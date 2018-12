Escucha las noticias de las 10:00 (05/12/2018)

la ministra de Economía considera que no es imposible que se logren los apoyos suficientes para que los Presupuestos Generales salgan adelante una vez que el Gobierno los presente en enero tal y como anunció noche Pedro Sánchez lo acaba de decir desayuno en Madrid en Nadia Calviño en ese acto está el diputado del P de Ferran Bel quién ha reconocido que su partido no se cierra en banda a negociar las cuentas en ese desayuno está también iba Vega buenos días

buenos días Pepa Nadia Calviño no entiende la sorpresa por el anuncio de Pedro Sánchez de presentar los presupuestos del año que viene porque ella la ministra de Hacienda no han dejado de trabajar en las próximas cuentas públicas unos presupuestos que serán difíciles de aprobar por los apoyos que necesitan pero Castillo cree que no es imposible el portavoz en el Congreso Ferran Bel tampoco ha cerrado la puerta a respaldar las cuentas

es difícil no es imposible tenemos una base buena sobre la que construir que es el acuerdo con Podemos y sobre esa base yo creo que podremos construir los consensos necesarios no vamos a tirar la toalla antes de empezar ayuno absoluto

ya Ada Colau va a intentar repetir como alcaldesa de Barcelona Antonio Martín buenos días buenos días Pepa lo acaba de anunciar se presenta a la reelección y tendrá que competir entre otros con Manuel Valls con quién lo acabamos de hablar en Hoy por hoy balas defiende que Ciudadanos no pacte con Vox en Andalucía recordemos que es candidato a la alcaldía de Barcelona por una plataforma que apoya la formación naranja y apuesta por un pacto entre fuerzas constitucionalistas para no dar espacio a las tres

la derecha cualquier coalición es legítima salvo con fuerzas que vulneran la Constitución eso es verdad en Cataluña y es verdad en Andalucía no puede haber ningún pacto con sino queremos que Vox entre en el juego político visto que no hay ni mayoría de Izquierda ni mayoría con el Partido Popular o con Ciudadanos pues tienen que hablar se tiene que haber una solución inteligente

Voz 0228

02:16

por cierto Susana Díaz ha confirmado esta mañana que si no logra conformar gobierno se va a quedar en su escaño al frente de la oposición en Andalucía y un asunto más el Gobierno francés abre la puerta a revisar más impuestos después de anunciar que no subirán los combustibles la luz ni el gas a principios de enero el Ejecutivo galo redujo el número de afectados por un impuesto a las grandes fortunas y hace unos minutos el portavoz del Gobierno francés ha reconocido que ese puede variar esa tasa es ven llaman Ribó siempre lo principio Bages yo estoy en política para tener razón estoy en política para tener resultados y una medida que se ha tomado que cuesta dinero público pero que se ha tomado porque pensábamos que iba a funcionar no marcha si una cosa no funciona no somos idiotas la vamos a cambiar pero antes de ver si funciona o no vamos a evaluarla en el Parlamento es el papel del Parlament y diez y tres tiempo para la información de su común