Gol en Las Gaunas: ‘Marea blanquirroja’

SER Deportivos La Rioja Sergio Moreno también con Javier Cerdeño ve como siempre hola qué tal continuamos en SER Deportivos ahora ya desde La Rioja arranca en este punto en este martes cuatro de diciembre un nuevo capítulo de gol en Las Gaunas

Voz 0116 01:23 eres más destacados de la jornada

Voz 2 01:30 de apuestas te ofrece los titulares deportivos

Voz 0301 01:35 en La Rioja vais ha abierto inscripciones y ya supera los doscientos inscritos e esta carrera que celebrará su sexta edición en Logroño del nueve al doce de mayo del año que viene una prueba internacional de montan by por etapas en la que han participado más de cuatro mil ochocientas personas de treinta y ocho nacionalidades diferentes la gran novedad de la edición de este año es que durara cuatro días y en vez hace tres ofreciendo más poesía es variada diversión y más monta en Vic a mejor precio La Rioja va el Rey está limitada a mil inscritos los doscientos primeros han podido aprovecharse de una sensacional oferta de lanzamiento a ciento sesenta euros tras esta promoción el precio de la inscripción pasa a ciento noventa euros hasta el tres de marzo y de doscientos veinte euros hasta el veintiuno de abril fecha de cierre de las exclusiones en el karateca de Lardero Rafael Ibáñez del Centro Deportivo Oriente ha conseguido este fin de semana en Guadalajara el título de campeón de la Liga Nacional de la Real Federación Española de Kárate es Thalía consta de tres fases en la que cada una de ellas suma puntos para la claro

Voz 0301 02:40 las tres ocasiones y subirse a lo más alto del podium os recordamos que este título llega tan sólo una semana después de hacerse con el título de campeón de España en Ponferrada sigue sumando por tanto el de Lardero puntos para ser seleccionado y participar en los próximos Campeonatos de Europa que se celebrarán en Dinamarca durante el mes de mayo

Voz 0116 02:57 pero otro deportista por tanto riojano que es que a sus diecisiete años tiene un gran futuro por delante

Voz 0301 03:04 y cerramos estos titulares con un último importante a punto nos vamos hasta Arnedo ayer publicaba en sus redes sociales el Club Deportivo Arnedo un vídeo en el que muestran varios jugadores del equipo su rechazo total a las agresiones sexuales

Voz 4 03:19 el Club Deportivo Arnedo Gisele no a la agresión contra las mujeres tolerancia cero contra la versión a la mujer no es no todos juntos contra la agresión a la mujer vino a la agresión contra las mujeres todos juntos no es no

Voz 0301 03:38 este gesto llega tras la denuncia por una posible agresión sexual que se ha producido este fin de semana en la cabecera de la comarca del Cidacos recordamos que el Ayuntamiento de Arnedo a perder ha pedido calma mi máximo respeto

Voz 0116 03:48 mientras se desarrolla la investigación de este suceso

Voz 0301 04:18 una vez hecho los deberes con la actualidad regional deportiva el día comienza en este punto el capítulo ciento cuatro De Gaulle en Las Gaunas Javi aprieta

Voz 0116 04:26 bueno

Voz 6 04:28 sí sí sí

Voz 7 04:40 esta ciudad tuvo fútbol de Primera División y lo hizo en un estadio donde hubo un sonido que la radio convirtió en un famoso

Voz 9 04:53 sí

Voz 10 04:58 no era ayer

Voz 11 05:05 es impresionante cantan por mí

Voz 12 05:08 digo que cantar inmuebles

Voz 11 05:09 en el local con da una tremenda

Voz 13 05:15 ah

Voz 12 05:20 que yo siempre quise gritar

Voz 0116 05:24 gol en Las Gaunas

Voz 14 05:29 cuando parecía que era un disco al que nunca

Voz 15 05:42 Kohl en Las Gaunas

Voz 12 05:47 Nos

Voz 16 05:55 sí

Voz 6 06:05 vale

Voz 0301 06:22 centésimo cuarto capítulo de gol en Las Gaunas por tanto décimo cuarta edición de esta tertulia enclave blanquirroja afrontamos una semana muy importante en lo social pero antes toca detenerse lógicamente en el empate de este pasado domingo Las Gaunas el gol de tío por puso el miedo en el cuerpo de un equipo la afición que se las prometían muy felices en la conquista de un nuevo triunfo en Las Gaunas enfrente una Real B en horas bajas pero que supo ocultar sus defectos para poner sobre el césped sus virtudes donde destacaron el central a mi modo de ver Arambarri los extremos Theory Diawara el mediapunta López sorprenden también los diecisiete puntos de la Real B sin duda el más mejor equipo uno de los mejores que ha comparecido hasta el momento en Las Gaunas los riojanos por su parte se pudieron adelantar en dos ocasiones antes del minuto siete pero fue la prueba de que de cara a puerta este equipo está falta ando todavía ese acierto de los grandes equipos que ganan casi por aplastamiento tuvo muchas muchísimas cuando los delanteros acertaron a puerta apareció Zubiaurre al menos Ander Vitoria es sí logró empatar en el minuto sesenta y seis para sumar un punto que permite ser optimistas de cara al partido que se celebrará este domingo en Miranda las sensaciones el juego e incluso los resultados acompañan luego ya veremos qué sucede

Voz 0116 07:42 pero poco más se le puede pedir a este equipo la Unión Deportiva Logroñés empieza a parecerse al tipo malo T del grupo

Voz 18 07:57 a a la a

Voz 0116 08:09 han venido a este gol haga unas ciento cuatro Sergio Caneda con gafas de malo T Sedano con gafas de lote os faltan los dorados colgando estrellar en los collares dorados

Voz 3 08:20 sí así es pero no hay presupuesto traído

Voz 0301 08:23 Butra capuchas

Voz 3 08:26 ah ya

Voz 18 08:27 esa hacia la mía

Voz 0116 08:31 veces ponemos capucha

Voz 0301 08:33 dotes sino por el frío no feliz

Voz 18 08:42 Caneda Ángeles

Voz 0116 08:43 estás en Radio Rioja bueno no debuta hacía tiempo que había estado ya en esta santa casa

Voz 3 08:49 tiene muchísimos años evidentemente pero

Voz 0116 08:51 regresa a gol en Las Gaunas con un empate que no sé cómo lo valoras bueno malo regular

Voz 1674 08:57 bueno bueno porque yo ayer me divertí Si tú no eres de ninguno de los dos equipos ayer fue un partido muy bonito de ver incluso ni de Segunda B a mí me gustó lo que pasa es que claro el aficionado que yo llevo dentro pide que su equipo gane todos los domingos pero no se puede hacer lo que uno quiere

Voz 0301 09:15 eh Sergio Caneda sabemos los tres que estamos en esta mesa los gunners la mayoría de los oyentes de Radio Rioja que ganar todos

Voz 0116 09:22 partidos es algo imposible eh a que te sabe este punto

Voz 3 09:26 claro bien el punto yo creo que en este coincido con Ángel que el partido

Voz 0758 09:29 no fue entretenido para el espectador un partido vibrante en el que la Unión Deportiva Logroñés demostró que puede plantar cara que puede competir que va a ir hasta el final hasta el final que hasta que el árbitro pite el final Il creo que nos deja buenas noticias por ejemplo cuando comentabais en la en la entrada del programa El gol de Ander Vitoria creo que es importante que Ander empieza a reencontrarse con el gol y aporte más aún cuando Marcos Andre a estar unas semanas fuera y creo que el partido me deja buenas sensaciones porque creo que es un muy buen equipo que si está en esa posición es porque quizás a sus delanteros a la hora de pisar área pecan un poco de inexperiencia no creo que ayer los subimos aprovechar y si no fuera por Zubiaurre que sacó dos dos balones claros uno Ander Vitoria de otro a Rayco pues seguramente el resultado hubiera sido otro

Voz 19 10:11 y el Ángel sin Santos sin paredes sin Marcos sin Marcos Andre sin Lander Olaetxea sin algo en Arnedo

Voz 0116 10:22 dicen está lista de bajas muy dice bueno voy porque viene además la Real B que el año pasado se puede decir que ahí en Zubieta los Pinto un poquito

Voz 0301 10:31 a la cara

Voz 0116 10:32 dices madre mía no pueden nos pueden pasar por encima sin embargo arrancó el partido antes del minuto cinco con dos ocasiones claras una de ñoño a pase de Rubén Martínez en una jugada fantástico desde el lateral derecho se la puso fantástica Rubén Martínez llegó Nuño mató el aire se hubiese podría adelantar dos cero antes del minuto cinco Deportiva Logroñés el grado veinte ansiedad es increíble sí sí salió común

Voz 1674 10:55 sí suma intensidad y luego es eso analizar las bajas de unos posibles o unos teóricos titulares claro el papelón para los que vienen detrás es fuerte porque tienen que dar el callo y encima tienen que estar también como eso es lo lo están que nadie nota aparentemente esas bajas

Voz 3 11:16 al menos yo no las noto claro

Voz 0116 11:18 dábamos Sergio concentrados en en decir jo hasta cuándo va a llevar este equipo lo de la portería a cero verdad a ver si nos encontrábamos de repente ante un récord fantástico fabuloso porque mantener la portería a cero te te asegura muchos puntos en el VII después de esas dos oportunidades Dior en una gran jugada de la Real marcó yo no sé si puede hacer más el equipo en esa jugada es acierto del rival sea cierta al rival se le aplaude ya ya seguir jugando yo creo que es una gran jugada gran yo creo que habla muy bien

Voz 0758 11:46 peces aparece entre lo que ya decía actúe López

Voz 0116 11:49 sí sí es que en San Sebastián habla muy bien de este chaval

Voz 0758 11:51 lo que es aragonés que es muy jovencito de dieciocho años me parece que tiene dieciocho años sin

Voz 3 11:55 dejó el otro día tiene cuerpo de dieciocho la verdad es que parece parece mayor

Voz 0116 12:00 es una gran jugada no entretiene evidentemente

Voz 0758 12:03 pero esto es de fallar no pues igual Flaño puede hacer más Bobadilla sale igual podía haber aguantado un poco más Andy llega tarde a la presión soy bueno ya la verdad es que aciertan define de manera magistral no puede hacer nada hay bueno pues en algún momento tenía que llega este gol no en contra

Voz 0301 12:19 pues ovacionado vamos a ver Ángel tú conoces bien a la grada blanquirroja aplaudió yo tengo la duda o porque era muy bueno porque todos nos alegramos de que pueda

Voz 3 12:29 no hay cambios no yo creo que al final

Voz 1674 12:32 en la grada en Las Gaunas sabe de fútbol este muchacho a mí yo fui de los que el aplaudir este chicos dejó todo en el campo ayer día quizás lo habían tenido que cambiar diez minutos antes porque estaba Fundi disimuló pero fundido porque dio todo eso habla de ser una buena afición que ve los méritos del rival cuando un chico de un equipo rival es bueno deja la vida en el campo y la piel y todo lo que eso pues me parece muy bien y de muy buen aficionado aplaudir a a un jugador rival

Voz 19 13:01 otra ovación extraordinaria Sergio en la que se llegó Ander Vitoria

Voz 0758 13:07 en unas mostró su cariño y dijo que es importante no le transmitió con esos aplausos sagrada puesta en pie que que contamos con él y que que nos van a hacer falta evidentemente sus goles no y que aporte lo que hasta ahora no ha podido aportar a ver si es verdad que ahora que ha roto la lata no pues empiezan a llegar los goles de nuevo

Voz 0116 13:24 marcó Ander Vitoria en el sesenta y seis ahora iremos a ese gol pero es que la primera parte

Voz 19 13:29 y tuvo una que se género él mismo

Voz 0301 13:33 la el pico del área grande un poquito escorada banda izquierda recorte hacia dentro con pierna derecha y es cierto que como uno es zurdo giro un poquito la caldera para golpear con con su pierna derecha y se le marchó arriba pero fue una jugada

Voz 0116 13:47 sí de Ander Vitoria vimos ayer además dentro del área también con con como se suele decir con las luces encendidas con las largas puestas

Voz 1674 13:56 esos movimientos que tiene es de un nueve que que tiene carácter y que es muy buen jugador incluso cuando se iba a la banda en el segundo tiempo me parece que fue dos centros la de remate de Rayco me parece que la centra él no no

Voz 0116 14:10 el la asistencia de Ander Vitoria que además a pierna izquierda banda izquierda que natural la pone con pierna derecha y un rematador de Rayco fantástico que Zubiaurre estaría Caneda grabando lo pero

Voz 3 14:25 no si me lo es la magia del fondo norte portería

Voz 0116 14:32 efectivamente nosotros en el fondo sur

Voz 3 14:34 a veces no sale pero siempre tenemos que borrar se oye

Voz 0116 14:38 como veis a Ander Vitoria como lo de ser Gil yo creo que ayer jugó el mejor partido hasta

Voz 0758 14:43 hasta la fecha creo que que que dio muestras de lo que puede ofrecer a no comentaba Ángel antes es un delantero más de área que Marcos André por ejemplo para hacer la comparación pero que te ofrece muchas cosas también es verdad que después de marcar el gol tuvo otra oportunidad que saca un remate

Voz 0116 14:57 el remató bien el remató bien porque a lo mismo que el día del Guernica se le achaca verdad Ángel que la tuvo hoy no acertó hay la falla el delantero porque esas para para enmarcarla en esta el tira de reflejos de primeras a bote pronto la envía para dentro y otro pierna izquierda increíble de Zubieta ahora es que realmente empezamos a a repasar el partido dices bueno si esto acaba en un cuatro dos no hubiese pasado nada más pues no es nos ha pasado absolutamente nada

Voz 1674 15:21 las tuvimos es que tuvimos yo tengo apuntado cinco seis oportunidades claras lo que pasa es que claro los rivales también cuentan y el portero estuvo muy bien

Voz 0116 15:30 la falta de acierto en ocasión eso es otra cosa

Voz 20 15:33 va rozando el larguero un poquito arriba bueno

Voz 19 15:36 si bien el cuestión de ritmo e intensidad

Voz 0116 15:41 yo creo que nos miramos todos decimos ojo aquí echamos de menos a alguien por encima de todos los que son baja porque por ejemplo parece ser echa de menos a Santos el echa de menos se echa de menos evidentemente Álvaro Renedo a muchos futbolistas pero en estos momentos a día de hoy con la reacción del equipo a Landero la Etxea le echamos de menos ayer vimos quizás el partido más largo de los riojanos en esta nueva no estamos contando ese ese mal inicio que echas de menos de Lander Olaetxea Sergio

Voz 0758 16:10 yo sobre todo el eche de menos en la primera mitad en la segunda mitad igual un poco menos porque es verdad que Carles Salvador se entonó oí Andy también dio un paso al frente pero en la primera mitad me parece que el que el equipo se estira mucho cuando Ander cuando Andy perdón da un par de pasos hacia atrás Carles Salvador dado un par de metros hacia adelante en ese espacio creo que la Real Sociedad B no supo jugar bien no sé si si prioridad o no pero combinaba muy rápido es verdad que ellos imprimen un ritmo muy alto y nos vimos desarbolados y superados en varios en varias ocasiones creo que además aporta ese plus de trabajo de intensidad de robo de balón que eche de menos ayer en algunos momentos en Las Gaunas porque es cierto que Andy es otro perfil de de medio centro que presiona menos arroba roba menos

Voz 1674 16:51 Carles

Voz 0301 16:52 qué te pareció la ausencia de Lander

Voz 0116 16:54 lo notaste en momentos del partido cuando tú estabas en la grada decías mira ahí si hubiera parecido este muchacho

Voz 1674 17:00 sí lo noté y además es un chico que a mí personalmente me ha me ha conquistado yo no la veía a principio de temporada yo no lo hubiese puesto nunca en mi once titular contrabajo con sacrificio y que venía de unos partidos maravillosos de muchísima entrega muy generoso en el esfuerzo claro un jugador de esos hace falta siempre en un equipo

Voz 0301 17:24 y y César Remón es otro hombre que que que tiene que ir ganando presencia Carles Salvador

Voz 0116 17:31 porque es tan bueno Carles Salvador no

Voz 0758 17:34 no porque lo hace todo bien Carles Salvador no es un jugador que bueno igual no te dan un diez pero siempre se mueven siete en un ocho es un jugador muy

Voz 0116 17:42 no consta se marca una segunda parte

Voz 0758 17:44 es un todo terreno esférica ocular yo creo que eso aparte en Las Gaunas seguro que igual tu Sergio desde la cabina no lo oyes pero seguro que si desde la grada se le oye constantemente como anima a sus compañeros aprieta aprieta empuja es un jugador que manda dentro del terreno de juego que también es muy importante tener ese tipo de de jugadores no que tiran de galones y que sujetan un poco al equipo

Voz 0116 18:02 cómo lo ves más de doble pivote

Voz 3 18:04 de nuevo volante a mi me gusta a mí me genera muchas ni también a mí también me genera muchas dudas yo creo que me gustaría en el doble pivote

Voz 1674 18:13 eh pero claro con con un perfil de jugador que robe y todo esto más suelto más el para inventar para inventar ese último pase como el día de Oviedo eso para para para llegar para que llegue el equipo de segunda línea desde atrás yo

Voz 0116 18:29 Weis posible en algún momento de la temporada por imaginar eh Un César Remón Andy Landero la echa un poquito por delante Carles Salvador

Voz 0758 18:39 complicado e ir a la siguiente

Voz 0116 18:41 al escenario la presencia de Rayco

Voz 0758 18:45 récord Rayco es verdad que está entrando poco a poco en el equipo yo ayer sí que eche de menos esa intermitencia de reconoce no nos hace falta

Voz 0116 18:52 mejor versión dar hay que fue el más bajo de todos no elegir a la altura del resto más lejos de su nivel no

Voz 0758 18:59 tu nivel que vimos en la temporada pasada es importante que Rayco vaya entrando en juego porque es el que tiene la chispa el que tiene la el último pase la imaginación no en los metros finales y nos va a hacer falta por ejemplo en Anduva no es un jugador importante que nos va a hacer mucha falta

Voz 0116 19:13 os decía besa Carles Salvador un pasito por delante en algún momento de la temporada con

Voz 0301 19:18 cuando César Remón compita con Andy o Andy Carles Salvador

Voz 3 19:22 no se está complicado es complicado y no juega

Voz 0758 19:26 Andy voy a mojar me creo que Carles Salvador puede dar un paso hacia adelante si tiene un guardaespaldas entre comillas que roba balones aprieta y que no se echa demasiado hacia atrás perfil de César Remón o la Etxea entonces sí que creo que Carles Salvador que además es un jugador que pisa área y que tiene buen disparo por ejemplo el buen último pase como comentaba antes Ángel puedan dar más suelto a permitirse esas licencias no yo creo que ayer estaba también muy pendiente de de de replegar de tapar ese centro del campo no acababa de estar ni Ny no iba ni a pisar el área contraria llena nuestro estaba ahí como en tierra de nadie

Voz 0301 19:58 no vamos a hacer nada en este espacio de la tertulia en relato

Voz 0116 20:02 son al último partido de Liga del pasado domingo vamos a abrir un espacio para la cuestión más social se viene Miranda y queremos poner el foco en ese en ese aspecto

Voz 19 20:12 pero os preocupa la falta de pegada

Voz 1674 20:15 pues hombre es preocupante porque no meter goles es preocupante y más en Segunda B pero si se genera a mí me me me preocupase me preocuparía más no generar las esto a veces los nueve siempre lo decimos es cuestión de rachas uno igual no ve puerta en diez partidos y luego empieza a meter como sabes todos los días y todo lo que toca a mí lo que me me preocuparía es eso no generar las al final es definir qué es muy complicado que ese es el paso de los buenos delanteros pero tenemos jugadores para es claro pero

Voz 0116 20:49 algo está pasando porque el otro día el Vitoria casi se va con un empate después de haber tenido un penalti la de Rubén Martínez sino si no recuerdo mal que al final se ofuscó busca el portero más que más reportero portero a a a pelota ayer se tuvieron muchísimas oportunidades IS otro partido que que dices bueno es que hemos tenido suficientes hay cierta frustración ofensiva en el equipo porque yo veo Carmen Martínez desecha porque ayer también generó tiene una intensidad fantástica la verdad es que que profundiza llega busca pero no acaba de encontrar ese chispazo

Voz 0758 21:27 te has a nivel individual si por ejemplo Rubén pero por ejemplo yo Ander tampoco le veo metió el gol tampoco lo celebró con una rabia especia Ny quiero decir yo creo que el que son muy profesionales que saben lo que tienen que hacer que entienden lo que comentaba Ángel que que esto del gol pues es una cuestión de rachas igual mañana lo metes de rebotes en pasadas por el área no sin hacer nada a mí también me preocuparía que no hubiera ocasiones que ayer lo hubiéramos logrado un empate pues con dos ocasiones alguna ocasión y media creo que el equipo genera que eso es una buena noticia que atrás estuvimos bien ante un buen rival creo que Bobadilla Caneda esto de la defensa rindieron a un nivel aceptable no bueno pues son seis partidos en casa en este hemos encajado pero no perdemos creo que estamos en una buena línea y hay que salir a ganar en Anduva también

Voz 0116 22:12 Ángel vamos a reconocer el trabajo de Canet de Boadilla no

Voz 1674 22:15 soy se halle me volvieron a conquistar por no sé cuántos partidos más no impresionante Bobadilla y sobre todo

Voz 0116 22:23 pues dile vamos dice lo que fan

Voz 1674 22:26 y sobre todo que si te fijas en el Bobadilla que debuta estaba como encorsetado tenía miedo a no se quería complicar de ayer es que llaman daba ya en plan mandón y es decir cojo conduzco Miró centro ha dado ese paso al frente

Voz 0116 22:42 somos salgo hasta superar el centro del campo a la espalda de de Olaizola en este caso el Sanse la verdad que se les vio muy bien ya que yo creo que hoy ha encontrado al lado esa estabilidad que quizá le estaba faltando no estas últimos cursos una pregunta

Voz 3 23:01 yo no sé si pregunta pregunta Weisz Sergio vas a ir a Miranda a día de hoy está complicado canta mal pero estamos estamos por eso vamos

Voz 0301 23:11 yo sé yo sé que Ángel va ir porque lo es no seguro que no se suspende el partido

Voz 0758 23:16 no yo voy seguro seguro además yo trataré de Grecia

Voz 0116 23:20 en qué nos vamos nos vamos todos aquí quién gol en Las Gaunas capítulo ciento cuatro de viaje hacemos un breve receso a la publicidad

Voz 0301 23:28 Nos vamos de viaje nos vamos de viaje con la Deportiva

Voz 1 23:32 nadie Rioja emisora decana de La Rioja onda media y frecuencia modulada

Voz 0301 24:49 ahora vamos a viajar en el tiempo vale os decía antes de la publicidad no nos vamos a ir tranquilos ni muy atrás ni muy lejos qué tranquilo luego estamos en el que te pongan multa el pase Nos vamos al pasado mes de abril a Miranda yo os traemos a la Ser un sonido que captados a que el día de la primavera pasada en en Miranda fue la mayor fiesta de la Unión Deportiva Logroñés jamás contada más de mil blanquirrojos según me dijeron después más de mil trescientos el número de billetes vendidos más de mil blanquirrojo se dieron cita en Anduva para una tarde fantástica que como suele pasar

Voz 0116 25:24 que se cerró con un mal resultado Ángel tú lo sabes muy bien qué es vejada muchas muchas batallas a muchas partidos y al final sueles volver a casa con el rostro acontecido reto tratamos aquellos sonidos porque yo no lo recordaba fíjate fíjate que yo edite este este audio pero Sergio Rodríguez vaticinó un hecho que ahora hay que poner en valor hay que ir por tanto me gustaría recordar aquel día en aquella rueda de prensa tras aquella nueva derrota Sergio Rodríguez prometió algo a los aficionados Yes creo ha llegado el momento de cumplirlo

Voz 25 26:17 es impresionante por ahorro no durará lo peor de de partido depredador no usar por ellos no lo hacen unos cursos torso dinero por un importe de fútbol de movilizarse

Voz 26 27:02 el existen las realidades aficionados blanquirrojos que las grandes fiestas no hemos sido capaces lugar tener vecinal a la altura de lo que hemos vivido en Anduva

Voz 27 27:15 era yo oí creo que lo ha demostrado nadie nos hizo algunas veces la gente sino que la gente siempre ICO ICO evidentemente ha salido posibles

Voz 19 27:42 Ángel cuando escuchas el llegará de Sergio que se te viene a la cabecita

Voz 1674 27:49 pues se me viene que el domingo tenemos que dar ese paso la afición de la Unión Deportiva Logroñés tiene que dar ese paso respaldar al equipo estamos en playoff nos estamos jugando las habichuelas como digo yo

Voz 0116 28:01 terceros porque ser terceros segundo es estar ahí

Voz 1674 28:04 estar en los equipos que manda en la clasificación y la afición debemos de responder sobre todo a un equipo que está respondiendo a nuestras peticiones porque está jugando bien está ahí

Voz 0116 28:15 que te surge cuando ya se llegará de aquel Sergio Rodríguez de primavera con la voz rota después de aquel uno cero donde el equipo necesitaba ganar eh hay que recordar que no le valía el empate y donde le pitaron un gol en fuera de juego gordo

Voz 3 28:29 pues además de la rabia aquella de de S

Voz 0116 28:31 colegiado que pitó donde produce latín como aficionado y como opinadores se llegará

Voz 0758 28:37 bueno pero me produce ilusión no hay esperanza en que va a haber una ocasión en la que vamos a disfrutar no sé si me la guardo para Anduva o me la guardo para mayo

Voz 3 28:46 en junio seguro que todos estamos de acuerdo

Voz 28 28:49 que a ver si nos guardamos una bala para para ese playoff

Voz 0758 28:51 de ascenso bueno pues espero que llegue el que llegue pronto creo que vamos en el camino lo de comentaba Ángel el equipo está ofreciendo en esta remontada Davos razones más que sobradas para acompañarle para animarle y para para remar juntos no el que el reto es muy bonito el de estar ahí arriba y acabar el año otra vez en un playoff el tercero de la de la corta historia de este club y creo que entre todos tenemos que que sumar

Voz 19 29:13 Ángel tú ves tú sabes bastante sabes un montón quizás en aquel pasado mes de abril en Anduva la Unión Deportiva Logroñés no estaba preparada para ganar en Anduva aquel Mirandés notas algo diferente he llevado esto al mes de enero

Voz 0116 29:35 vamos en diciembre

Voz 1674 29:36 sí sobre todo que si podemos ganar al Mirandés eso lo primero en en aquel partido del mes de abril yo siempre dije que fuimos palas de madera muchísimas bajas muletas a lesionan minuto doce

Voz 3 29:49 orando su último partida eso eh casi sin calentar

Voz 0301 29:55 además que no podía jugar sabía que no se les

Voz 1674 29:57 leonados fuimos pues eso enciman fuimos agarrarnos a un clavo ardiendo porque ni aun ganando no sólo podíamos seguir vivos luego aun ganando podíamos seguir vivos luego ya pues claro ni el empate valían ni perder y ahora bueno estamos ahí con el Mirandés le podemos ganar y vamos con un equipo de garantías

Voz 0116 30:17 notas que en el ejercicio que te exige habitualmente este grupos notas a la Unión Deportiva Logroñés con otro carácter

Voz 19 30:25 más madura más más capaz de de de

Voz 0758 30:29 el competir durante más tiempo claro porque el año

Voz 0116 30:32 qué pasa mucho de que hemos competido en los todos los partidos es cierto salvo en Irún aquel uno de noviembre pero al equipo le faltó carácter competitivo contra los de arriba

Voz 19 30:41 sí sí

Voz 0116 30:41 crees que este mal arranque y esta reacción ya serbio al equipo para tener ese punto de carácter competitivo que demostró por ejemplo ayer soy soy yo creo que sí

Voz 0758 30:49 eh yo creo que la evolución en la metamorfosis en ese sentido es evidente que todos los que vamos a Las Gaunas creo que la apreciamos no que el equipo ha dado una metió una marcha más a dos partidos ayer lo comentaba antes lo comentábamos este domingo antes del minuto siete hemos tenido tres oportunidades que es complicado que en Las Gaunas viéramos eso hace tiempo que el equipo salía tan enchufado desde el minuto cero pues desde el minuto uno creo que en eso sí que Sergio Martínez Sergio Rodríguez ha conseguido dar con la tecla meter a lo comentaba el muchas veces en la previa no que hay que ir al ciento veinte por ciento y el que no vaya a ciento veinte por ciento no va a jugar porque este equipo te reclama es hoy este grupo te reclaman

Voz 19 31:22 el porqué viajas con un equipo de fútbol

Voz 1674 31:26 por de pronto porque es mi equipo porque lo he hecho siempre con aquel antiguo Logroñés creo que en primera división estaba en todos los campos de ahora en este también me encanta viaja me encanta conocer aficionados nuevos me encanta el sabor de otros campos y lo he hecho siempre y no entiendo por qué no hacerlo ahora

Voz 0116 31:46 por qué te gusta viajar Sergio Caneda todo lo que puede en cuanto

Voz 0758 31:50 eres bueno pues teniendo otras posibilidades como salir a andar en bicicleta por ejemplo no se pueden hacer las dos cosas

Voz 0116 31:54 sí claro

Voz 0758 31:56 bueno yo como Ángel porque me gusta evidentemente lo deportivo un equipo me gusta el fútbol y creo que es una oportunidad inmejorable para disfrutar de de otras zonas de España de conocer gente distinta hay otros equipos

Voz 0116 32:07 que os impulsa a superar una decepción para buscar otra decepción

Voz 0758 32:12 la ilusión no de Querétaro y clásicamente las

Voz 0301 32:14 te mira al instante de felicidad

Voz 1674 32:17 si el fútbol la eso revancha a los siete días entonces el domingo que viene es otro día al próximo es otro día dentro de tres iré a Estella

Voz 0758 32:26 yo también yo sigo Estella así que bueno así

Voz 0116 32:30 doctor Guillén buenas tardes bienvenida bienvenida en Las Gaunas

Voz 29 32:32 decepción por viajas con la Unión Deportiva Logroñés

Voz 0116 32:35 con un equipo bueno no sé si estamos todos

Voz 29 32:37 poco antes cuando me entiendo tres días y como alguien en su sano juicio

Voz 0301 32:46 ya es doctor Koke como hay alguien a los mandos aquí ya sabemos que con Sergio Sergio Ramos

Voz 29 32:55 tampoco tampoco estamos todos un poco un poco locos hizo en partes lo que es lo que nos iban a viajar con nuestro equipo donde sea euros para mí particularmente que los partidos de casa suponen viajes pues pues si realmente la gente Demme alrededor no lo entiende mucho pero bueno como como a mí me divierte mucho y me sirve para conocer también las pérdidas de fuera conocer lugares a los que sino no por el fútbol no no iría nunca tipo pues como puede ser Socuéllamos

Voz 0301 33:30 además que te gusta te gusta lo auténtico profundos

Voz 30 33:33 el castizo sí sí sí

Voz 29 33:36 entonces entonces un poco eso no es lo primero estar con tu equipo voy a verlo animarlo ahí y que los jugadores sientan que se hallen respaldo y luego pues también el conocer el conocer sitios de lo más inhóspito que me tienes tiene su gracia

Voz 0116 33:51 como superas las decepciones que habitualmente te habrás topado en el camino de esta Unión Deportiva Logroñés que los momentos cumbre habitualmente a pinchados algo Villarreal y Sestao tú estuviste en Socuéllamos ese día Fun pinchazo monumental

Voz 29 34:07 pinchazo grandes sí bueno pues eso es lo que estaban comentando es que el fútbol siempre te siempre te ofreció una una revancha ahi ir al final pues siempre y otro viajes siempre hay un partido las semanas siguientes goles cuando te eliminan en en Sevilla pues ya estás pensando a la semana los fichajes en en viajar al año siguiente fútbol lo bueno que tiene es que siempre te te ofrece una revancha es bueno pues espero que este año haya más viajes allá allá playoff y ahí nos podamos descuidar pues de de momentos tristes como como Sevilla etc o como Torrent por supuesto

Voz 0116 34:47 el doctor te has encontrar algún día delante del espejo diciendo vaya a ver qué excusa buscó para ir al siguiente partido

Voz 0301 34:53 asimismo eh pero nadie más no tengo ningún motivo para ir

Voz 0116 34:58 cuál es aquel perro no

Voz 29 35:00 sí por ejemplo el Socuéllamos fue fue la un viaje con con poca con pocos motivos para para que vamos eso era claro que íbamos al matadero allí no nos dieron mucha fe en que en que se gana ese partido oí en que hubiera pues de hacer allí a parte a aparte del campo pero bueno si eh alguna vez sí alguna vez si por ejemplo Socuéllamos fue fue un ejemplo claro de luego puesto a la gente de mi alrededor muchas excusas de tenido que poner y he tenido que que vender viajes e mucho con mucha es excusa barata

Voz 0301 35:37 pues Enrique Guillén que no es excusa que estés aquí en es que gracias como siempre que sigan viajando no te digo ya ganando Dios dirá

Voz 30 35:46 qué Silvia Gándara si suerte ahora el día que te toque celebrarlo que pare ver que te parece una gracias doctor

Voz 0116 35:57 a que os toque celebrarlo

Voz 1674 35:59 también ese día merecerá la pena todo lo vivido todos los días

Voz 0116 36:03 sabe de todos los lamentos no merecerá la pena

Voz 1674 36:05 he conocido a a Pulido Santana ya algún otro paro

Voz 3 36:09 dormía estuvieran Génova ya no no me vengo abajo pero será sí pero merecerá la pena diré pues mira por todos estos a los que nos robaron a los que nos maltrataron

Voz 1674 36:23 pues mira por votos vosotros porque de los enemigos también hay que acordarse cuando una banda

Voz 0116 36:27 hablaba en me gusta reflexionaba sobre conceptos globales que es el hecho de la cultura social deportiva en este caso en seguimiento de un equipo es también muy importante yo siempre lo lo defiendo una grada para una ciudad es un lugar donde ellos tipos otros personas sí que se abrazan sin sin ningún motivo y sin conocerse

Voz 1674 36:48 hacerse absolutamente así que es importante una grada poner

Voz 0116 36:50 la ciudad porque yo veo lugares como Gijón Oviedo índices hoy que van siempre independientemente de dónde esté como esté

Voz 1674 36:58 el equipo

Voz 0758 36:59 sí yo creo que en ese sentido no esté grupo tenemos un ejemplo claro que puedas puede ser Santander no tiene diez mil y pico socios el Racing me parece que que contemplamos yo por lo menos con envidia sana es cierto que es otro nivel otra otro club otra estructura hay otra ciudad no pero creo que es es tiene que ser el camino para empezar a crecer para llegar a cotas más altas que que el club y la ciudad camine

Voz 31 37:21 en de la mano o por lo menos de manera

Voz 0758 37:24 paralela y creo que eso es lo comentaba el también doctor no que es muy importante eso de hacer a través del fútbol hacer nuevas amistades conocer nuevos sitios disfrutar de la gastronomía de paisajes y de muchos éxitos

Voz 19 37:35 mientras que en este país esto es un virus que te

Voz 1674 37:39 con loca no si ya no sabes cómo quitárselo no supongo yo es que como esto me viene desde bien pequeñito pues es que hay es lo que el conocido otros yo por ejemplo me lo metió mi padre no ver al Logroñés de siempre desde niño iba e incluso hemos ido fuera entonces claro yo no yo no he compartido otro ocio los domingos nada más que ir a ver el fútbol ya ver al Logroñés llámese como se llamaba como es el de ahora

Voz 19 38:07 ya entonces esa eso no concibo un domingo sin fútbol si puedo viajar pues más eh

Voz 0116 38:14 el recuerdo del viaje que más te ha gustado que no tiene que ser más exitoso porque ha dicho que hay pocos ya vamos acabando ya ahora voy a abrirlo

Voz 1674 38:20 yo yo lo tengo muy claro Villarreal y sobre todo para que veáis cuando decimos de las locuras del fútbol fuimos cinco amigos y mi amigo no se le ocurrió otra cosa que poner un curso de inglés

Voz 32 38:36 Villarreal Logroño no teníamos ni idea evidentemente tú Sergio Ramos recuerdo con cariño el el viaje a las Llanas no que las ya unas fue aquella que el cero uno gol de ternera recuerdo mal que que que vino

Voz 0758 38:50 momento en el que el equipo estaba quizás en su peor momento y creo que fue un balón de oxígeno no para en esa temporada

Voz 0301 38:58 ascender posiciones bueno pues ha querido oyente de Radio Rioja Cadena SER te apetece opinar no sobre uno de estos viajes que viajas con el equipo de tu ciudad de porque es importante viajar

Voz 0116 39:09 tienes un número de whatsapp seiscientos ochenta y nueve setecientos cincuenta ciento veintinueve quiero recopila