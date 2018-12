Hoy por Hoy La Rioja (Tramo- 6:50 a 7:00)

Voz 1 00:00 hoy por hoy La Rioja

Voz 2 00:08 con Concha Bezares

Voz 3 00:17 amanece el martes cuatro de diciembre de diciembre y vamos a ver con qué tiempo así que Agencia Estatal de Meteorología Alba López buenos días

Voz 1322 00:25 buenos días amanece hemos con brumas nieblas matinales son nubes bajas es sobre todo en el entorno de la Ribera Baja ya lo largo del mediodía eran levantaba menos quedarán fiero algo más despejado con intervalos de nubes altas las temperaturas máximas hoy en ligero descenso en el valle llena ascenso en la sierra valores de quince grados hoy en Logroño catorce en Haro y Calahorra los dieciséis en Alfaro hilos diecisiete en Arnedo el viento flojo sopla del suroeste en la Ibérica variable o en calma en el resto ahora en él

Voz 3 00:52 centro de Logroño tenemos casi nueve grados

Voz 4 00:56 en las carreteras de momento

Voz 3 00:58 no hay complicaciones pero sepan que hoy habrá afecciones al tráfico aquí en Logroño en la capital como consecuencia del asfaltado de los dos carriles en dirección Logroño en avenida de Madrid a la altura del número quince no se cortará el tráfico en ambos carriles permitiendo el tráfico alternativo siempre en uno de ellos los trabajos van a comenzar a partir de las ocho de la mañana si el tiempo no lo impide ese acabarán sobre las tres de la tarde contará con la presencia de Policía Local para una mejor organización al ser una zona con mucha afluencia de tráfico por lo demás a las nueve de la mañana conoceremos el paro registrado en el pasado mes en el de noviembre y el Gobierno de La Rioja ha obtenido el respaldo de los representantes de la Mesa Sectorial de Servicios Generales y el comité de empresa al votar a favor de la oferta de empleo público para Administración General que ha presentado el Ejecutivo para este dos mil dieciocho de esta forma ha quedado aprobada la oferta de empleo público para la Administración General con ciento noventa y nueve plazas para funcionarios y laborales ya que la Administración ha ofertado el cien por cien de la tasa de reposición de personal funcionario en concreto la oferta de empleo para este año para el personal funcionario se concreta en setenta y ocho plazas a turno libre cuarenta y tres plazas a promoción interna cinco plazas a reserva de discapacitados a través de una nota de prensa el Ejecutivo regional señala que cumple con el compromiso de seguir avanzando en la recuperación de los derechos suspendidos y la mejora del empleo público tras la denuncia que les contábamos ayer en este mismo espacio el Sindicato Médico Libre de La Rioja va a solicitar una reunión con la dirección del Hospital San Pedro después de que como digo esta emisora haya desvelado que durante este mes de diciembre el servicio de Urgencias no contará con un pediatra de mañana además la plantilla de guardias en pediatría ha pasado de catorce a ocho médicos en nueve meses algo que para el portavoz del sindicato

Voz 5 02:55 yo médico Delhi de médicos médico de libre

Voz 3 03:00 Luis Rubio evidencia que con esta reducción no se puede prestar el mismo servicio

Voz 6 03:05 aquí tenemos precariedad de médicos muchas categorías en concreto pediatría Médico de familia son unas de las más tocadas en este sentido los servicios estaba dando con doce o catorce médicos y ahora se reduce a ocho está claro que no se puede dar el mismo servicio no se puede dar con la misma con la misma facilidad que eslava hasta ahora está claro que estamos tirando de la buena hacer el esfuerzo de los profesionales pero evidentemente esto en algún momento tendrá que buscar una solución ya definitiva porque no se puede estar permanentemente pidiéndole a los profesionales que llaman más guardias que se esfuercen más que hagan más horas que donde debería de hacer la labor dos personas la haga una sola etc

Voz 3 03:55 este sindicato va a solicitar lo dicho una reunión con la dirección del hospital para que explique la reducción de plantilla

Voz 6 04:00 eh la Consejería no sé si el cerremos pues desde luego con la dirección del hospital por supuesto porque es algo que es internos del hospital y habría que saber exactamente máxime cuando hace unos días salió a a propósito de los presupuestos la consejera hablando de que se a abrir un centro de pediatría de urgencias de pediatría en al hospital con una dotación económica pero bueno la dotación personal ya vemos que no hay

Voz 3 04:26 la Consejería de momento ya ha respondido en estos micrófonos el director del Área de Salud niega la mayor y además asegura que tanto él como la jefa de pediatría se han mostrado sorprendidos con esta información José Miguel Acitores

Voz 7 04:36 tengo una plaza de Pediatría sin cubrir en sin cubrir el ámbito hospitalario desde el principio están garantizando la asistencia a todos los niños supervisada llevamos y con la máxima calidad bueno yo creo que hay que preguntar a los pacientes que acudan pero esto es así esto es así entonces me sorprende yo no sé cuál va a ser la situación día veintitrés de diciembre poste bueno pues no lo sé a hacer pero ahora no te puedo decir que está garantizada la asistencia a los niños e por unas una asistencia pediátrica con todo tipo de garantías como ha ocurrido siempre y ya digo que en este caso además hay que agradecérselo exclusivamente a los profesionales que están haciendo como si así lo están haciendo

Voz 3 05:11 de esta manera Acitores niega que se haya reducido plantilla y asegura que sólo falta un pediatra lamenta eso sí la alarma que se crea con este tipo de denuncias y precisa que la atención en Pediatría en todo momento está garantizada quedan menos de cinco minuto

Voz 8 05:26 dos para las siete de la mañana casi nueve grados tenemos en el centro de Logroño seguimos

Voz 3 06:01 cambia Logroño denuncia que el equipo de gobierno sigue sin acondicionar ir reabrir el yacimiento de Valbuena después de que el pleno lo aprobase a se hace casi tres años su portavoz Gonzalo Peña afirma que el abandono del yacimiento de Valbuena es otro ejemplo más de que el Partido Popular de Logroño no entienda la importancia del patrimonio como valor cultural turístico de desarrollo económico y de creación de empleo

Voz 10 06:24 esa moción salió adelante con los votos a favor con el voto a favor de los partidos y la abstención y el Partido Popular se dijo que bueno Pérez de la bajaría para ello que no será inmediato pero eso trabajaría para ello y sin embargo pues prácticamente tres años después puede salvo una limpieza absolutamente superficial no se ha hecho prácticamente nada se habló de convenios la Universidad se habló de que no sólo para del desarrollo trabajos de cantería había en su día sino también de otras zonas de Medio Ambiente y trabajos de jardinería y demás pero sin embargo no ha habido nada

Voz 3 06:56 el Senado aprobado en la Comisión de Industria Turismo una moción del Partido Popular que pide al Gobierno realizar con la mayor brevedad posible un estudio de viabilidad sobre el establecimiento de un Parador Nacional en el monasterio de Santa María la Real de Nájera la iniciativa que ha sido aprobada por unanimidad indica que debido al abandono de los monjes sólo queda en su en uso la parte del complejo dedicada a la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera que utilizan para impartir cursos de alta especialización en materia de intervención patrimonial el Gobierno de La Rioja ha presentado la programación oficial de Riojafórum hasta junio de dos mil diecinueve la primera cita será con la icónica

Voz 8 07:32 la Luz Casal que llegará al Palacio de Deportes el próximo dieciséis de febrero González Menorca no solamente es una de las voces que que es grande no dentro de nuestro país sino que además esta cantante española pues es reconocido a nivel internacional hemos visto cómo ha cubierto por ejemplo pues es capaz de llenar el Blue Note en Tokio el Olimpia de París en Francia además bueno y esto salio hace poco que está considerada una gran dama ya asilo ponían de la canción así que bueno después de todos estos reconocimientos acaba desde dos mil trece no lo hacía saca ahora ese nuevo álbum que corra el aire y qué es lo que va a ofrecer por lo tanto en Logroño

Voz 3 08:25 el dieciséis de marzo un espectáculo para toda la familia La Bella

Voz 8 08:28 esta versión pues es diferente a otras versiones porque como vemos y por el título este cuento se va a representar sobre hielo y por lo tanto no van a ser los patinadores quienes le van a dar vida en este caso sí que es cierto que bueno pues que aparte de que detrás pues habrá Un un ballet clásico pues va a estar ahí presente sobre todo la danza no en esta representación además bueno pues va haber escenas que han ido viendo y que son muy muy divertida así que por lo tanto bueno pues sea esto lo juntamos con otras partes que son más románticas o que son más dramáticas pero yo creo que lo que sobre todo aquí la finalidad es entretener a disfrutar