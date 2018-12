La Ventana La Rioja (04/12/18)

Voz 2 00:00 la Rioja Diego Sacristán

Voz 0451 00:09 hola qué tal muy buenas tardes el Ayuntamiento de Logroño no tendrá un nuevo presupuesto para dos mil diecinueve la alcaldesa de Logroño ha anunciado que se rompen las negociaciones con Ciudadanos y que habrá que prorrogar el presupuesto actual Cuca Gamarra

Voz 0277 00:21 ya hay líneas que son nuestros propios principios la legalidad la ética y la moral que no transferir hemos ni tan siquiera por un voto y en ese sentido ya lo que les traslado es que por tanto se prorrogará con total normalidad los presupuestos para el año dos mil diecinueve seguiremos con más trabajo garantizando el normal funcionamiento de la ciudad de Logroño

Voz 0451 00:46 una situación de la que se enteraba a través de la radio el portavoz municipal de Ciudadanos Julián San Martín que ha dicho en los micrófonos de la Cadena Ser que está prorroga significa el fracaso de la alcaldesa y que el equipo de gobierno está acabado

Voz 3 00:58 muy rotundo contundente entre fracaso de la alcaldesa Cuca Gamarra en sus últimos presupuestos como alcaldesa poco un equipo de gobierno que está votado que no puedo decirlo más alto y más claro si el señor Merino L el estado del debate de la ciudad de auguró sacó sobrina mágica aseguró que cuando el presupuesto de este año mire usted ellos son los que entonces estaba haciendo una estrategia para no sacar los presupuestos adelante ella es un paripé no han negociado con nosotros hice lo cuento muy fácil nosotros antes que hubiera un borrador de anteproyecto de presupuestos para el Ayuntamiento lograrlo presentamos una serie de exigencias

Voz 0451 01:37 y hoy también hemos conocido las cifras del paro el paro subió en cuatrocientas setenta y cuatro personas en noviembre en La Rioja con lo que el número de desempleados se sitúa en dieciséis mil diecinueve lo que nos deja una tasa del diez coma treinta y dos por ciento la tercera más baja del país ibamos ya en portada con información de servicio ahora mismo se circula con normalidad en los viales riojanos y qué tiempo nos espera para mañana Agencia Estatal de Meteorología Alba López qué tal buenas tardes

Voz 0133 02:03 buenas tardes mañana miércoles esperamos un día bastante calcado al de hoy con cielos poco nubosos y algunos intervalos de nubes altas aunque en el valle no descartamos nubosidad baja con brumas y nieblas matinales que podrán ser un poco persistentes en las temperaturas máximas irán sin cambios salvo en el valle donde podrán descender ligeramente debido a esas nieblas algo persistentes y las mínimas cambiarán poco tendremos nocturnas esta noche de cinco a siete grados mañana diurnas de catorce en Arnedo trece grados en Calahorra Haro y Logroño y los doce en Alfaro todo esto con viento que soplará del suroeste flojo en la Ibérica variable tendiendo al oeste en el valle

Voz 0451 02:40 casi catorce grados en el centro de Logroño

Voz 0451 03:16 un joven de veinticinco años ha sido detenido por la agresión sexual en Arnedo el delegado del Gobierno lo ha confirmado en la junta de seguridad que se ha celebrado esta misma mañana en el municipio José Ignacio Pérez

Voz 6 03:28 detenido es una persona de aproximadamente veinticinco años es es detenido está en estos momentos es con la Guardia Civil experimentando una serie de diligencias y declaraciones ir próximamente va a ser puesto a disposición judicial e por ahora es sólo podemos decir esto yo creo que es suficiente para la tranquilidad de aquellas personas

Voz 0451 04:09 también se lo contamos en portada el paro subió en cuatrocientas treinta y cuatro personas en noviembre en La Rioja con lo que el número de desempleados se sitúa en dieciséis mil diecinueve eso deja una tasa de paro del diez coma treinta y dos por ciento la tercera más baja del país el paro además ha subido en el mes de noviembre en todos los sectores menos en agricultura llene el colectivo de sin empleo anterior la directora general de Empleo dice que estamos ante un incremento del paro menor sobre otros meses de noviembre tiempo en el que habitualmente el paro sube Cristina Salinas

Voz 7 04:39 este mes ha subido el desempleo en todos los sectores menos en agricultura en el que baja ligeramente ocho personas tiene el colectivo sin empleo anterior en que bajan dos personas en el sector con en el que más se ha incrementado el paro ha sido en el sector servicios que hay dentro en el sector servicios donde más se ha incrementado es en las actividades relacionadas con los servicios de comidas y de bebidas en los que hay pedir un incremento de cien desempleados más servicios al empleo que se han incrementado en setenta y seis personas más y por último en comercio al por menor con cincuenta y un personas más

Voz 0451 05:17 por su parte la responsable de empleo de UGT afirma que estamos ante un dato negativo Ana Victoria del Vigo dice que el paro ha subido sobretodo en el sector servicios lo que revela que estamos instalados en la senda de la precariedad

Voz 8 05:29 de nuevo en La Rioja juntado junto con Baleares son las dos comunidades autónomas que encabezan el aumento del paro en el país continúa la tónica general del incremento del paro en el sector servicios lo que nos demuestra que seguimos en la senda de la precariedad no podemos recoger todas nuestras esperanzas en un sector que está continuamente fluctúan lo que no nos puede generar la estabilidad y la calidad necesaria para el empleo riojano continuamos en la senda de la precariedad con sólo ocho de cada cien contratos indefinidos Por eso desde UGT exigimos que se apueste por el empleo en otros sectores como el industrial que nos puede generar mayor estabilidad y empleo de calidad ahora es el momento de que nuestras administraciones apuesten por el sector industrial para poder generar mejores condiciones laborales a todos los riojanos

Voz 0451 06:16 desde la Federación de Empresas dicen que el dato interanual es bueno pero que la crecida del paro en noviembre es preocupante sobre todo porque también han caído las afiliaciones a la Seguridad Social los empresarios piden estará alerta y más apoyo a las empresas de autónomos Manuel Alonso

Voz 8 06:30 aunque mantenemos una tasa del diez por ciento algo más desde muy por debajo de la media nacional evaluación anual positivo bueno pues hay que seguir alerta porque este registro mensual es malo lo cual significa que la economía y la actividad empresarial pues están muy por debajo de lo deseado el ritmo de creación de empleo es muy lento y en general existe poco optimismo entre las empresas y las administraciones públicas deben tomar buena nota de la importancia de que apoyen las empresas y la actividad de los autónoma que no pongan obstáculos ni trabas

Voz 9 07:04 las a su actividad y que no las asfixian con más impuestos en este año que va a comenzar pues porque esto no va ayudar nada empleo

Voz 0451 07:12 cambiamos de tema la Consejería de Salud y el Colegio de Médicos impulsan una campaña para orientar a los ciudadanos de cuál es el mejor dispositivo para ser atendido en función de su dolencia entre el treinta y cuarenta por ciento de las atenciones en urgencias no son verdaderas urgencias por eso bajo el lema deja urgencias para las urgencias ambas entidades han editado seis mil dípticos y un vídeo informativo que explica qué tipo de profesional ya que centro hay que acudir en función de la asistencia requerida Inmaculada Martínez es la presidenta del Colegio Oficial de Médicos

Voz 0378 07:41 el objetivo es ese el objetivo es poner en valor que tenemos que sostener nuestro sistema en el tiempo para ello hay que usarlo con equidad y responsabilidad hemos implementado a través de un vídeo desde los ámbitos en la que trabajamos los médicos desde el ámbito de la medicina especialidad de familia desde el ámbito de la medicina de urgencias extrahospitalarias ir desde la urgencia hospitalaria como vivimos los médicos que recomendamos a nuestros pacientes que nos vengan a ver no cuando sino donde in en el lugar más adecuado más accesible con mayor calidad mejor equidad en el uso del sistema

Voz 0451 08:25 y es que no hay un mal uso generalizado en la población riojana pero sí que han detectado que un quince por ciento de los riojanos no utiliza las urgencias de una manera correcta Pedro Marco

Voz 10 08:36 hay personas obviamente no no es toda la sociedad hay un grupo de personas que utilizan las urgencias hospitalarias

Voz 0378 08:43 es como un sustituto de médico Atención Primaria muchas yo tengo un problema puntual de salud aunque son punto al menos voy a urgencias me lo resuelve Eli punto no son una especie de sanidad de consumo eso no solamente es malo para los pacientes que realmente necesitan las urgencias porque a fin de cuentas lo que están haciendo es robarles tiempo ese tiempo necesario no para Amparo en pacientes graves si no es malo para el paciente ya se ha dicho en el vídeo el médico de Atención Primaria se pierde uno de los pilares básicos de la siempre es la continuidad asistencial

Voz 0451 09:17 y nos trasladamos ahora a La Rioja Alta porque la décima edición del Carnaval del Vino de Haro será el uno y dos de marzo y se centrará en el siglo de las luces el director de Turismo ha subrayado el enorme interés que suscita esta iniciativa que atrae a visitantes por ser un evento singular diseñado en torno a la cultura del vino Eduardo Rodríguez Osés

Voz 11 09:35 el carnaval del vino ya en nuestro décimo aniversario de una fiesta pues que hemos logrado interiorizar la totalmente con la identidad de La Rioja y que se va a desarrollar el fin de semana del uno dos de marzo que son los carnavales como venimos haciendo habitualmente pues en Haro en lo que es ahí esa Capital del Rioja que tenemos y con todos los recursos y atractivos y además este año con una temática muy muy de identidad de aquí en la región está centrada en el siglo de las Luces que tuvo tanto que aportar en este caso para Haro para todo el desarrollo de nuestra región

Voz 0451 10:24 no nos vamos de la localidad riojalteña porque el equipo de gobierno del municipio ha presentado el presupuesto para dos mil diecinueve que ronda los doce millones de euros y que según la alcaldesa garantiza una continuidad de los proyectos planteados las cuentas el proyecto de presupuesto se debaten mañana en pleno escuchamos a la alcaldesa

Voz 12 10:42 de hecho cerca del cuarenta por ciento de la inversión va destinada al casco antiguo y prueba de ello son las obras como el mercado municipal la plaza de la Paz que certificados en dos mil dieciocho la calle Navarra y otras que incluimos en dos mil diecinueve trabajamos poco a poco con proyectos sin plantear obras que Iker el futuro de la ciudad y eso se ve en en las inversiones desde aquí en año electoral como es dos mil diecinueve pensamos que no podemos lanzar brindis al sol ya que son los jarreros los que van a decidir en mayo que el Gobierno es el que regirá la ciudad no queremos hipotecar al futuro Gobierno tanto seguimos como sino la realidad es que la ciudad está en una situación económica en general mejor que la que nos encontramos en dos mil quince

Voz 0451 11:31 la Agencia EFE en La Rioja organiza la exposición cuarenta años de la Constitución Española mil novecientos setenta y ocho dos mil dieciocho con la colaboración de la comunidad Parlamento y Ayuntamiento de Logroño La exposición estará instalada al aire libre en la Gran Vía de Logroño hasta el veintiocho de diciembre está formada por más de treinta fotografías procedentes del archivo de Efe aquí en La Ventana tenemos la oportunidad de conversar con Carlos Goñi director nacional de la Agencia EFE también le acompañan a Lumbreras delegada territorial de La Rioja José Carlos Gómez buenas tardes bienvenida a La Ventana

Voz 13 12:03 hola buenas tardes muchas gracias

Voz 0451 12:06 la años de Constitución la Carta Magna ya supera la la cual en la cuarentena la Agencia EFE Un poco organiza esta esta exposición para homenajear lo en cierto sentido

Voz 13 12:17 sí sí sí una buena ocasión para para echar la vista atrás y recuperar de de los ingentes archivos de de gráficos el de la agencia es un es un tesoro que que nos toca custodiar y del que estamos orgullosos de de custodiar pues una una selección de imágenes que yo creo que refleja muy bien cómo han sido estos cuarenta años en en España en general y además con una visión del

Voz 0451 12:45 de La Rioja que es muy interesante también y además es que la Agencia Efe es uno de esos medios que puede hacer verdaderamente ese análisis porque ha vivido cada uno de los cuarenta años que tiene la la Carta Magna

Voz 13 12:55 si nosotros E F siempre está ahí y no en el en el día a día de de de de España de los últimos ochenta años que cumplimos en en enero es curioso la la Constitución cumple cuarenta nosotros tenemos el doble en en enero vamos a cumplir ya ochenta años sí bueno el ahora cuando uno tiene ocasión de ver estas exposiciones ha dado cuenta como la Agencia EFE ha estado en el día a día de de de nuestra historia no eh contando cada día cosas que ahora ya son historia no

Voz 0451 13:30 bueno a esta exposición que supongo que repasará tanto hemos momentos eh vamos a llamarlos de alegría como de preocupación no porque en estos cuarenta años pues con un intento de golpe de Estado eh bueno la la Constitución nos ha dado esas alegrías pero también nos ha hecho preocuparnos por la salud democrática de este país

Voz 13 13:48 sí eso está reflejado muy bien en el la exposición no en la exposición muestra de una manera Ebro muy espectacular en la gran transformación de de la España de los últimos cuarenta años no cómo hemos cambiado la la vieja piel de toro por una España moderna con líneas de alta velocidad con autovías con una exposición universal eh pero no ha sido un camino nada fácil idea nace también en la exposición con algunas fotografías que reflejan por ejemplo los los atentados de Atocha no o el la manifestación que hubo después de del asesinato de Francisco Tomás y Valiente un asesinato por cierto que fue un momento especialmente duro para para la redacción de FS Se Asesinato en febrero de mil novecientos noventa y seis Nos tocó decirle a un compañero nuestro a a Quico Tomás y Valiente hay que su padre había sido asesinado fue uno de los momentos más duros que que recordamos en en en esos cuarenta años

Voz 0451 14:52 bueno es decíamos también que momentos duros pero también momentos positivos también aquí en en las provincias no las comunidades autónomas en La Rioja donde estamos porque por ejemplo aquí tuvo lugar el primer si no me equivoco desfile de mujeres Guardia Civil no ese progresismo S en minimizar también en los cuerpos de seguridad del Estado y que precisamente ese vivieron aquí en en La Rioja donde las comunidades bueno vemos que también tienen esa importancia que que es necesaria para construir entre todos España

Voz 13 15:19 sí yo creo no es una de las estrellas de la exposición esa esa foto del primer desfile de las mujeres Guardia Civiles no aquí en Logroño hace treinta años ya no es si eso yo creo que es un uno de esos hitos en en la historia la lucha por por la igualdad que nos queda un largo camino por recorrer pero ahora mirando mirando esa fotografía nos damos cuenta también de de los pasos que sean nada o no en los en las últimas de

Voz 0451 15:47 las vivimos hace unos días un poco convulsos defendiéndonos sobre toda la Constitución porque está siendo cuestionada desde distintos sectores desde el independentismo por poner el ejemplo Cataluña no conocido por por todos pero ahora mismo también otros partidos que llegan con ideas bueno el otro día decía la vicepresidenta Carmen Calvo que eran que Vox tenía un discurso anti constitucional gozamos de una buena salud en ese sentido o realmente la Constitución está un poco en jaque

Voz 13 16:21 no no está en jaque en lo que es lo que hay es un debate en torno a la modernización de la Constitución y a la necesidad de de la reforma y eso está en el debate político

Voz 14 16:34 lo que pasa es que todos

Voz 13 16:35 sabemos que el la la reforma de la Constitución exige amplia mayoría parlamentaria entonces habrá que poner de acuerdo a los partidos sobre sobre qué aspectos de la Constitución hay hay que reformar cuarenta años me parece un periodo razonable como para plantearse la posibilidad de que se acometan algunas reformas y yo creo que eso es eso sobre todo lo que está en en el debate político mayoritario ahora no

Voz 0451 17:03 hasta ahora podemos decir que que la que todos los partidos han brindado la Constitución ha minado esas esas reformas que no ha sido fácil reformarla las pocas veces que que sea tocado ese ese texto es uno de los retos que tenemos como sociedad

Voz 13 17:17 sí es es uno de los retos como sociedad yo creo que es establecer en en en qué términos hay que proceder a la a la reforma y luego que los partidos sean capaces de de alcanzar consensos

Voz 0451 17:31 ante este debate ante esta situación qué papel tienen que tener los medios de comunicación

Voz 13 17:37 yo creo que tienen que reflejar el el el debate político tienen que aportar información a a los ciudadanos informar de de qué cuestiones se plantean de de la reforma no

Voz 0451 17:51 como antes le he preguntado cómo estaba esa salud constitucional de este país y ahora lo voy a preguntar cómo está la salud de los medios de comunicación porque desde luego venimos de una época de crisis en la que bueno hemos tenido barreras para poder no seguir informando con con calidad

Voz 13 18:07 sí bueno pues estamos en el en un gran debate no sobre la sobre el modelo de negocio de los

Voz 14 18:13 el con intermedia en el papel que tenemos que hacer

Voz 13 18:17 dar en en en esta en esta nueva era no

Voz 14 18:20 yo creo que tenemos que seguimos siendo imprescindibles Si en un momento en el que

Voz 13 18:27 Nos acechan las noticias falsas e ir los datos sin confirmar los medios de comunicación tienen que ser una una referencia imprescindible para que los ciudadanos puedan acceder a al conocimiento y a la información

Voz 0451 18:42 bueno lo seguiremos siendo Carlos los director nacional de la agencia Efe muchas gracias por haber estado aquí con nosotros su placer muchas gracias

