Escucha las noticias de las 09:00 (05/12/2018)

lo avanza hoy la SER el PP vuelve a bloquear en el Senado las pensiones para los huérfanos de este tipo de violencia ya no empezarán a cobrar las este año Mariola al herido

va a significar que desde luego en este año los huérfanos no van a percibir las prestaciones y que seguramente nos meteremos en el mes de febrero de marzo no solamente nos preocupa sino que nos genera cierto sonrojo del grupo parlamentario que obstaculiza a través de introducir enmiendas a una ley que está aceptada ya

esta mañana se reúne la ejecutiva de ciudadanos para debatir cómo afronta las negociaciones que propicien un cambio de gobierno en Andalucía y hoy les estamos contando en la SER que cada vez son más los dirigentes del partido naranja que empiezan a asumir que por mucho que hayan crecido desde su tercera posición no van a poder presidir la Junta debaten ahora si Juan Marín debe entrar o no como vicepresidente de un posible gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla la coalición de derechas que gobierna Dinamarca apoyada por la extrema derecha ha propuesto recluir en una isla abandonada a los migrantes que hayan cometido algún delito estén pendientes de expulsión hayan cumplido o no suponen a índice su socio ultras es que debe ser el precio de los Ferri para que les resulte difícil salir y entrar en la isla medida todavía tiene que aprobar la el Parlamento y una cosa más ha nacido el primer bebé de una mujer estéril a la que han conseguido trasplantar el útero de una donante fallecida la logrado en Sao Paulo en Brasil a madres el implantó el útero mediante una cirugía que duró más de diez horas en la que el órgano donado se conectó a sus venas arterias ligamentos y canales vaginales