Las noticias de Navarra, 10:03 (05/12/2018)

siempre el Tribunal Superior de Justicia de Navarra sobre la manada no es unánime dos jueces Joaquín y Miguel Ángel a Barcelona han emitido un voto particular explicando porque los cinco jóvenes sevillanos tendrían que haber sido condenados por agresión sexual no sólo por abusos sexuales y a condenas de catorce años tres meses y un día de cárcel de los jueces explican a lo largo de cuarenta páginas de voto particular que los hechos han de ser calificados penalmente como constitutivos de un delito de agresión sexual y no como el de abuso sexual comprueba alimento ya que la joven fue obligada a entrar en el portal tuvieron lugar acciones y obligaron a la denunciante a entrar en el portal y en el habitáculo cuyo acceso evidentemente no fue voluntario sino forzado ya que tiraron de ella Illa obligaron a entrar para los dos jueces discrepantes los cinco miembros de la manada también usaron intimidación suficiente como para considerar el ataque una agresión sexual en definitiva conductas reveladoras de la existencia de intimidación suficiente para mantener que los hechos tuvieron lugar mediante intimidación ambiental para vencer la voluntad de la víctima concluyen que actuaron mediado intimidación ejercitaba por los acusados lo que integra tales hechos en el delito de agresión sexual y con un carácter particularmente degradante o vejatorio lo que sería además un agravante