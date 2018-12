Las noticias de Castilla y León, 17:03 (03/12/2018)

todos los sindicatos de la Policía Nacional solicitan el cese del jefe de la Unidad de Intervención Policial Luis Miguel Romera como explica Jesús Vicente González representante de sub la situación de esta unidad antidisturbios con sede en Valladolid aunque actúa en distintas partes del país y también de la comunidad es insólito

Voz 2

00:21

en la protesta va a seguir para seguir en su línea pensamos que las medidas de reivindicación tienen que seguir en esta línea como no puede ser de otra manera nosotros siempre hemos entendido creo que entendemos la peculiaridad la especialidad de las Unidades de Intervención Policial pero bajo ningún concepto esas peculiaridades que nosotros admiramos y respetamos no se está respetando absolutamente ningún tipo de conciliación familiar se podría hacer porque se podría hacer lo que son los de penes también los derechos que tienen los funcionarios de Policía aún dentro de la peculiaridad de la Unidad de Intervención pero no se está respetando ninguna de ellas