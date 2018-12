Hoy por Hoy La Rioja (5/12/2018 Tramo- 6:50 a 7:00)

amanece el miércoles cinco de diciembre en las puertas de este largo puente festivo que tenemos por delante de la Constitución la Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas aunque en el valle habrá nubosidad baja con brumas y nieblas matinales en cuanto a las temperaturas las máximas hoy no superarán los catorce grados tenemos ahora en el centro de Logroño siete muy buenos días y en las carreteras de momento se transita sin complicaciones pero a las tres de la tarde en la DGT pone en marcha un dispositivo especial coincidiendo precisamente con este puente de la Constitución se registrarán unos noventa mil desplazamientos por las carreteras riojanas la operación como digo comienza a las tres de la tarde concluirá a las doce de la noche del domingo nueve de diciembre en lo que se refiere a vigilancia se va a disponer del máximo de efectivos posibles de las aguas fuerzas de vigilancia de la Agrupación de Tráfico así como de patrullas y helicópteros se va a contar con el apoyo del helicóptero de la DGT Pegasus ese va a solicitar también la colaboración de las policías locales lo dicho muchísima precaución y sobre todo ahora así se van a poner al volante sepan que hay niebla en algunos puntos de la comunidad y en concreto la Jefatura Provincial de Tráfico nos dicen que extremen las precauciones en la XII en el entorno de Nájera Santo Domingo precisamente por la niebla bueno pues puente macro puente por delante cuatro días de fiesta para muchas personas algunas de las cuales aprovecharán para llegar a esta comunidad uno de los atractivos está precisamente durante estos días en Santo Domingo con sus ferias de la Concepción y el mercado medieval y mientras las casas rurales se frotan las manos porque esperan una ocupación prácticamente total Joaquín Sanz es el presidente de La Rioja

Voz 3

02:15

este otoño he sido bastante positivo bastante bueno para para todos nosotros con unos cuentes verdaderamente atractivos ir Yeste puente de la Constitución y la Inmaculada pues ojalá tuviéramos uno así cada mes para nosotros para nuestro sector no Jazz que aquí no llueve nunca a gusto de todos a nosotros nos vendría muy bien porque de esta manera aumentamos la ocupación tenemos muchos más días nuestras casas funcionando la verdad que hemos recibido muchísimas solicitudes de información muchísimas llamadas tanto a las casas como a la página web de Azca Rioja entonces estamos verdaderamente con