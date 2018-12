SER Deportivos La Rioja: 'Campeona del Mundo'

Voz 1 00:00 en Radio Rioja emisora decana

Voz 1264 00:27 hola qué tal continuamos en SER Deportivos ahora desde La Rioja hoy tres de diciembre que ya es diciembre la verdad es una barbaridad Nos vamos a celebrar nada más y nada menos que un campeonato mundial esta vez de fútbol en la categoría sub diecisiete te con la riojana Ana Tejada que ya está en España tras su gran éxito

dial en Uruguay sin olvidarnos claro de todo lo que

Voz 1264 01:41 Ana Tejada ya está en España las campeonas del mundo juveniles han aterrizado en el aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suárez y lo han hecho cansadas pero felices porque su título es una gesta extraordinaria para el deporte español solo ha ganado el fútbol español tres Mundiales el absoluto de Llorente en el año dos mil diez

Voz 0301 01:59 veinte de los Xavi Casillas y el propio

Voz 1264 02:02 Dani Aranzubía el y ahora el diecisiete de Ana Tejada y unas futbolistas dispuestas a cambiar el fútbol femenino para siempre ya han ganado el Europeo ahora el Mundial y quieren seguir creciendo a base de levantar copas que redunden en beneficio del fútbol español esto comentaba nuestro compañero Antón Meana esta mañana en el Hoy por hoy Toni Garrido y que no sirve perfectamente para comprende yp poner en contexto la importancia que puede tener este éxito para el fútbol femenino español

Voz 0231 02:31 es una exhibición lo del fútbol femenino español una exhibición un trabajo de hace muchos años con gente como Jorge Bill la al frente se está negociando ahora mismo Etoo

Voz 4 02:39 y compañía el primer convenio el

Voz 0231 02:41 historia del fútbol femenino español se empezó a negociar el pasado jueves las futuristas en España no tienen un convenio colectivo que regule sus derechos se está negociando con bastante polémica porque el sindicato AFE parece que está solo frente a la patronal y a otro sindicato de nueva creación que es futbolistas on pero es un paso muy importante que en mitad de este primer convenio del fútbol femenino las chicas diecisiete ganen el tercer mundial en la historia de España sólo hemos ganado el de Iniesta en Sudáfrica y el de Casillas y Xavi sub veinte en Nigeria es una gesta sin precedentes y que da un paso enorme en la igualdad por el fútbol en España que no hablemos de fútbol masculino y femenino y que sea dentro de poco simplemente fútbol

Voz 1264 03:20 y que así sea empate de la Unión Deportiva Logroñés con gol de Ander Vitoria para igualar el tanto de tío en el minuto siete los riojanos jugaron un buen partido es más un gran partido y tuvieron ocasiones de sobra para haber sumado los tres puntos pero se toparon contra Zubiaurre el meta donostiarra y ante una Real B que demostrar eso sí

Voz 0301 03:39 ser un buen equipo los riojanos

Voz 1264 03:42 en en puestos de play off el empate también del Calahorra en Llodio ante el Vitoria que se observa como un buen resultado porque sumar en aquel campo no parece ser un asunto sencillo

Voz 0301 03:54 adelantaron también pronto los locales con tanto de Jaime y empató mediada la primera parte Parla de penalti los rojillos suman en la actualidad

Voz 1264 04:00 a veintidós puntos y miran con optimismo cierto hambre a los puestos altos de la tabla en Tercera División el paro vuelve a ser líder tras su triunfo en Varea el Náxara pierde algo de fuelle tras empatar en Viana aunque sigue invicta eso sí la Sociedad Deportiva Logroñés continúa en crecía Tanto tras ganar en Autol además los cuatro primeros

Voz 0301 04:21 que completa el Anguiano abren distancia con el quinto

Voz 1264 04:24 una Unión Deportiva Logroñés Promesas que pincho en Alfaro triunfo del Balonmano Logroño ante el sinfín de Santander con esta victoria los riojanos se acercan de nuevo a la cuarta plaza primer objetivo en esta primera vuelta para llegar a disputar la Copa Asobal era necesario ganar y lo han hecho y cerramos con baloncesto porque derrota del Bodegas Rioja Vega en Vitoria ante el Baskonia nuevo paso atrás en una temporada muy regular para los de Jenaro Díaz capaz de lo mejor y también de lo peor que es quedarse fuera de la Copa LEB Plata

Voz 5 04:59 sabemos que apoya a tu equipo en los mejores momentos

Voz 0301 05:16 prohibido apostar a menores de edad la práctica abusiva de juego puede crear adicción tres y veinticinco y la selección española vuelve a ser campeona del mundo

Voz 6 05:24 lo cumplimos el minuto veintiséis ya mandamos dos cero Esto huele antorcha torturado mundial

Voz 0231 05:29 España y así lo celebran unas

Voz 0301 05:32 buenos futbolistas que han hecho sin duda historia histórico triunfo porque hasta el pasado sábado sólo dos veces lo había conseguido España en las muchas categorías existentes el título en categoría absoluta en Sudáfrica en aquel maravilloso año dos mil diez el título en la sub veinte en Nigeria éramos muy jóvenes en mil novecientos noventa y nueve y ahora el título en la sub diecisiete cm Nina Ana Tejada forma parte de esta gran historia que sin duda a medio y largo plazo esperemos ayudará a que el fútbol femenino siga creciendo en España ya está en España y en los micrófonos de SER Deportivos La Rioja Ana Tejada buenas tardes Ana

Voz 8 06:43 hola bueno qué tal oye cómo se siente una cama

Voz 0301 06:45 es una del mundo

Voz 9 06:47 bueno pues ahora mismo estoy en una nube no no me lo creo aún iguales

Voz 8 06:53 esta similar

Voz 0301 06:56 y lo mismo lado toda esta madrugada desde Montevideo hasta Madrid nos han recibido este mediodía en Madrid y ahora estar de regreso a La Rioja porque el miércoles juega al EDF Logroño pero como ha sido cómo ha sido este torneo ha sido una gran historia no

Voz 8 07:12 sí bueno teníamos muchísimas ganas de que de que llega el Mundial teníamos muchísimas ganas de viajar a Uruguay hemos disfrutado muchísimo y creo que lo hemos Blasco igual Alcina al puerto que aceptó y hemos podido ahora

Voz 0301 07:30 Ana campeona de Europa campeona del mundo con tan solo dieciséis años

Voz 1773 07:36 bueno son

Voz 8 07:39 pues sueños que puede decir cumplía poco a poco no pero pero creo que es el inicio de de espera una carrera deportiva la larga ahí sí creo que debo seguir trabajando para poder seguir cumpliendo ese sueños

Voz 0301 07:55 eh no sé me imagino que hará ya con el móvil en la mano te estás dando cuenta de de la que ha liado por aquí porque tanto en las horas previas a esa final contra México fueron muchísimos los jugadores jugadoras instituciones que os animaban y posteriormente todas las felicitaciones que ha recibido la liado como se suele decir parda eh

Voz 8 08:14 sí bueno a mis padres me lo dijeron ayer cuando estuve un ratito hablando con ellas si luego vi Twitter y todo oí había muchísima gente animadas órganos a jugadores como rojos Iker Casillas que nos va eso apoyo enhorabuena cuando brazos y la verdad que estamos muy agradecidas por por ellos

Voz 0301 08:32 oye tú además un titulo que para atiendo individual personal lo a lo estás disfrutando al máximo porque es que ha sido súper protagonista en el centro de la defensa

Voz 8 08:43 bueno pero confía Ivitra en el once titular y ahí yo creo que ha devuelto la confianza en cada partido bueno lo ha intentado al menos sí bueno estoy muy orgullosa de haber podido contribuir

Voz 0301 08:58 dónde crees que ha estado la clave para que España sub diecisiete haya ganado al resto de selecciones en este en este Mundial sub diecisiete femenino no se sienten en el colectivo en que venís trabajando muchos años por por lograr este éxito como lo observas tú

Voz 8 09:13 bueno creo que la clave está en que somos una familia que estamos muy unidas ir muy nos entendemos muy bien al final pasamos mucho tiempo juntas Si si queremos un montón y eso creo que hace que en el campo los ayudemos más estemos unidos cuando las cosas van mal si además trabajamos mucho día a día para poder seguir mejorando It's al final Aldaz das los frutos del trabajo

Voz 0301 09:41 de todos los partidos que ha disputado cuál ha sido el más duro porque no sé si fue la final o ha habido otros

Voz 8 09:47 perdona perdona lo cuál fue el partido más duro

Voz 0301 09:49 pues los que has disfrutado de todos los que habéis tenido que ganar para finalmente levantar la Copa del Mundo cuál ha sido el más duro el más complicado el rival que has dicho bueno aquí superamos un momento complicado

Voz 8 10:00 bueno creo que al final en un Mundial todos los equipos son muy complicados pero pero para todas fue el partido de Corea en cuartos porque era un partido en el que te jugabas el campeonato para casa sabíamos que era un rival muy muy duro era él tú al campeón bueno ahora ahora ya el puesto pero pero bueno sabíamos que era muy muy difícil ese partido salimos con muchísimas ganas sí

Voz 0301 10:32 y al final no sé si sigue hay Ana Tejada que no está además siguiendo atrás desde el coche no sé si estás Ana estás ahí estás ahí han estado en contacto con con tus padres a lo largo de este de estos días ellos están emocionadísima que te ha dicho la familia

Voz 8 10:50 pues que tal muy orgullosas de mí que me quiero igualó yo también tengo muchísimas ganas de ahí que el poder de un abrazo

Voz 0301 11:00 el regresa es ya a La Rioja como campeona del mundo en felicitarte que espero que que que la fiesta continúe y ahora el próximo objetivo imagino el reto será salvará a Loroña ayudar a salvar al equipo de de Logroño no

Voz 8 11:14 si ya tenía ganas de volver también para aparte de ver a ultranza que ya para poder volver a ayudar al equipo y bueno creo que ese es el siguiente objetivo de de esta temporada puede salvarnos igualó lo hago

Voz 0301 11:29 yo una última preguntarle oye cómo crees que puedo ayudar este éxito a que el fútbol femenino en España siga creciendo

Voz 8 11:38 creo que es muy importante porque hemos sido la primera selección femenina ahora bueno como lo ha dicho ahora en el acto a partir de ahora pasa sillas que quieran apuntarse a apoyar muchísimo más así y creo que ha sido muy muy importante no sólo en la victoria del fútbol español sino también la de femenino porque al final tenemos que ir creciendo y seguir trabajando

Voz 0301 12:04 pues Ana Tejada feliz regreso muchísimas felicidades enhorabuena Fanta

Voz 11 12:09 Tico desempeñe el tuyo disfrutar al máximo porque esto es un hecho histórico para el deporte español del deporte riojano vale muchas gracias y nosotros continuamos evidentemente celebrando este gran éxito mundial para el deporte riojano

Voz 12 12:28 campeones del mundo nada más y nada menos

Voz 0301 12:30 así a las tres y treinta y dos creo que también es de justicia irnos hasta la Federación Riojana para saber cómo valoran ellos este gran éxito para el fútbol español para el fútbol riojano para el fútbol femenino en general Pedro Fernández muy buenas tardes muy buenas tardes y espectacular estas chicas no

Voz 9 12:49 pues la verdad es que sí pues un premio lógicamente por el trabajo que han desarrollado izquierdas que no pues bueno pues el fútbol el fútbol femenino y en este caso también el riojano que ha aportado pues bueno pues una jugadora que además ha tenido minutos ya estado de titular en todos los partidos lógicamente estamos encantados

Voz 0301 13:12 cómo puede beneficiar o cómo puede redundan en el futuro y en la progresión del fútbol femenino a nivel español y sobre todo a nivel regional

Voz 9 13:21 bueno yo creo que esto lo que hace es llamar mucho más la atención a aquella las chicas que tienen dudas en en en hacer o no hacer fútbol yo creo que esto beneficia porque lógicamente al final

Voz 1168 13:34 de este tipo de actuaciones

Voz 9 13:37 de lo que hace es el espejo de de todo lo que estamos viendo leyendo entonces bueno pues yo lo creo que animará mucho más a las chicas a las que ya lo practican pues lógicamente les iba para poder llegar a a conseguir este tipo de de campeonatos que no son nada fácil lógicamente sí bueno a nosotros en La Rioja particularmente a seguir trabajando como hemos hecho hasta ahora tratando de cultivar e sobre todo en la base para que las chicas se vayan animando poco a poco vayan practicando este deporte que en que en el femenino pues no es fácil pues fácil

Voz 0301 14:15 lo de Ana Tejada es un hecho que surge casi por generación espontánea o Pedro intuyes que que que que hay un trabajo para que haya otras muchas semanas Tejada

Voz 9 14:26 bueno yo creo que principalmente el mérito lo tiene ella está claro independientemente eso yo creo que la ilusión con que esta chica desde el primer momento que practica este deporte ha tenido además el trabajo que han ido desarrollando poco a poco a los entrenadores que ella ha tenido nosotros también es una chica que ha siempre participado con nosotros en las elecciones autonómicas es bueno es este tipo de de personas que tienen unas cualidades interesantes importantes con su juventud ya estaba jugando con con jugadoras de mayores de edad es decir mayor que ellas yo creo que ha sido una mezcla de todo lo que ha hecho que esta chica pues bueno que además tiene una personalidad tremenda con la edad que tiene yo creo que todo eso pues bueno Mocus es fruto de su trabajo

Voz 1168 15:21 ilógica vente y eso hace que que pueda revolcón

Voz 9 15:28 de todas las las chicas pues se fijan en ella todas las niñas pequeñas que empiezan a jugar pues se fijan en ella a nivel a nivel local

Voz 0301 15:35 cómo podemos apoyar para que el deporte femenino sigue en progresión que cada vaya más gente a los estadios que cada vez hablemos más en los medios de comunicación que cada vez la Federación o las instituciones apoyen más este deporte

Voz 1168 15:48 bueno yo creo que últimamente

Voz 9 15:50 creo que se está apoyando mucho más eh ya llevamos unos cuantos años que desde todas las instituciones está apoyando mucho más al al deporte femenino en general y al fútbol en concreto también

Voz 1168 16:03 aquí

Voz 9 16:05 es no es sencillo insisto pues porque las las chicas en edad temprana normalmente tienden a otro tipo de deportes de tribus que quizás se puedan caracterizar au entender que sean más de aspecto femenino pero bueno yo creo que cada vía a nivel nacional se está apoyando mucho más al al fútbol femenino

Voz 0301 16:24 las dos últimas cuestiones una formal hasta qué punto Es necesario la firma de un convenio colectivo en el fútbol femenino

Voz 1168 16:31 yo creo que más que necesario

Voz 13 16:34 notorio porque está claro que que la Liga Iberdrola eh a través de los equipos que participan y exige y por lo tanto no es obligatorio

Voz 1773 16:46 a partir de ahí pues yo creo que eso

Voz 9 16:48 hay que llevar mucho más que chicas están en categorías inferiores pues bueno pues progresen vean

Voz 1168 16:54 que que pueden ser profesionales en el

Voz 9 16:58 en el fútbol

Voz 0301 17:00 Pedro hacía ayer una cábala en nueve cuatro uno punto com de que no hay mundial sin sin riojano toque la Copa siendo protagonista se acerca Qatar el próximo Mundial tiene esquema mover los hilos para hablar con Luis Enrique yo no llegaría a Qatar era seleccionable pero mira si encontramos pues hay un riojano que pueda ser convocado

Voz 9 17:18 bueno vamos a ver no es no es fácil pero hay que intentar que haya alguien que represente a nuestra región eso ya sabes que se considera victoria asegurada eso es así

Voz 0301 17:31 bueno en matemáticas es la estadística es pura ciencia Pedro

Voz 14 17:34 bueno la verdad es que sí la verdad es que sí tiene sentido no nos podemos quejar

Voz 1264 17:37 pero gracias para atender al micrófono de la SER Deportivos La Rioja

Voz 14 17:40 gracias a vosotros no hay mejor forma

Voz 1264 17:43 para apoyar el deporte femenino que cada uno como individuo a cuidamos a ver los partidos de fútbol femenino y este miércoles a las seis y media de la tarde el EDF Logroño juega contra el Real Betis partió de la máxima categoría del fútbol español ya han demostrado está chicas que saben

Voz 0301 17:58 jugar al fútbol incluyen además en relación

Voz 1264 18:00 al resto del mundo nosotros con colaboración del EDF Logroño es queremos regalar quince entradas dobles es decir en total treinta quince entradas dobles es muy fácil mandáis un email a deportes arroba Radio Rioja punto es los quince primeros tendréis esa entrada doble si os comunicará pero bueno con que os paséis por avenida Portugal número aquí en las instalaciones de nadie a la Cadena Ser poder recoger vuestras están las vuestras entradas es el miércoles a las seis y media de la tarde ese gran partido de de F Logroño Real Betis regalamos esas quince entradas dobles ya sabes deportes arroba Radio Rioja punto es

Voz 1264 19:19 tres y treinta y nueve y abrimos ya

Voz 0301 19:21 capítulo de segunda división B de fútbol masculino del Grupo II de la Segunda División B de esta decimoquinta jornada liguera y en ocasiones un empate de razones para el optimismo y es el caso del empate de ayer la Unión Deportiva Logroñés sumó un punto quizás perdió dos en su lucha por el podio que ya se sabe que es necesario ganar ganar y volver a ganar sobre todo en casa pero no es cierto es que dejó una

Voz 12 19:41 muy buena imagen ante un muy buen rival una

Voz 0301 19:44 la Real B que juega mejor de lo que es capaz de sumar o de trasladar en puntos así valoró ayer Sergio Rodríguez el partido que completó su equipo con ese empate a uno

Voz 16 19:54 es un partido bonito yo creo que para al espectador porque tenía mucha alternativa muy duro para cada uno de los entrenadores imagino cada uno de los equipos porque ha habido mucha exigencia la valoración eh se había puesto muy difícil el partido creo que hemos podido adelantarnos pero ese gol Nos ha hecho no ha exigido mucho no se ha hecho hacer un esfuerzo muy grande yendo apretar arriba a un equipo que que es muy bueno en en salía de pelota que tiene capacidad de transiciones muy rápidas pero bueno el ir perdiendo unos a los obligado hemos hecho muy mucho desgaste yo creo que hemos tenido en situaciones para poder en pan empatar lo antes hay creo que todo todo eso nos ha pasado factura en en los últimos minutos el equipo estaba muy muy muy cansado trabajado muy muy bien eh nos falta yo creo que ese fuelle para poder afrontar los últimos minutos con la misma intensidad que que que el resto el partido pero sabíamos que íbamos un parto difícil encima se ha puesto muy difícil creo que en términos generales ha estado muy igualado creo que nosotros hemos tenido más oportunidades que ellos más ocasiones

Voz 17 21:05 pero bueno ellos han hecho también un buen partido porque eso

Voz 1264 21:11 vivos en un encuentro abierto con alternativas donde los riojanos perdonaron antes del gol de Dior en el minuto siete donde los riojanos perdonaron cuando iban perdiendo y que los riojanos empataron en el sesenta y seis con gol de Ander Vitoria que perdonaron también ya con el empate con otros dos

Voz 0301 21:26 antes fantásticos que despejó Zubiaurre el mejor

Voz 1264 21:29 sin duda de los visitantes Imanol Alguacil es el técnico del Sanse nos contó esto sobre el meta donostiarra al finalizar el partido

Voz 17 21:38 no si estaban paraíso eh es un portero el nivel que está entrenando con el primer equipo hoy evidentemente no me sorprende que que bueno que realice bueno semejantes actuaciones no

Voz 0301 21:52 Imanol Alguacil dijo esto sobre Zubiaurre y también anteriormente trató de dar vueltas a la a la historia para tratar de comparar la actuación de Miguel Martín que corta con la de Zubiaurre pero todos los que estuvimos en el campo vivimos que que Miguel pues apenas tuvo que intervenir porque la Unión Deportiva Logroñés supo a evitar en cierta forma sobre todo el segundo tiempo las acometidas del Sanse

Voz 16 22:14 Fluvià ahorre le sacó dos extraordinarias a los deportiva Lorena sobretodo en los minutos finales

Voz 0301 22:19 Ander Vitoria completó un muy buen partido lo hizo todo bien por fin marcó tuvo la ocasión como Rayco para haber dado la victoria a los riojanos buenas tardes Ander la tuviste

Voz 1773 22:30 buenas tardes es la verdad que fue una pena una pena después de cómo fue el partido y seguimos un punto importante no dentro lo que cabe pero bueno no supo a poquito

Voz 0301 22:43 Ander y hay ocasiones en las que un delantero falla una jugada clara dices bueno pues pues está tenía que ir para dentro tú ayer en esa que tocas al al primer toque iba para adentro Sara lo hiciste muy bien lo que pasa es que Zubiaurre ordinario extraordinario

Voz 1773 23:00 sí la verdad es que él como al portero para mí hizo un partidazo impresionante sí que bueno hubo ese momento después del gol nuestro que intentamos a tu Charles para para dar la vuelta al marcador es verdad que tuvo una tarde fantástica al portero no pero bueno nosotros generamos ocasiones que eso es lo importante aunque lo más importante meterlas pero pero bueno yo creo que les del el equipos digo yo creo que tiene un buen nivel

Voz 0301 23:26 ese era pusiste arraigo a la cabeza extraordinaria el canal en un remate fantástico otro gran paradón de Zubiaurre

Voz 1773 23:33 se la verdad que sí fue un remate muy bueno de Rayco ya te digo pues mira pues en otras ocasiones pues centran hay igualó a ex vivo la mala suerte de que tuvimos un portero pues muy muy bueno

Voz 0301 23:47 fue en la jornada decimoquinta donde Ander Vitoria pudo constatar en gol su buen trabajo durante todos estos meses y Las Gaunas te despidió con ovación

Voz 1168 23:58 se él personalmente pues

Voz 18 24:02 es un partido bastante bueno conseguir meter un gol después de tanto tiempo oí bueno la verdad es que es muy contento no estoy sintiendo bastante cómodo jugando en casa ir y la verdad es que estoy muy a gusto y intento pues trabajar lo máximo para

Voz 1773 24:18 para tener todos los minutos que pueda

Voz 0301 24:20 difícil en la que el nueve acabe gustando porque es un público exigente y sin embargo tú a la gente parece haberle conquistado no sé me imagino que eso da cierta tranquilidad

Voz 1773 24:33 sí bueno al final el eso te da tranquilidad no empiezan los partidos muy más tranquilo de pensando en qué tienes que hacer hay que bueno la verdad que yo como te he dicho intento pues ganarme al público para el equipo sobre todo hice puedo meter goles pues mira qué somos delanteros pues fantástico pero sino pues intentaré trata ve que el equipo gane de que de sumar todo lo que pueda ya hacerme trabajo vemos al equipo

Voz 0301 25:01 crecimiento cómo lo ves tú

Voz 1773 25:03 sí sí sí totalmente LSD un equipo más sólido más fuerte defensivamente un equipo en el que es complicado y que no metan goles Si bueno yo creo que sea la base para para estar arriba no en un equipo que sea fuertes sea solidario yo creo que esa la clave de todo porque luego con la calidad que hay en el equipo en general y arriba pues pues yo creo que todo irá bien

Voz 0301 25:29 y para rematar Ander Vitoria se viene un partidazo el domingo a las cinco de la tarde en Anduva Mirandés logroñés según tercero contra cuarto un punto de diferencia no sé poco más se puede pedir en un menú de segunda

Voz 1773 25:43 sí la verdad que es un partido de los que gusta de los que está el marcado en el calendario ya no sólo por la las afición no que seguro que la nuestra nos acompañará sin aupó nosotros como jugadores son los partidos que gustan de los que partidos que hay intensidad nos estamos jugando mucho al final nosotros no queremos salir de de ese tren de arriba íbamos a por ello pues es

Voz 0301 26:08 la pelea que espere desea a toda la Unión Deportiva Logroñés mucha suerte porque tú la tu suerte será la de evidentemente hay muchos aficionados del conjunto blanquirrojo gracias Ander

Voz 1773 26:16 muchas gracias a vosotros

Voz 1264 26:20 y es que este empate da alas para formar parte de la expedición a Miranda ayer en Las Gaunas la gente ya sea

Voz 0301 26:25 daba sobre cómo ir eh se puede hacer en coches particulares pero también en autobuses las entradas ya están a la venta en Las Gaunas ya lo estuvieron ayer la fiesta será de las que sin duda merece la pena vivir y sentir que el fútbol sin la posibilidad de vivir estos días estos grandes momentos pasa un escenario creemos inferior se sufre mucho para formar parte de de semanas como estas eh que todo llega los equipos igualados en buen momento y con ganas de de ganar fuera de casa en Anduva Sergio Rodríguez lo sabe y por eso ayer pidió el apoyo de los aficionados para tratar de cambiar los últimos resultados en Anduva el equipo da la sensación de que está de que está preparado

Voz 16 27:00 yo ninguna Un punto ninguna otra cosa es que ellos o nosotros llevaremos más puntuación y puedes afrontar el partido de una manera diferente pero yo creo que que con un punto será un partido de de tú a tú al Mirandés un equipo la categoría eh nos pondrá las cosas muy difíciles el año pasado tuvimos un soporte increíble de de la gente en nuestro club y ojalá se pueda repite repetir eso y ojalá cambie el resultado les podamos dar una alegría

Voz 17 27:31 soporte sois

Voz 0301 27:33 soporte el próximo domingo se vivirá un partido grande entre el Mirandés y la Unión Deportiva Logroñés un partido de alto voltaje de altura entre dos equipos separados por sólo un punto

Voz 1264 27:43 enfrenta en el tercero contra el cuarto pocos partidos mejor

Voz 0301 27:46 se pueden ver en el grupo II en estos momentos ya se empieza a mover el asunto para que la fiesta blanquirroja sea histórica por eso este lunes hemos abierto una línea directa de comunicación con los oyentes de Radio Rioja en especial con todos aquellos que alguna vez han decidido viajar lo habéis decidido viajar con el equipo queremos saber cuál ha sido el viaje más especial no sé que quizás Torre no Villarreal Sevilla o se está o incluso Miranda Sader pero queremos que nos cuentes los motivos que que que que por los recuerdas este viaje ya lo puedes hacer el número de whatsapp es el seiscientos ochenta y nueve setecientos cincuenta ciento veintinueve seiscientos ochenta y nueve setecientos cincuenta ciento bien veintinueve tienes hasta las siete de esta tarde si quieres participar en en Las Gaunas de mañana después también no puede seguir dejando tus recuerdos para usarlos a lo largo de la mañana es el momento de gozar poquito yo ya lo sabes lo puedes hacer en el seiscientos ochenta y nueve setecientos cincuenta ciento veintidós B porque viajar porque ir a donde juega tu equipo que razones Nos mueve qué motivos porqué hacerlo cuando quizás se regrese con un mal resultado es lo que llamamos nosotros cultura social en el fútbol de esto sabe un rato largo Víctor de palo muy buenas tardes

Voz 8 28:53 muy buenas tardes Sergio por viajar con tu

Voz 0301 28:55 vivo

Voz 8 28:56 viajar con su equipo yo creo que es más que un seguidor del equipo Si yo creo que que implica disponer de tu tiempo planificar tu tiempo de ocio en base a tu equipo sacrificada evidentemente en el aspecto económico ir evidentemente no se trata de repartir carnés de buena aficionado Malacañang mucho Nos pero implica una comunión con constante con con el propio equipo en el aspecto deportivo social porque estoy seguro que muchos oyentes que ahora no están escuchando han entablado amistad con diferentes coordinadas a través de los viajes no evidentemente en Las Gaunas por supuesto que también es perfectamente lugar para ello pero en un viaje compartes la previa comparte ese partido comparte la alegría

Voz 9 29:39 ea pues ha ganado o la tristeza

Voz 8 29:41 el hombre en el que llorar si no ha habido un resultado en resumen yo creo que es la comunión perfecta entre el seguidor y su equipo

Voz 0301 29:47 al final se trata de buscar un espacio donde emocionarse no que está muy bien seguirla a través de Radio Rioja Cadena SER pero está mejor todavía vivirlo en directo no

Voz 8 29:55 sí sí por supuestísimo por por lo que te digo no porque ese es el desarrollo de del partido en sí implica pues toda la la previa y el pues partido no y evidentemente seguir con las ganas esta genial a través de los medios de comunicación por supuesto esto pero cualquier viaje que por cerca o o lo que sea yo creo que implica transigir de condicionantes que que algún aficionado le van enganchando no y evidentemente del cubo les pues uno de los Flechazos era es que yo no soy partidario de sal se va gestando no como las siguientes evidentemente el primer viaje pues igual te cuesta un poco porque al final siempre tienes otro plan que que que pueda ser mal más apetecible pero a partir te vas enganchando vas conociendo gente iba indicando poquito en ese en esa vida de las visionado fuera de yo creo que es francamente recomendable

Voz 0301 30:42 va a rematar rápidamente un viaje que recuerdes para que los aficionados animan a participar en el Whatsapp en el seiscientos ochenta y nueve setecientos cincuenta ciento veintinueve No me diga Socuéllamos

Voz 8 30:50 no no no Socuéllamos ya que Socuéllamos hijo de los analistas

Voz 1773 30:56 hombre de puede intentar salir medio de marcas

Voz 8 30:58 entonces quizá lo más lo más habitual el Villarreal torre en Miranda estado yo creo bronca Caños Salamanca Salamanca porque claro jugó con la extinta pero bueno la la antigua Unión Deportiva Salamanca hay recuerdo un viaje que no había demasiada desplazamiento un campo precioso como el Helmántico una ciudad muy acogedora como como Salamanca con Hesperia alcarreño fue uno de los primeros viajes con con gente allá de lo que se fue gestando un poquito esa comunidad aficionados que que se desplazaban desde luego tengo muy muy buen recuerdo eso ya

Voz 0301 31:28 pues seguiremos viajando Víctor de Pablo que al final de eso se trata gracias

Voz 1264 32:11 empate del Calahorra en Llodio en un campo que tiene influencia directa sobre la forma en la que se puede y se debe jugar marcó Jaime en el siete y los riojanos lograron empatar en el minuto veintidós con gol de Parla desde el punto de penalti un punto fuera de casa siempre es positivo habrá que hacerlo bueno eso sí la semana que viene la planilla los riojanos son décimos pero con veintidós puntos a sólo cuatro del play off de ascenso Calahorra supo adaptarse a este terreno de juego tan particular o al menos así lo valoró

Voz 0301 32:38 ayer Miguel Sola

Voz 19 32:40 el problema es que cuando está acostumbrado a un estilo de juego no lo puedes hacer parece que que no basta superaron las expectativas del equipo pero hay que adaptarse claro es que no queremos jugar lo bonito y tal seguramente hubiéramos salido de aquí con una derrota clara eh porque ellos domina muy bien tiene jugadores rápidos arriba en el centro campo gente con talento como es ir a jugar ahí eh yo creo que el equipo sale bien hemos llegado al punto de estoy contento cuando

Voz 1264 33:17 contento estaba sola es seguro que contento está Adrien Goñi muy buenas tardes bienvenido a SER Deportivos

Voz 1773 33:22 hola buenas tardes

Voz 0301 33:25 puede Llodio tan especiales yo yo no lo conozco jugamos el año pasado jugó la han ve dije pues habrá mejorado pero bueno no sé cómo es

Voz 9 33:35 nos Campoy airbag de ir bate

Voz 1773 33:37 inicial pequeñito mucha

Voz 9 33:41 mucho balón aéreo mucho hablar largo mucha disputa y es donde se puede jugar se puede jugar muy poco

Voz 0301 33:48 un punto Adrienne que yo creo que que que es bueno no

Voz 1773 33:52 sí sí sabíamos que íbamos a un campo difícil y contra un equipo complicado a pesar de

Voz 1168 33:59 de de que este equipo no

Voz 1773 34:02 Nos estén muy bien situada la tabla pero es que como dijo bien el míster un equipo que que sabe competir los partidos y que realmente pues igual no tenía esa pizca de fortuna entonces

Voz 20 34:12 no

Voz 1773 34:13 no no está donde donde creo que debería estar

Voz 1264 34:16 cuando se encajan el diez fuera de casa

Voz 0301 34:19 en el Grupo II sin saber muy bien qué es todo un veterano en este en este grupo se pone el partido complicado bueno llegó el gol de penalti de Parla bueno yo creo que que supisteis reaccionar en esa en esa mediada la primera parte

Voz 1773 34:32 sí sí la verdad que que en ese aspecto estamos contentos porque porque como dices tú pues pues eso no tuvimos la capacidad de respuesta Hay supimos sobreponernos no al al tempranero gol de

Voz 8 34:45 de Vitoria veintidós puntos

Voz 0301 34:47 harían cuando tú coges hoy la página web donde miran los resultados au el periódico se te van los ojos hacia arriba hacia abajo

Voz 1773 34:56 hombre siempre siempre hay que mirar hacia arriba no así evitaríamos hacia abajo estaríamos estaríamos haciendo mal yo creo entonces yo creo que que siempre hay que hay que ir a más no hay que hay que mirar siempre hacia arriba pero que es es lo positivo

Voz 1264 35:13 los de arriba miraremos con vosotros gracias Adrian Goñi por

Voz 0301 35:16 las fotos de SER Deportivos La Rioja vales a vosotros mucha suerte y nosotros seguimos que abrimos página de Tercera División

Voz 1264 35:51 décimo quinta jornada en el Grupo decimosexto de Tercera División y el sábado

Voz 0301 35:56 los partidos Rapid uno Calasancio cero y Unión Deportiva Logroñés Promesas cero a Alfaro uno

Voz 22 36:15 ya el domingo ese Varea cero Haro Deportivo dos el Berceo Agoncillo tres el Anguiano dos Oyonesa uno el Alberite uno Arnedo tres el Ríver Ebro cinco Pradejón uno el Vianés cero Náxara cero el Autol cero Sociedad Deportiva Logroñés tres La Calzada dos Yagüe tres

Voz 1264 36:57 recupera el liderato el aro con treinta y ocho puntos en el segundo con treinta y siete la Sociedad Deportiva Logroñés es tercero con treinta y cuatro y el Anguiano es cuarto con treinta y dos abren espacio estos cuatro clasificados con el quinto que era la Unión Deportiva Logroñés Promesas con veintinueve junto con el Ríver Ebro veintinueve por tanto aumenta la diferencia después de ese pinchazo de la Unión Deportiva Logroñés Promesas el Yagüe séptimo con veintiocho el Alfaro octavo con veintiséis el Arnedo tiene veintitrés el Varea XXI el Pradejón veinte del Rápid catorce del Berceo trece la Oyonesa doce la calzada doce el Autol once y el Agoncillo C que sale ya de los puestos de descenso Preferente se quedan en la zona de peligro Vianés con diez Calasancio con diez y Alberite con diez

Voz 0301 38:24 Antonio Corral muy buenas tardes bienvenida a Ser Deportivo La Rioja

Voz 1773 38:27 hola muy buenas tardes Sensio

Voz 0301 38:30 que recupera el liderato el Náxara que sigue invicto pero que sufrió en Viena

Voz 1168 38:34 pues sí el bueno pues claro si algún partido de en principio de un control de los dos equipos ninguno quería decidirse dónde eh

Voz 25 38:44 bueno pues hubo pocas cuando llegó pero existe en la segunda parte el aro pues salió a por todas y fue capaz de bueno pues en la segunda parte

Voz 1168 38:52 de seis Liébana de saque de falta marcar el cero uno y Pirri que después de un saque de esquina

Voz 25 38:58 Ana de Óscar Liébana también de cabeza Marc Crosas de Rodolfo una segunda parte donde solamente vimos son Varea en los último minutos donde estuvo atacando para intentar acortar distancias

Voz 1264 39:09 pues Antonio Corral que hoy hemos tenido que hace un repaso muy breve ya lo siento hemos tenido problemas para para contactar T que agradecido como siempre oye enorme labor grabando los goles del eh

Voz 14 39:20 claro que para eso estamos para grabar y que lo voy a la gente

Voz 1264 39:23 el Deportivo de La Rioja gracias Antonio como sí

Voz 0301 39:26 aquí cerramos capítulo de SER Deportivos La Rioja abre