Escucha las noticias de las 21:00 (04/12/2018)

hoy como ayer a partir de las diez en la crónica política de esas tres seguiremos analizando las repercusiones de la cita electoral del domingo los movimientos en el PP y Ciudadanos y la explicación el secretario de Organización del PSOE a sus palabras de ayer sobre una posible marcha de Susana Díaz Ábalos no quiso decir lo que dijo o al menos no como lo dijo así que hoy ha aclarado Matos

Voz 0739

01:54

claro no voy a discutir sobre el término regeneración no no podría haber utilizado la palabra renovación he visto que algunas palabras constructiva dado mucha controversia no me importa aclararles que matizarla le corresponde a la actual presidenta de la Junta de Andalucía Secretaria general el partido Laborista en Andalucía lidera este proceso tienen todo el apoyo y la confianza de la dirección federal para llevar adelante este proceso que produzca la gobernabilidad necesaria en Andalucía