Escucha las noticias de las 19:00 (04/12/2018)

buenas tardes el homenaje a la Constitución aquí en la SER el tribunal de garantías ha reunido como dices a los padres de la Constitución hoy sólo visibles Pérez Llorca Herrero de niño no Miquel Roca con los tres poderes del Estado y el expresidente Felipe Gonzáles ningún expresidente del Partido Popular Gonzales ha dicho que hoy no toca pero le hemos preguntado y ha sido crítico y mordaz con la irrupción de Vox en el panorama político hoy

pero se están deteriorando la Constitución dos años para impedir que corren que nadie que nadie dice tantos años para impedir yo digo para que lo entendáis bien nosotros teníamos algunas anomalías que no existían en otros países de Europa ahora la única que no teníamos la hemos incorporado

buenas tardes los diputados votaron en noviembre obligando al Gobierno a publicar el texto íntegro del informe legal sobre el acuerdo del Brexit el Gobierno no lo hizo ahora ha sido condenado por desacato al Parlamento por trescientos once votos a favor frente a doscientos noventa y tres en contra como anunciaba el laborista que estén que presentó la moción a sus sobre esta semana más ha con una decisión de enorme significado constitucional y político creo que no hay precedentes en esta Cámara en condenar a ministros por desacato la moción deja claro que el Gobierno debe publicar ahora íntegramente el informe final del fiscal general espero que el Gobierno lo lo confirme cumpla con esa orden pues viene el Gobierno lo va a publicar ahora Theresa May acaba iniciar en la Cámara de los Comunes el debate de cinco días sobre el Brexit hasta la votación del once de diciembre este voto esta moción en contra es sólo un aperitivo ha mostrado hasta qué punto May tiene difícil sacar adelante ese acuerdo