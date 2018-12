Escucha las noticias de las 22:00 (03/12/2018)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:17 imagino que hasta ahora ya conocen perfectamente los resultados de las elecciones en Andalucía con el vuelco histórico que puede suponer si los pactos acaban por unir a la derecha y a la ultraderecha treinta y seis años de socialismo pueden acabar con la salida de Susana Díaz de la Junta de Andalucía ya que en un momento pareció que lo iba a ser todo y que puede acabar siendo quien finiquite cuatro décadas de hegemonía del socialismo andaluz a partir de aquí unas cuantas anotaciones fruto de una noche de sorpresa de un día de digestión pesada la capacidad de la izquierda de este país parece la autocrítica es inexistente Susana Díaz ha obtenido los peores resultados de la historia del PSOE en Andalucía Teresa Rodríguez está al frente de la formación Adelante Andalucía que más porcentaje de voto ha perdido su respuesta es que hay que hacer todo lo posible para evitar el protagonismo de Vox cuando han sido incapaces de frenarle en las urnas por eso hay movimientos en los dos partidos en el PSOE la dirección demuestra la puerta de salida Susana Díaz en Podemos los anticapitalistas piden a Pablo Iglesias que suspenda las primarias cambie de estrategia hablar de un pacto de la derecha para desbancar al PSOE es blanquear a la ultraderecha sería más correcto hablar de un pacto de la derecha y la ultraderecha y quién más contribuye al blanqueo mientras el PP que no tiene problemas en pactar con Vox al que se refiere como el partido de Ortega Lara aunque claro tampoco está muy lejos de la nueva dirección popular que bebe de las esencias del aznarismo Yell aguirrista se extiende la idea de que sólo suma la derecha y la ultraderecha falso PSOE PP y Ciudadanos también suman una posibilidad que Ciudadanos no descarta explorar aunque claro siempre que Susana Díaz no gobierne no sé si Ferraz le puede llegar a pedir este sacrificio el próximo Cid de Tezanos lo leeremos con la credibilidad que la edad no haber acertado ni una en el CIS de Andalucía a todos aquellos que se escandalizan por la irrupción de Vox sino fueron a votar también deberían hacer autocrítica la abstención fue casi del cuarenta y dos por ciento esta tarde ha habido manifestaciones en varias ciudades andaluzas en protesta por la entrada de la ultraderecha en el Parlamento había una manera de pararles en forma de voto cualquier calendario electoral se presenta complicado para Pedro Sánchez cuál es el mejor momento para convocar elecciones generales vaya pregunta Ángels Barceló

siguen en la tertulia en esta edición especial casi monográfica sobre el resultado de las elecciones ayer

en el Parlamento andaluz Javier Aroca Eduardo Madina y Fernando Vallespín

Voz 4 02:57 eh algunos de nuestros oyentes

Voz 0194 03:00 las que también podemos encontrar la explicación a algunos de los votos de Vox que no lleguen desde quiénes tienen planteamientos ultraderecha vamos a escuchar el nombre

Voz 5 03:13 vale pero llevo mucho años en Cataluña una hasta no hace mucho yo votaban Andalucía lo que no entiendo el voto del Poniente armería yo me pregunto quién va a entrar los invernadero ahora son xenófobo han con seguido mayor número de votos elegido aquí esta zona del Poniente pues tendrán que entrar a ello su hijo a recorrer los tomates de invernadero porque tendrán que impulsa a todos los inmigrantes hola buenas no

Voz 6 03:55 no serán Jedi algo tertuliano eh estoy voy no sé si es excusa la bien voy en ruta con encaminado soy de Sevilla me lo estoy con la parte de Maragall eh yo personalmente palabras no sean Jedi a lo tertuliano estoy voy no sé si es excusa ahora bien voy en ruta con el cambiado soy de Sevilla pero estoy con la parte de Maragall yo estoy mudo lío muy apenados avergonzado vamos estoy avergonzado de este país no entiendo oí perdona si me escrito pero que esto es una vergüenza una vergüenza este el futuro de la bodega

Voz 7 04:26 a nuestros hijos y nuestros nietos no podemos hacer otra cosa que que venga alguien que supuestamente nos trae las soluciones perfectas y que mucha gente ya sea consciente au nota aún consciente pues agarre a esa situación o a esa o esa propuestas que cuyo uno cosas de lo que propone Vox y aunque yo evidentemente no Coburgo en su forma de ser muy proponer verdad es que alguna cosa tiene razón no hay más remedio que quitarse tanto sueldo de encima tanto político de encima tanto dinero despilfarrado que se Paul por la cañería y luego la criatura pasando necesidad de los bancos no dando crédito a las pequeñas empresas