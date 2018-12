Las noticias de Cantabria, 16:03 (03/12/2018)

Voz 2

00:28

estamos ahí atascado con la misma Doris con el punto en que queremos que se recoja una cláusula de prioridad o prevalencia el puesto de trabajo a los trabajadores de de fundador de que se que les cunado sí habría habría siempre digo si habría algún posible el comprador hacerse cargo de la empresa cosa que que los algo porque parece ser que había uno pues lo no parece que está muy interesado de momento los de no no sabemos calla calla uno en concreto