que tiene en Pediatría las urgencias del Hospital San Pedro es también cubierta para dar actuante

Voz 2 07:26 que es que las urgencias de los piratas han tenido nos ocurren con una plantilla sola surge Pedro Masella de los médicos de urgencias las hacen todos los profesionales que están igual en el hospital tampoco el internista The Guardian abajo en urgencias pero está arriba y de arriba pero estás abajo pero está arriba sea él para que te hagas una idea Laguardia de los pirado pues está formada por tres facultativos anestesia cirugía general y los de Pediatría unos sea la Guardia este hospital de veinticuatro horas está cubiertas donde especialistas que desde luego no están en la urgencia físicamente no entonces además de esto están todos los facultativos de urgencias que nunca ha habido un urgencia luego específico para hacer las urgencias es que esto no ha ocurrido nunca puede ser que al que le toque sea un residente de Pediatría de cuarto año uno de tercero con un residente de cuarto que tenga aguas de pediatría pero supervisado Tortosa juntos que están en servicio de urgencias tipo Rosa juntos que están en planta que son dos que son Nerea tenía eh esto ha sido siempre así entonces yo sólo digo que no entiendo un poco cuál es la eh entiendo cuál es la que es a lo que sí te digo es eso que ahora mismo tenemos una junto menos en el ámbito de la pediatría sobre catorce en mostrarse tendremos que cubrir ya estamos intentándolo cubre sabemos que dificultad para cobrar algunos especialistas mire yo estamos pero nada más de lo que están haciendo el resto de la profesionales es cubrir la actividad que este catorce en principio no podía hacer porque no está con con igual atención que sea prestado cuando teníamos catorce igual la misma atención así bueno de la guardia de urgencias el facultativo es exitoso médicos de familia pero para tener una cosa quirúrgica para tener una cosa médica de independientemente que sea la expresividad de Neumología o de los día presidirá la especialidad de Nefrología lo que pasa que luego están los especialistas concretos que en este caso concreto arriba y dos pediatras ahí arriba en el primer piso eh eh hay impartió luego hubo cobraban neumólogo ahora un internista Buján habrá un traumatólogo guardias de puertas asimétricos normal en mente pues se ve muy polifacético o decirnos que son médicos casi siempre a miles como médicos de medicina interna no si luego la guardería ahora bien porque hay una persona que está ubicado en reumatología habría pero que puede ser diferente es periodista en lo que sea pero bueno en cualquier caso no hay ninguna cosa diferente no a la que ha sido tradicional de este hospital para atender a los pacientes pediátricos de la comunidad en el servicio de Urgencias hospitalarios

Voz 0125 10:03 por lo tanto no hay problemas genes

Voz 3 10:05 el área de Urgencias de Pediatría en cualquier caso el Sindicato Libre de Médicos de La Rioja va a pedir una Reed una reunión con la dirección de del hospital para conocer más detalles de

Voz 2 10:14 encontramos con lo que sería el primer paso que los que han dicho uno han dicho sindicato se reúna con nosotros porque yo yo creo que son conocedores incluso yo he hablado con alguno de ellos en esta situación no es decir que que vamos que a mí me parece estupendo yo creo que antes de alarmar cosas que teoricamente en principio yo lo digo con todas las querida me atrae que no son verdad es alarmar a la población con lo que deberíamos hacernos es enterarnos de que esa realidad sino que estamos diciendo no es real pues salir me parece este tema los hombres de poca seriedad e no sabiendo que todos tenemos problemas e sobre todo como digo para cubierta Pace Beatriz pero también te garantizo que bueno que si alguien tengo que felicitar en este caso es responsable a los médicos que ya tenía en este caso están cubriendo sobradamente esta careto