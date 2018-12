Las noticias de Aragón, 11:03 (05/12/2018)

Voz 2

00:14

central en la Comunidad Carmen Sánchez como Delegación del Gobierno lo que tenemos que hacer es que por lo menos tratar de que no haya ningún altercado tratar de que no se no se no ocasione ningún ningún daño a la al al a los comercios al entorno tampoco que que los ciudadanos se vean afectados por este por esta tractorada esperemos que bueno pues que están en su derecho como no en sus reivindicaciones pero que sea consciente de bueno del riesgo de la seguridad de de ellos el de los demás