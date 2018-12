Hora 14 (4/12/18)

Voz 1 00:00 hora catorce La Rioja Ana Castellanos

Voz 1439 00:13 muy buenas tardes el Ayuntamiento de Logroño no tendrá un nuevo presupuesto para dos mil diecinueve la alcaldesa de Logroño ha anunciado que se rompen las negociaciones con Ciudadanos y que habrá que prorrogar el presupuesto actual Cuca Gamarra

Voz 0424 00:26 líneas que son nuestros propios principios la legalidad la ética y la moral que no transferir hemos ni tan siquiera por un voto y en ese sentido ya lo que les traslado es que por tanto se prorrogará con total normalidad los presupuestos para el año dos mil diecinueve seguiremos con más trabajo garantizando el normal funcionamiento de la ciudad de Logroño

Voz 1 00:52 bueno algo que sentará a través de la radio

Voz 1439 00:54 de esta radio El portavoz municipal de Ciudadanos Julián San Martín ha dicho los micrófonos de la Cadena Ser en La Rioja que esta prórroga significa el fracaso de la alcaldesa que el equipo de gobierno está acabado

Voz 2 01:05 muy rotundos me contundente este fracaso de la alcaldesa Cuca Gamarra en sus últimos presupuestos como alcaldesa con con un equipo de gobierno que está agotado que no puedo decirlo más alto y más claro

Voz 3 01:17 si el señor Merino el el

Voz 2 01:20 estado del debate de la ciudad ya auguró a Kosovo Lita mágica aseguró que el presupuesto año mire usted ellos son los que entonces estaba haciendo una estrategia para no sacar los presupuestos adelante ella Cheyenne es un paripé no han negociado con nosotros dice lo cuento muy fácil nosotros antes tuvieron borrador de anteproyecto de presupuestos para el Ayuntamiento logroñés lo presentamos una serie de exigencias nosotros fuimos los primeros que pusimos ochenta y cinco enmiendas ese presupuesto para hacer algo nuestro presupuesto no he bueno han querido jugar a esto que juega al ajedrez conciudadanos quiero ser recibo se retira porque son los íbamos en jaque mate y además estaba haciendo tapas porque lo que dice no es verdad

Voz 1439 02:04 bueno pues en relación también a los presupuestos el Gobierno de La Rioja se mueven este mismo escenario recuerden de prórroga presupuestaria para esta Comunidad de negociaciones sin duda que están marcadas no por el juego sino por la cercanía de las elecciones y nos quedamos ya con otros temas también que nos deja este martes Concha Bezares hoy hemos conocido el paro y el paro

Voz 0125 02:24 los subió en cuatrocientos treinta y cuatro personas en noviembre en La Rioja con lo que el número de desempleados se sitúa en dieciséis mil diecinueve lo que nos deja una tasa del diez coma treinta y dos por ciento la tercera más baja del país y en los sucesos ha sido detenido un joven de veinticinco años por la agresión sexual de de Arnedo el delegado del Gobierno lo ha confirmado en la junta de seguridad que se ha celebrado esta misma mañana en ese municipio José Ignacio Pérez

Voz 4 02:47 el detenido es una persona de aproximadamente veinticinco años es es detenido está en estos momentos y con la Guardia Civil experimentando digamos una serie de diligencias y declaraciones yp próximamente va a ser puesto a disposición judicial por ahora es solo podemos decir esto yo creo que es suficiente para la tranquilidad de aquellas personas

Voz 0125 03:29 además les contamos que una mujer de sesenta y ocho años natural de Madrid y vecina de la capital riojana ha sido sorprendida al intentar introducir varias sustancias estupefacientes en el centro penitenciario de Logroño que presuntamente quería entregar a su hijo preso durante la visita vis à vis que tenía autorizado

Voz 1439 03:45 y en los deportes recuperamos la voz y la ilusión de una mujer de nuestra joven futbolista riojana ganadora del Mundial

Voz 5 03:51 estoy en una nube no no me lo creo aún o similar pues sueños que que puede decir cumpliendo poco a poco nos pero pero creo que es el inicio de de espera una carrera deportiva larga ahí y creo que debo seguir trabajando para poder seguir cumpliendo ese sueño

Voz 1439 04:15 Ana Tejada pasó ayer por los micrófonos de Ser Deportivos la escuchaban y nos dejaba este testimonio un testimonio muy especial en esta semana que seguro que va a ser inolvidable para la futbolista y también para el deporte riojano hoy la han recibido el presidente del Gobierno de La Rioja y la alcaldesa de Logroño y además les avanzamos que ya hoy en SER Deportivos hay Tertulia de gol en Las Gaunas una cita en la que van a reflexionar sobre el importante partido de los blanquirrojos en Anduva en el que se espera que muchos seguidores de la UD Logroñés viajen hasta Miranda y además en deportes les contamos que Logroño va a acoger el circuito profesional de Worth Padel Tour un evento internacional que se va a desarrollar del siete al catorce de abril en la plaza de toros de Logroño Cuca Gamarra

Voz 0424 04:55 el Ayuntamiento de Logroño tenemos un objetivo un objetivo para la ciudad y es que la ciudad siga siendo un referente a nivel deportivo y que sea un referente a nivel deportivo en dos sentidos por un lado por ser capaz de acoger grandes acontecimientos y eventos deportivos en este caso eh así lo es y además también es un referente porque nuestros deportistas lo sean tenemos la suerte de poder cumplir en la presentación de esta competición ambos objetivos por un lado el de acoger como les decía un evento una competición de estas características que dentro del circuito profesional de pádel es la referencia a nivel mundial y por otro lado además que una de nuestras deportistas vaya a poder competir no solo como participantes sino como una de las referencias por no decir la referencia a nivel mundial del pádel femenino

Voz 1439 05:53 Nos quedamos también con el tiempo nos espera para hoy la Agencia Estatal de Meteorología Alba López buenas tardes

Voz 0605 05:58 buenas tardes eh teníamos esas nubes bajas en la ribera bancos de niebla y brumas que aún a estas horas podrían persistir un pelín aunque en todo caso durante la tarde van a ir levantando Nos quedarán cielo algo más despejado con intervalos de nubes altas las temperaturas sin cambios salvo las máximas en la sierra donde suben en valores de dieciséis grados hoy en Logroño quedó quince en Alfaro Haro y Calahorra el vientos flojos sopla del sur en la Ibérica variable en el resto mañana miércoles tendremos cielos despejados con intervalos de nubes altas aunque en el valle habrá nubosidad baja con brumas y nieblas matinales será una jornada bastante similar a la de hoy las temperaturas sin cambios salvo las máximas en el valle donde bajarán debido a esas nieblas que incluso podrán ser algo persistentes tendremos nocturnas de cinco a siete grados esta noche y mañana máximas ya de docena Alfaro trece en Calahorra Haro y Logroño y los catorce grados en Arnedo el viento será del suroeste en la Ibérica variable tendiendo al oeste en el valle

Voz 6 06:54 es una información de la Agencia Estatal de mete

Voz 1439 06:56 pero elogia en estos momentos los cielos están con nubes y claros si tenemos una temperatura en el centro de Logroño de quince grados son las dos y doce minutos comenzamos

Voz 1439 08:06 y les estamos contando que el paro subió en cuatrocientos treinta y cuatro personas en noviembre en La Rioja con lo que el número de desempleados se sitúa en dieciséis mil diecinueve lo que nos deja una tasa del diez con treinta y dos por ciento la tercera más baja del país Diego García tenemos las reacciones a estas cifras

Voz 0496 08:20 la directora general de Empleo dice que estamos ante un incremento del paro menor sobre otros meses de noviembre un tiempo en el que habitualmente el paro suele subir Cristina Salinas

Voz 1410 08:28 este mes ha subido el desempleo en todos los sectores menos en agricultura en el que baja ligeramente ocho personas tiene el colectivo sin empleo anterior en el que bajan dos personas en el sector con en el que más se ha incrementado el paro ha sido en el sector servicios que dentro en el sector servicios donde más se ha incrementado en las actividades relacionadas con los servicios de comidas y de bebidas en los que hay pedir un incremento de cien desempleados más servicios al empleo que se ha incrementado en setenta y seis personas más y por último en comercio al por menor con cincuenta y un personas más

Voz 0496 09:07 Salinas afirma que el dato interanual es muy positivo para La Rioja ya que en este año el paro ha caído en un seis coma nueve por ciento Además el interanual dejó un descenso mayor entre las mujeres que entre los hombres

Voz 1410 09:17 que en La Rioja se sigue extendiendo el paro a un ritmo muy importante de un seis coma noventa por ciento de del desempleo en cuanto a la tasa de paro queda fijada tras estos datos en el diez coma treinta y dos por ciento un punto que un punto y dos décimas menos que el año pasado en dos mil diecisiete ya casi estamos a la misma distancia que la tasa de paro anterior a la crisis del año dos mil dieciocho que era de nueve coma treinta y cuatro por ciento es decir que si seguimos a este ritmo de reducir la tasa de paro un punto porcentual un poquito más de un punto porcentual pues ya prácticamente estaremos en la tasa de paro anterior a la crisis

Voz 0496 09:58 mientras la responsable de empleo de UGT afirma que estamos ante un dato negativo Ana Victoria del viejo dice que el paro ha subido sobre todo en el sector servicios lo que revela que estamos instalados en la senda de la precariedad

Voz 9 10:08 de nuevo en La Rioja juntaban junto con Baleares son las dos comunidades autónomas que encabezan el aumento del paro en el país continúa la tónica general del incremento del paro en el sector servicios lo que nos demuestra que seguimos en la senda de la precariedad no podemos recoger todas nuestras esperanzas en un sector que está continuamente fluctúan dado que no nos puede generar la estabilidad y la calidad necesaria para el empleo riojano continuamos en la senda de la precariedad con sólo ocho de cada cien contratos indefinidos Por eso desde UGT exigimos que se apueste por el empleo en otros sectores como el industrial que nos puede generar mayor estabilidad y empleo de calidad ahora es el momento de que nuestras administraciones apuesten por el sector industrial para poder generar mejores condiciones laborales a todos los riojanos

Voz 0496 10:56 desde la Federación de Empresas dicen que el dato interanual es bueno pero que la crecida del paro en noviembre es preocupante sobre todo porque también han caído las afiliaciones a la Seguridad Social los empresarios piden estar alerta y más apoyo para empresas y autónomos Manuel Alonso

Voz 2 11:08 aunque mantenemos una tasa del diez por ciento algo más de

Voz 10 11:11 por ciento de paro muy por debajo de la media nacional y a pesar de evaluación anual positivo bueno pues hay que seguir alerta porque eh este registro mensual es malo lo cual significa que la economía y la actividad empresarial pues están muy por debajo de lo deseado el ritmo de creación de empleo es muy lento y en general existe poco optimismo entre las empresas y las administraciones públicas deben tomar buena nota de la importancia de que apoyen las empresas y la actividad de los autónoma que no pongan obstáculos ni trabas a su actividad hay que no las asfixian con más impuestos en este año que va a comenzar pues porque esto no va ayudar nada al empleo

Voz 1439 11:50 más asuntos el presidente ceniceros aboga por buscar nuevas fórmulas y formatos de colaboración para hacer crecer la innovación aquí en La Rioja lo ha dicho en el transcurso de la reunión del Patronato de la Fundación Riojana para la Innovación al que se ha sumado Ecoembes y además también ha estado con arces

Voz 0125 12:05 el presidente ha anunciado que el Gobierno hollar Fes van a colaborar para poner en marcha una casa hogar para personas con trastorno mental grave el Ejecutivo de La Rioja financiará el ochenta por ciento de la construcción del nuevo centro que suponen una inversión de algo más de tres millones de euros dispondrá de veintiocho plazas se va a construir en Varea las obras previsiblemente comenzarán el próximo mes de abril de dos mil diecinueve finalizarán en el otoño de dos mil veinte José Ignacio Ceniceros

Voz 1046 12:30 la nueva casa hogar de personas que como bien ha dicho estar en el barrio de de Varea en una parcela que en su momento E S sea adquirido va son una casa que bueno a poder estar estas personas o bien de forma temporal o bien también de forma indefinida no desarrollando su proyecto de vida no poder ahí vivir desarrollar su proyecto debido porque estas personas algunas veces tienen dificultad para vivir en lo que es el entorno en el entorno familia

Voz 1439 13:07 les contamos que la Consejería de Salud y el Colegio de Médicos impulsan una campaña para orientar a los ciudadanos de cuál es el mejor dispositivo para ser atendido en función de su dolencia entre el treinta y cuarenta por ciento de las atenciones en urgencias no son verdaderas urgencias Diego Sacristán

Voz 0866 13:21 bajo el lema deja urgencias para las urgencias ambas entidades han editado seis mil dípticos y un vídeo informativo que explica qué tipo de profesional ya que tiene a qué centro hay que acudir en función de la asistencia requerida Inmaculada maitines la presidenta del Colegio Oficial de Médicos

Voz 11 13:37 el objetivo es ese el objetivo es poner en valor que tenemos que sostener nuestro sistema en el tiempo para ello hay que usarlo con equidad y responsabilidad hemos implementado a través de un vídeo desde los ámbitos en la que trabajamos los médicos desde el ámbito de la medicina la especialidad de familia desde el ámbito de la medicina de urgencias extrahospitalarias desde la urgencia hospitalaria como vivimos los médicos que recomendamos a nuestros pacientes que nos vengan a ver no cuando sino donde ni en el lugar más adecuado más accesible con mayor calidad mejor equidad en el uso del sistema

Voz 0866 14:20 y es que no hay un mal uso generalizado en la población riojana pero sí que han detectado que el quince por ciento de los riojanos no utilizan las urgencias de una manera correcta Pedro Marco

Voz 12 14:30 hay personas obviamente no no es toda la sociedad hay un grupo de personas que utilizan las urgencias hospitalarias

Voz 1410 14:38 con un sustituto de médico de atención primaria

Voz 12 14:40 yo tengo un problema puntual de salud aunque sean al menos voy a urgencias no lo resuelve live punto no son una especie de sanidad el consumo eso no solamente es malo para los pacientes que realmente necesitan las urgencias porque a fin de cuentas lo que están haciendo es robarles tiempo a ese tiempo necesario no para Amparo en pacientes graves si no es malo para el propio paciente ya sea ha dicho en el vídeo el médico Atención Primaria se pierde uno de los pilares básicos de la siempre sanitaria es la continuidad asistencial

Voz 1439 15:11 son las dos y veinte

Voz 1439 16:48 Nos quedamos ya con los asuntos municipales Sí Se lo avanzábamos el Ayuntamiento de Logroño prorrogará los Presupuestos después de que el equipo de gobierno y Ciudadanos no hayan llegado a un acuerdo la alcaldesa Cuca Gamarra dice que han cumplido cinco de las seis exigencias de la formación naranja desde Ciudadanos únicamente dan dos por válidas

Voz 0866 17:06 Logroño no contará con unos presupuestos para el año dos mil diecinueve deberá prorrogar los del presente ejercicio así lo ha anunciado la alcaldesa de Logroño Cuca Gamarra que ha acusado a ciudadanos de exigir una recalificación urbanística ilegal para poder aprobar las cuentas Cuca Gamarra dice que el equipo de gobierno ha cumplido con cinco de las seis exigencias que Ciudadanos había planteado para negociar los Presupuestos y que pasaban por la exposición pública del proyecto de viabilidad el Mercado de San Blas las Cien Tiendas el Centro Cultural del Rioja avances en el proyecto de la pasarela de los libios y la ordenanza de terrazas

Voz 0424 17:36 las Cien Tiendas y el planteamiento de una inversión en mobiliario urbano que permita su renovación está en contratación para su licitación antes de final de este año el CICR está en obras como todos ustedes conocen tiene partida presupuestaria para el año dos mil diecinueve no sólo para su apertura sino para su funcionamiento Se ha contratado ya está trabajando una nueva directora en mañana mismo en la junta de gobierno local se aprobará el contrato para lo que es la limpieza el mantenimiento del centro durante los meses previos a la apertura del mismo la ordenanza de terrazas el día veintinueve se produjo una sesión una Mesa del Ruido para trasladar y presentar a todos los sectores las conclusiones de ese planteamiento

Voz 0866 18:27 la única que el equipo de Gobierno da por incumplida es la firma de un convenio con la Junta de Compensación de Ramblasque para conectar avenida de la Sierra Cuca Gamarra asegura que la recalificación urbanística necesaria para firmarlo es ilegal poco ética

Voz 0424 18:39 quiero también resaltar en lo que afecta a avenida de la Sierra hay un proyecto provisional que es el que se ha venido trabajando por parte de los técnicos municipales hay incluso seis acuerdos firmados con los propietarios de los terrenos pero lo que no hay es el acuerdo con la junta de compensación eso es lo que impide bloquea que se pueda iniciar esas esas obras la junta de compensación el equipo el grupo municipal de Ciudadanos nos plantean la aprobación de un convenio urbanístico que este equipo de gobierno no contempla y que no puede ni va a aprobar no podemos ni vamos a probarlo porque no es legal aprobarlo no es legal aprobarlo porque lo que plantea es un cambio y un compromiso firmado de que donde están aprobados en estos momentos doscientas setenta y cinco viviendas unifamiliares Nos comprometemos por escrito y firme hemos una modificación urbanística para que puedan construirse dos mil más de dos mil quinientas viviendas

Voz 0866 19:47 una visión que no comparte el portavoz de Ciudadanos Julián San Martín ha insistido en los micrófonos de la Cadena Ser en que el equipo de gobierno únicamente ha cumplido dos de las seis exigencias dice que lo único que están pidiendo es la firma de un convenio entre Ayuntamiento y una entidad como ocurre en muchos otros casos

Voz 2 20:03 seis exigencias solamente te pueden concurrir a dos solamente dos paseos lo lirios porque hay un compromiso de todos en un pleno en una reunión con el mercado San Blas esperemos que lo sigan haciendo todavía para que nos cuenten cómo va el estudio debilidad las consultas consultas preliminares que han hecho con dos empresas para que tengamos una gestión de una remodelación acorde con el siglo XXI para el Mercado de San Blas que no es verdad lo que está diciendo nosotros ponemos no no proponemos ninguna recalificación urbanística nosotros proponemos Chacón vial desde la calle secuelas hasta la calle Juan Carlos I de Lardero es lo que estamos proponiendo y para eso necesita el Ayuntamiento sentarse con la junta de compensación de Ramblasque y hacer un convenio sí unos cuando está negociando dicen sin cubrir otro dice trece cuando negocias efectivamente como todas las zonas Sierra podemos llegar a un acuerdo y poner con su efectivamente y eso puede ser perfectamente legal este Ayuntamiento hace cientos de convenios

Voz 0866 21:03 más allá de las exigencias de Ciudadanos Cuca Gamarra recuerda que en su afán por llegar a un acuerdo las cuentas incluían ochenta de los ochenta y cinco enmiendas que presentó la formación naranja

Voz 0424 21:12 empezaré por el final ochenta de las ochenta y cinco porque lo que no admitimos es veto bloqueo a proyectos que forman parte de ese programa de gobierno y que por tanto tienen el respaldo de los ciudadanos en las urnas el trabajo en conjunto con todos con todos ellos esas cinco como todos ustedes conocen era el bloqueo de la reforma de la plaza de la Paz de la Glorieta del Doctor Zubía de la calle San Antón y la rotonda de Vara de Rey el corredor ecológico del Ebro o el zen pero eh eh porque infanto juvenil de la zona oeste en lo que fue la guardería Vinton esas cinco enmiendas evidentemente nosotros no podemos aceptar entendemos sumar pero no entendemos bloquear o sacar esas propuestas de un presupuesto municipal

Voz 0866 21:59 por su parte Julián San Martín dice que esta prorroga significa el fracaso de la alcaldesa y la prueba de que el equipo de gobierno está acabado

Voz 2 22:06 muy rotundo me contundente cero fracaso de alcaldesa Cuca Gamarra en sus últimos presupuestos como alcaldesa poco un equipo de gobierno que está agotado no puedo decirlo más alto y más claro si el señor Merino el estado del debate de la ciudad ya auguró cosmopolita mágica aseguró que el presupuesto de este año mire usted ellos son los que entonces están haciendo una estrategia para no sacar los presupuestos adelante el PP no han negociado con nosotros y se lo cuento muy fácil nosotros antes que hubiera un borrador de preso que anteproyecto de presupuestos para el Ayuntamiento orden lo presentamos una serie de exigencias nosotros fuimos los primeros que pusimos ochenta y cinco enmiendas ese presupuesto para hacer algo nuestro presupuesto no eh bueno han querido jugar a esto aquí de jugar al ajedrez conciudadanos y ahora se y se retira porque íbamos a en jaque mate ni además están haciendo otra para solitario porque lo que dice no es verdad

Voz 1439 23:03 y al cierre de este Hora catorce hoy les contamos que la décima edición del Carnaval del Vino de Haro será el uno y dos de marzo y se va a centrar en el siglo de las luces el director de Turismo ha subrayado el enorme interés que suscita esta iniciativa que atrae a visitantes por ser un evento singular diseñado en torno a la cultura del vino Eduardo Rodríguez Osés

Voz 3 23:22 el carnaval del vino ya en nuestro décimo aniversario de una fiesta pues que hemos logrado interiorizar la totalmente con la identidad de La Rioja y que se va a desarrollar el fin de semana del uno dos de marzo que son los carnavales como venimos haciendo habitualmente es pues en Haro en lo que es ahí esa Capital del Rioja que tenemos con todos los recursos y atractivos y además este año con una temática muy muy de identidad de aquí en la región no está centrada en el siglo de las Luces que tuvo tanto que aportar en este caso para Haro para todo el desarrollo de nuestra región

Voz 0424 24:10 las entradas estarán a la venta a partir del diecisiete