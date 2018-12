Las noticias de Castilla y León, 16:03 (04/12/2018)

no

Voz 3

00:14

las necropsias de los restos de los tres ejemplares de oso pardo hallados en el núcleo oriental de la Cordillera Cantábrica descartan el disparo como causa de la muerte en las necropsias realizadas no se han encontrado proyectiles au fragmentos ni fracturas óseas que demuestren que hayan sido muertos a causa de un disparo en cualquier caso y con ánimo de esclarecer todas las dudas posibles acerca de la muerte de estos ejemplares se han remitido muestras de huesos y tejidos de los tres osos a laboratorios especializados para que sean estudiados recibir los resultados esos análisis toxicológicos confirmará no descartaron en el uso de veneno como causa de mortalidad de los ejemplares que ha que aunque sí que se ha descartado que haya sido a causa de un disparo lo que sí que no se ha podido concretar todavía es cuál es la causa de la muerte de estos tres osos pardos