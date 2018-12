SER Activos: 'Colegio Navarrete El Mudo'

Voz 1 00:00 en Radio Rioja emisora decana de

Voz 0301 00:24 hola qué tal continuamos en SER Deportivos ahora desde La Rioja hoy es miércoles cinco de diciembre cada miércoles tenemos por delante una nueva edición de ser activos para conocer cómo los alumnos riojanos se relacionan con el deporte y que valores adquieren en esta etapa formativa donde

en el mil ciento setenta y nueve de la onda media en el noventa y nueve punto ocho situó elecciones la frecuencia modulada la FM en el en la noventa y tres puntos siete si lo haces desde La Rioja Baja

Voz 0301 01:31 y como es habitual repasamos los asuntos deportivos más destacados de este miércoles Deportivo en La Rioja

Voz 0301 01:49 tras el éxito indiscutible de la selección española sub diecisiete el fútbol femenino en La Rioja tiene una cita importante esta tarde en Las Gaunas a partir de las seis y media L D F Logroño busca una nueva victoria en la máxima categoría del fútbol español necesita cuanto antes el conjunto riojano sumar de tres en tres para tratar de poner tierra de por medio en forma de puntos con los puestos de descenso a Segunda División las riojanas actualmente tienen nueve puntos sólo tres más que el primer equipo que descendería el Sevilla que suma seis así que el equipo de Héctor Blanco necesita ganar para ello veremos si poco a poco va recuperando futbolistas tras los compromisos internacionales nada

Voz 7 02:25 Jara o sea complicado que mañana pueda pueda jugar te llega hoy tampoco será seguramente era partida pero pero bueno ya para la siguiente jornada seguramente estará ya la plantilla Ivano eso es lo lo más importante no es el poder empezar a competir ya con con todos los con todo el equipo y bueno el viernes que ahora mismo estamos fuera de de descenso en sin haber podido estar con todas pero la verdad que que está hablando bien de todo el equipo de de cómo está trabajando

Voz 8 02:54 pues lo que tú dice la clasificación sexta quebrando un poco a haber tanta separación pues hay que luchar con todos los equipos de abajo y así sacar los máximos puntos

Voz 9 03:06 cómo está el equipo ha habido bastantes lesiones

Voz 7 03:08 y luego muchas jugadoras también por selecciones

Voz 0301 03:11 habéis escuchado a Héctor Blanco ya la jugadora Irene Yanguas en declaraciones para el club que pasa a través de los medios de comunicación y hablaban sobre la posibilidad de que Ana Tejada jugar va a ser difícil que la campeona del mundo sub diecisiete llega al partido esta tarde también de orina que

Voz 5 03:28 estado con compromisos inter nacionales

Voz 0301 03:33 por otra parte la Unión Deportiva Logroñés ha regresado esta mañana a los entrenamientos en las instalaciones del Mundial ochenta y dos tras la jornada de descanso de ayer martes y lo ha hecho con la vista puesta en el importante partido de este domingo en Miranda poco a poco la afición blanquirroja se va animando ya son más de doscientas las personas que estarán seguro en Anduva el domingo aunque se esperan muchísimas más porque el club se ha marcado el objetivo de superar las mil personas que se desplazaron hasta Miranda la temporada pasada los jugadores y Sergio Rodríguez han pedido el apoyo a la afición blanquirroja para tratar de superar a un rival directo en la lucha por el playoff más intenso está siendo el inicio de semana para el Calahorra los jugadores de Miguel Sola han trabajado lunes martes y también lo han hecho hoy miércoles descansarán mañana jueves

Voz 5 04:15 aprovechando que es festivo eh que no se te olvide me imagino que sí

Voz 0301 04:18 no se te validar hay que recordar que el Calahorra adelantado su partido de este fin de semana al próximo sábado a las cuatro

Voz 5 04:24 no y media de la tarde en La Planilla ante el Real Unión

Voz 0301 04:28 y mañana jueves festivo como recordaba hace escasos segundos para la gran mayoría de los oyentes y os proponemos un plan a las once y cuarto de la mañana en el frontón Las Gaunas tendrá lugar un festival de cesta punta tanto en categoría masculina como en categoría femenina Arriaga hay Mendizábal se enfrentarán a Goitia en día Mandiola esto en chicos en chicas Mendi Billy Lizardi contra Jáuregui Merino además si te pica la curiosidad por conocer mejor esta disciplina tras estos dos partidos todos aquellos que lo deseen podrán iniciarse de forma practica en el mundo de la cesta punta la entrada para todo las personas es gratuita y mañana jueves disputará la mayoría de encuentros de la City de la decimosexta jornada liguera en el grupo décimo sexto de Tercera División siete de los diez encuentros se adelantan a mañana jueves Antonio Corral buenas tardes

Voz 11 05:17 hola buenas tardes

Voz 0301 05:20 si no hemos tenido tiempo de recuperarnos de lo del domingo pasado ya tenemos aquí siete partidos los vamos a recordar Calasancio Vianés Oyonesa Berceo llave Yagüe Anguiano Haro Deportivo Alberite Alfaro Autol Arnedo Unión Deportiva Logroñés Promesas hice cierra este jueves tan intenso con el Sociedad Deportiva Logroñés Ríver Ebro que sin duda Antonio el partido más destacado de la jornada

Voz 12 05:41 eh

Voz 1963 05:42 por supuesto si es un partido muy importante ya que en la actualidad deportiva Lovely estando hay en tercera posición ante un Ríver Ebro que bueno pues está muy buena temporada estando en sexta posición así que yo creo que va a ser un partido muy importante en el Mundial ochenta y dos de Domingo de juego

Voz 0301 06:01 la Sociedad Deportiva Logroñés a tratar de de constatar en resultados la buena dinámica que ha acogido Hinault volver a esa senda de de esa pequeña crisis que tuvo hace unas cuantas semanas una sociedad que de ganar al River daría un paso muy importante no

Voz 1963 06:14 por supuesto porque algo ya es capaz de frenar a un Ríver Ebro estando bien tres puntos serían famoso pues a la espera de lo que puede hacer Sara el domingo índice largo y mañana también

Voz 0301 06:28 el Haro juega contra Alberite el Alberite que es uno de los equipos más goleados de de todo el fútbol nacional y un Haro que ha vuelto a ser líder por tanto en el marzo En principio ese partido tiene claro claro color local

Voz 1963 06:42 por supuesto que claro que me he era porque el último porque hasta el final no se sabe pero que hay cierto papel en la lo tiene todo a favor para esa Carlos tres puntos adelante no sería un paso atrás para deportivo

Voz 0301 06:59 ya estamos también pendientes mañana a las doce en Valdegastea ese Yagüe Anguiano bueno dos equipos el Yagüe para ver si es capaz de de recortar distancia con el Anguiano que es precisamente cuarto les separan estos momentos cuatro puntos bueno si hay sorpresa local se volvería a meter en la pelea

Voz 1963 07:18 así es el juego aún estando en la señora te ponen está siendo sobre todo en tu casa pero lo demostró el domingo pasado ante el acatar pues en casa es muy peligrosos un equipo que pelea hasta el último minuto ya había pedido una mínima parte siempre suele remontar en la segunda parte que va a ser un partido interesante lo pues todos los doce tipo no cuarto el River en sexta posición importante que bueno pues hay que decir también que Blanca no tiene la baja de sin grandes ya que sirva no ha fichado por el Varea ha dejado el cruce de la sierra

Voz 0301 07:54 un Varea que que recibí que viajará a Nájera el domingo para jugar en La Salera ante el Náxara pero lo que sucede el domingo otros partidos restantes lo valoraremos evidentemente el viernes aquí en Ser Deportivos La Rioja Antonio Corral el gracias por este repaso de lo que va a ser mañana en siete partidos en Tercera División

Voz 11 08:12 vale pues nada está pierde entonces

Voz 0301 08:14 gracias Antonio nosotros nos vamos ya

Voz 5 08:17 será activos

Voz 0301 08:23 sabemos que apoyar a tu equipo en los mejores momentos pero sobre todo

Voz 0301 08:44 cómo os comentaba al comienzo de SER Deportivos La Rioja hoy es miércoles no digo nada que no sepan evidentemente y por tanto tenemos una más que esperada cita

Voz 5 08:52 con los alumnos los profesores y los colegios

Voz 0301 08:55 de La Rioja hasta estamos en diciembre y en estos dos meses hemos estado en Autol en Rincón hemos estado en Albelda hemos estado evidentemente en varios colegios también de Logroño pero ya sabéis que también Nos gusta de vez en cuando abrir las puertas de la radio a los centros para que sean ellos los que nos visiten a los otros es el caso de hoy donde donde estamos en los estudios centrales rodeados de alumnos y profesores y que ahora mismo os vamos a presentar

Voz 14 09:27 espacio patrocinado por el Gobierno de La Rioja comunicación para todos

Voz 0301 09:33 Nos visita los alumnos y los profesores del colegio Navarrete el Mudo de Logroño bienvenidos a todos gracias por acompañarnos aquí por dar calor a la radio decana de de de de La Rioja queremos saber cómo el deporte como no podía ser de otra manera está presente en el día a día de este centro logroñés queremos saber cómo se fomenta la práctica deportiva la entre los escolares riojanos como ayuda en el aprendizaje de valores tan necesarios como el trabajo en equipo el esfuerzo la entrega la colaboración la vida saludable por tanto os damos las gracias a todos por visitarnos ya antes de presentarlos al deportista riojano de referencia invitado para el día de hoy lo mejor que podemos hacer para saber qué que estáis aquí eh que nos acompañáis que no nos estamos inventando que es estamos contando la verdad yo creo que lo mejor que podemos hacer es darnos todos un fuerte aplauso

Voz 1236 10:23 lo hasta aquí verdad

Voz 0301 10:28 ahora si queremos conocer un poco con mejor aún joven deportista riojano que está experimentando una evolución extraordinaria o vamos o eso más o menos me parece que que está sucediendo es uno de esos jóvenes talentos que a buen seguro nos van a dar muchas alegrías y éxitos durante los próximos años Llanos está dando alegrías y muchos éxitos actualmente y además deporte cuyos valores son realmente interesantes para conocer y desarrollar entre los alumnos de La Rioja creemos que es un deporte muy interesante porque se fomenta en unas raíces muy muy muy antiguas pero con unos valores muy profundos a sus diecisiete años diecisiete verdad diecisiete años es tres dime yo creo que les cuatro pues ya sabía yo cuatro veces campeón de España en su cara teoría bueno tres en tu categoría hay una en categoría superior au cuatro bueno que que no lo vas a decir tú Rafi

Voz 15 11:23 el lo único que este año cambiaron las categorías Si tengo que competir en una superior porque el Europeo lo hago en una superior

Voz 0301 11:31 el ex Rafi Ibáñez karateca riojano le acompaña también su entrenador Rafa Ibáñez que al mismo tiempo es su padre muy buenas tardes bienvenido también a SER Deportivos en activos

Voz 5 11:45 ah y por qué el kárate Rafi

Voz 15 11:48 porque lo tengo desde pequeño aprendí a andar en el tatami pues

Voz 12 11:53 ahí empecé a practicar ya Rafa por que tu hijo el kárate porque

Voz 16 11:58 de de de de cuna no le viene de

Voz 12 12:01 de lo que dices Michiko los tres como quien dice han aprendido a caminar en el tratamiento onces él es el más pequeño de ellos además

Voz 5 12:09 tercero del mundo en tu categoría no que es lo que pasó el año pasado en categoría júnior lo que pasa es que estás compitiendo subvenciones para para que lo visualicen los oyentes de Radio jo tienes que estás compitiendo una categoría superior porque el año que viene ya vas a competir en la categoría sub veintiuno para lograr las clasificaciones tanto para europeo como para mundial que son los objetivos que te has marcado para el año que viene pues evidentemente este año estás compitiendo y los resultados a nivel nacional bueno no sé si es por qué crees que estás progresando tanto qué crees tú que está la clave Un poquito de de esta circunstancia es

Voz 15 12:46 no sé la verdad pues el sacrificio hoy la constancia ahí pues que siempre tengo a mi hermano como referencia que él lleva ya unos cuantos años compitiendo en esas categorías y siempre han sacado medalla es pues porque lo tengo hay siempre y veo cómo compite les sigo ya hace como él

Voz 5 13:06 eh Rafa porque ya ha comentado que tus tres hijos y si han evolucionado a lo largo de su vida deportiva a través del kárate tu hijo Rodrigo también es está en un nivel muy importante no digo ahora mismo está camino de Shanghai ha

Voz 12 13:23 a competir en una serie B

Voz 5 13:25 que se denomina es una limeña mundial

Voz 12 13:28 a participar en los Campeonatos del Mundo el mes pasado en Madrid buenos del equipo nacional lleva ha sido o no se doce o catorce veces campeón de España ha sido subcampeón del mundo campeón de Europa tiene una larga trayectoria de éxitos pues nos alegramos de ello

Voz 5 13:44 como siempre en ser activos y es mucho más importante de lo que yo pueda decir lo que puedan decir los alumnos queremos saber qué cuestiones os preocupan que nos interesan preguntar en

Voz 0301 13:56 el deportista joven pero no de muchísimo talento

Voz 5 13:59 muchísimo futuro yo creo que habéis preparado una serie de preguntas verdad tenéis ahí preparado una silla con un micrófono así que eh quién va a ser el primero que va a preguntar de los alumnos de este centro logroñés

Voz 0301 14:11 yo creo que lo mejor que podemos hacer por desestresarme es verdad que va a ser una primera experiencia en la es darle un aplauso no o qué

Voz 1236 14:21 bueno pues eh acerca de un poco el micrófono e cómo te llamas nombre y apellido hola me llamo Darío menos hola Dario Velasco antes de nada yo te hago una pregunta tú me respondes vale Darío hace algún deporte baloncesto baloncesto en qué equipo juegas Clavijo en el Clavijo bueno

Voz 5 14:38 eh eh eh por qué te gusta el baloncesto porque decidiste hacer este este deporte

Voz 0277 14:45 pues yo no hacía ningún deporte pero en mi amigo estaba jugando y me dijo que si quería aprobar proveen me gusto así que ahora juega muy bien

Voz 17 14:53 adelante al de la pregunta Darío para para Rafi este karateca fantástico joven pero con muchísimo talento muchísimo futuro por delante como compagina es el karate con los estudios pues de momento lo compagina muy bien intentó

Voz 15 15:07 nos sobre todo cuando viajó con el intento estudiar en los viajes porque los viajes no solemos competir cerca de La Rioja Dani en España hay lo compaginó bien la verdad

Voz 5 15:18 porque ya completo tu pregunta que es fantástica Darío porque fiesta estudiando cuenta les poquito cuenta a los oyentes que estás estudiando

Voz 15 15:26 estoy estudiando un grado de aceite de oliva hay vinos

Voz 5 15:30 en en el IES La Laboral un poco y que consiste ese ese módulo ha señalado

Voz 15 15:34 pues en aprender que elaboran los vinos y sobre todo también a la extracción del aceite

Voz 5 15:41 porque Rafa tú como padres y sobre todo también como entrenado en este caso a los deportistas siempre hay que decirles que después del deporte tiene que haber un futuro que la vida es mucho más larga que la que la vida deportiva de cualquier atleta no

Voz 12 15:52 es raro así es y más tratándose del kárate que tampoco es un deporte que este muy considerado o no sé a nivel económico no no hay profesionalidad aunque es el se trabaja como profesionales

Voz 16 16:03 desde luego no ganan dinero fácil vivir de bueno yo diría

Voz 12 16:09 imposible a no sé de de cara a las Olimpiadas que puedan haber ayudas que las hay que no hay que estar ahí muy arriba son muy pocos los que en España ahora mismo están beneficiando de esas ayudas muy pocos

Voz 5 16:21 pues Darío gracias por tu pregunta muchísimas gracias por participar en ser activos si recibimos una siguiente al una que tiene otra pregunta preparada para para Rafi

Voz 1236 16:30 te has ido damos un fuerte aplauso no

Voz 0277 16:35 hola me llamo vamos

Voz 5 16:38 muy bien hay que deporte haces

Voz 0277 16:41 no es ningún deporte bueno pues

Voz 5 16:44 seguro que haces deporte en el en el cole eso seguro bueno pues tu pregunta adelante

Voz 17 16:51 de algún candidato claro

Voz 12 16:54 que nunca no hay nadie que

Voz 15 16:56 lo gane todo hay momentos en los que es mejor estás mejor pues te salen bien las cosas pero siempre hay momentos de bajón en los que tienes que perder y lo tienes que asimilar

Voz 5 17:08 oye Rafi cómo gestiona es la frustración por no conseguir el objetivo ese ese enfado ese ese mosqueo ese es decir no me han salido las cosas quién tiene la culpa probablemente este stent lo mismo que a veces parece que focalizamos la culpa en un en un profesor un padre en un amigo bueno pues como otro en el árbitro como o en el entrenador pues en este caso cómo gestiona esa frustración

Voz 15 17:32 pues lo tienes que asimilar y siempre se intenta

Voz 18 17:36 para parte del combate para luego visual

Voz 15 17:39 quizás lo voy a aprender de los errores de los errores que has fallado

Voz 5 17:43 aprender de los errores chicos lo habéis apuntado bien no muy importante que igual un día verdad Rafa no no saben las cosas pero al día siguiente hay que trabajar un poquito más duro para para que no salga

Voz 12 17:53 si es así si sabemos en qué hemos fallado hemos analizado los errores pues podemos trabajar sobre ello

Voz 1236 17:59 pues muchas gracias fantástica pregunta tenemos otros uno preparado muchísimas gracias adelante el siguiente al uno un aplauso para bueno pues el y me tu nombre y apellidos hola así Asier colas del campo olas Asier colas del campo que años tienes diez

Voz 5 18:17 diez oye eh qué deporte practicas y es que de prácticas algún fútbol fútbol equipo juegas en Ingenio en el EDF por tanto Jolín estará encantado con el rendimiento de las chicas no del fútbol femenino no con Ana Tejada con contrastaban de futbolistas que están en la máxima categoría del fútbol nacional no esta tarde por cierto ya os hemos contado en los titulares juega pese a las seis y media en Las Gaunas bueno pues adelante con tu pregunta

Voz 0277 18:42 cuántos años tenía esa el ganar tu primer torneo

Voz 15 18:46 en nueve cuando mi primera competición nacional que la hice en Santander que era la hice en una categoría que se llama Pere Comite que ya no ya no existe fue el primer año que se hizo esa categoría la tenía tres fases la primera eran minuto y medio pegándole un saco con distintas reglas después era una sería técnicas con un compañero de cualquier área nacional que te tocaba con Neil las tenías que hace después era un minuto y medio también de con base me clasifiquen porque te tenías que clasifica que quede tercero

Voz 5 19:24 hablando un poquito de kárate yo creo que tenemos que profundizar en esta disciplina el japonés no sé cuáles son los valores de del kárate que yo creo que es importante que los que los alumnos los oyentes de Radio Rioja sepan un poco porque podemos caer en la en el error importante de pensar que ésta es un arte marcial agresiva porque evidentemente hay un enfrentamiento entre entre dos entre dos karatecas pero en cuéntanos cuáles son los principales valores del cáncer

Voz 15 19:51 cinco principios básicos que es entonces yo Hunt el esfuerzo y constancia el respeto a los demás reprimir la violencia la formación de la personalidad y la rectitud

Voz 5 20:01 Figaro es estos valores no lo puedes repetir Rafi por favor

Voz 15 20:04 Porfi constancia esfuerzo y constancia a ver quién es

Voz 5 20:07 Jeff tiene esfuerzo oyes constante todos no bueno alguno duda alguna duda pero yo creo que el esfuerzo y la constancia son valores que en el karate son primordiales que otro valor

Voz 15 20:17 espetó a los demás respetar a los demás

Voz 5 20:19 yo huelga decir que aquí todo el mundo respeta al a los demás al máximo

Voz 15 20:24 Mir la violencia nunca eh eso

Voz 5 20:27 lo evidentemente aunque veáis vosotros que luego en su disciplina evidentemente hay un combate pero evidentemente siempre dentro de unas normas y con un juez árbitro bien en el aspecto de deporte y de respeto al rival no

Voz 12 20:39 es otro de los valores de formación de la personalidad en esto Rafa qué qué significa esto de formación de la personalidad como no trabajáis pues en cuanto a los aspectos tanto físicos como psicológicos en lo físico por medio trabajo diario en el aspecto psicológico pues por el esfuerzo que conlleva el entrenamiento constante sacrificio el quizás no quedarse en el parque con los amiguitos de tener que venir a gimnasio a entrenar no se la etiqueta que se impone los saludos todo lo que conlleva lo que es arte marcial yo creo que influye decisivamente no en la formación no es así no es otro otro si la rectitud la rectitud a ver

Voz 5 21:22 esa es de la rectitud e ser de no tener orden al cuarto me imagino que es así pero bueno eso es profundo y que es para ti la rectitud

Voz 15 21:32 pues siempre el saber comportarse dentro y fuera de él tatami

Voz 18 21:38 cómo es como persona

Voz 5 21:40 siempre con la máxima educación respeto y sabiendo donde está pues muchísimas gracias por tu pregunta pasamos accidental un fuerte aplauso para él claro esperemos

Voz 0277 21:50 tenemos preparados contento preguntas cómo te llamas yo me apasiona deporte deporte haces haces algún tipo de deporte hago kárate haces kárate bien en qué equipo en qué club que gimnasio agua agua en el polideportivo de Duhalde ajena

Voz 0301 22:07 muy bien pues seguro que tienes una pregunta fantástica para para Rafi dale

Voz 0277 22:12 cómo te he científica al ganar el campeonato del mundo

Voz 5 22:17 pues como se va a sentir ahora tercero del mundo no cero tercero del mundo

Voz 15 22:24 no es todavía habrá ya así pero cuando quede tercero del mundo pues en el momento ni te lo crees sea porque quedar tercero del mundo es como te creces de diócesis de del mundo en ese momento

Voz 5 22:39 sí porque claro al podium y eres

Voz 15 22:42 el tercero del mundo y es que la gente lo dice si es que no saben gente y gente hay gente que puede llegar a hacer kárate como para ser el tercer

Voz 5 22:50 que levante la mano quien sea tercero del mundo no

Voz 1236 22:54 de momento lo tenéis que demostrar por ahí alguien ha levantado la mano luego te preguntaremos por tercera del mundo fantástico pues muchas gracias así que pasa si en tal unos gracias el éramos un fuerte aplauso claro si hola bienvenida a Ser activos a Radio Rioja la Cadena SER cómo te llamas me llamo Asier con olas Asier Goñi adelante que deporte haces frontenis frontenis es que mira diamante Asier Goñi

Voz 5 23:20 la verdad que es que digo va a ser un pelotari

Voz 1236 23:23 bueno pues afronten y seguro que también adelante con con tu pregunta

Voz 0277 23:27 piensa es que el taekwondo es una copia del kárate

Voz 1236 23:31 ostras abrimos un melón eh buena pregunta sí que bueno preguntas algo a la rafia de sino que tu padre

Voz 15 23:41 qué

Voz 18 23:43 no no es una buena copia no

Voz 15 23:45 porque el kárate

Voz 10 23:48 S

Voz 15 23:49 sobre todo en el kárate yo creo que se utiliza también más el puño en dos son más de patadas en el tema es el puño oí

Voz 5 23:59 pues parece que no se parecen que sí

Voz 12 24:01 se parecen porqué utilizan los puños y las piernas pero ante cuando utilizan noventa por ciento de las que unas tengo entendido diez el puño en caracteres cincuenta cincuenta el kárate viene de la India China Japón el dos de Corea entonces tienes

Voz 5 24:15 no vemos que desde el origen es diferente es un arte marcial evidentemente hay hay cuestiones que que que van de forma paralela pero bueno que que tú pregunta ha sido fantástica ser muchísimas gracias

Voz 1236 24:26 un fuerte aplauso hemos otra alumna que la recibos también con con este aplauso compartido y dinos cuál es tu nombre y apellido

Voz 5 24:36 sí vale quede importe ACS cuenta nos haces algún deporte no no bueno pues igual te interés alguno hay que probar igual el kárate porque como está el karate en el mundo femenino bien hay muchas chicas lleva más en el último campeonato del mundo

Voz 12 24:49 Sandra Sánchez ha quedado campeona del mundo de catas entonces las chicas eh a nivel nacional pues están arriba del todo pues eso es siempre

Voz 5 24:59 el deporte femenino arriba del todo así que ánima te algún deporte que seguro que te pica el gusanillo bueno pues adelante con tu pregunta

Voz 0277 25:07 además del karate que deporte haces mal

Voz 12 25:11 ahora mismo no practican ningún deporte ahora

Voz 15 25:13 va a parte del kárate pues suelo jugar a fútbol porque me ha gustado siempre mucho y antes jugaba pero no kárate y fútbol pachangas con los amigos poco más

Voz 5 25:24 has probado algún otro deporte cuando eras Peque porque al final también os recomendamos siempre aquí en Ser activos que hay que ser activos y hay que probar diferentes deportes porque nunca sabemos cuál no va a gustar nos empeñamos en uno igual resulta que nos gusta luego otro así que José M estamos a que promover diferentes deportes ya los papás a que a que lleven a los hijos a hacer diferentes deportes el pequeño algo conjugó el fútbol no y luego

Voz 15 25:44 también estuvo en estuve pero muy poco apuntar en Pakistán

Voz 5 25:47 en mí siempre me han gustado mucho los deportes de raqueta también pues mira eh es otra

Voz 1236 25:52 la posibilidad hay otra otro paraguas otro abanico que se abre ahí el bañito grafías que pasea asientan unas muchas gracias a un fuerte aplauso claro me has contado cómo te llamas no a mí no Amío o la no me has contado que conoces a al mes

Voz 0277 26:10 esto de mi hermano de karate

Voz 1236 26:13 pues ahí queda y que deporte hace deporte

Voz 0277 26:15 si hago nada

Voz 1236 26:16 tras Cochrane más muy esto explica días los oyentes de desde pensativo

Voz 0277 26:23 bueno como como empezaste porque

Voz 1236 26:25 decidiste hacer Granma haré

Voz 0277 26:27 empecé haciendo el arte marcial que se veía más amo porque me dijo en padre que era ilegal como se termino y me gustaba mucho pues hice traer nada bueno pues que que bien pues adelante con tu pregunta de pequeño imaginabas que sería es campeón del mundo

Voz 5 26:46 no

Voz 15 26:48 que en realidad eso no te viene a la cabeza hasta que no ves hasta que no estás dentro del campeonato y no te pones a competir no sabes cómo te van a salir las cosas Ny lo que va a pasar porque cada combates distinto oí no sabes en ese momento en lo que va a pasar ni lo que te puede hacer el contrincante ni nada

Voz 5 27:09 Rafa una banda como entrenador a la hora de ponernos un objetivo es conveniente pensar en lo más grande cuando se es niño o o pensar en disfrutar y pasarlo bien cuál es un poquito

Voz 12 27:21 lo lo que yo os Kaiser vuestros deportistas yo como padre y entrenador primero que en con el deporte y después los objetivos primero objetivos cercanos campeonato en La Rioja Campeonato Autonómico Campeonato de España y luego el es simplemente el participar en un campeonato de Europa conlleva mucho sacrificio y mucho trabajo porque además de ganar el empate España tienes que ser preseleccionado luego seleccionado sea participa nunca pero todo el mundo es voy a que me va todo el mundo tiene que estar seleccionado a nivel nacional y son muchos muchos los que pretenden estar muy pocos los elegidos

Voz 1236 27:54 pues gracias por tu pregunta recibos a la siguiente al una fuerte aplauso hola qué sonrisa migratorias como te llama

Voz 5 28:04 al alba alba he dicho quiénes tercera en el mundo que has levantado el eres tercera en algo creo que sería tercera pese nada más hablar veraz

Voz 19 28:14 pero pudiendo es decir yo que es verdad ya la profesora

Voz 1236 28:20 ha estado espectacular claro bueno pues que deporte haces además de hablar y conversar mucho que es muy importante

Voz 5 28:28 por te haces ninguno ninguno

Voz 1236 28:30 la conversación se queman calorías del movimiento de mandíbula y demás hacer danza folklore no no hablo

Voz 5 28:38 el deporte claro que si eso es un deporte bueno pues gracias a la pregunta Rafi claro que sí

Voz 0277 28:46 que si tu último

Voz 20 28:48 el rival fue muy fuerte

Voz 12 28:50 sí sí

Voz 15 28:53 nacionalmente mi último rival me lleva tocando cuatro cinco veces porque llevo cuatro campeonatos así que siempre nos juntamos en la final aquí siempre me toca con él y si es fuerte lo único que ya no es con la hacemos mucho y pues últimamente bueno siempre el he ganado pero últimamente ya mejor internacionalmente en el Campeonato de Europa a mi rival fue un ruso hoy fuerte pero en el campeonato del mundo el rival que con el último que Pelé que fue en el bronce era egipcio aquí venía de ganar el campeonato del mundo anterior y en el bronce gane y si es eran muy muy fuerte

Voz 1236 29:34 pues no yo solo espero que encuentres muchos rivales para poder conversar a lo largo de toda tu vida para fomentar no ser tercera si usted campeona del mundo en conversación gratis importe aplauso lo que ha estado fantástico bueno como

Voz 0277 29:53 te llamas Iker hola Iker bienvenida a Ser Deportivos algún deporte y que así fútbol fútbol en qué equipo jugadas de juego con hacer aguas jugáis juntos

Voz 5 30:03 bien pues eh al de tu preguntar afín

Voz 0277 30:08 a cuántos campeonatos ha sido

Voz 18 30:12 no te sabría decir

Voz 15 30:13 sí

Voz 18 30:14 a lo largo de una temporada el más o menos cuántos una temporada así

Voz 10 30:19 pues es alrededor de diez

Voz 12 30:22 es

Voz 15 30:23 campeonatos y crear siquiera la verdad porque no Soledad vamos competir sólo Campeonatos de España ilegal nacionales solemos hacer también campeonatos inter autonómicos que suele ir gente más del norte del centro de España y luego pues los nacionales Si las ligas nacionales que son ya eso es va todas las comunidades

Voz 18 30:44 internacionales son ahora

Voz 15 30:47 ya hay más nada hay más internacionales para de cara a las Olimpiadas para sumar puntos pero si no sólo hay uno que es el campeonato de Europa y cada dos años el campeonato del mundo

Voz 0301 30:58 como veis siempre compitiendo siempre entrenando

Voz 5 31:00 siempre preparándose gracias por tu pregunta

Voz 0301 31:02 la muerte de aplauso impresionismo última pregunta ya están preparados los alumnos yo creo que han sido es fantásticas

Voz 5 31:09 sí la verdad es que me vais a quitar el puesto genial no hay no hay ningún problema cómo te llamas o la Mireya deporte practicar deporte practicado no no practicas bueno pues hay que hay que ver a ver si nos apetece verdad mirar los diferentes deportes y ponernos en en formar darnos bueno pues adelante con tu pregunta

Voz 0277 31:33 qué tal lleva es que tu padre sea tu entrenador

Voz 5 31:38 tienes que decir la verdad

Voz 15 31:44 lo llevo bien porque prefiero que sea él antes que otros porque si no a los otros igual a la hora de perderemos algo les iba a mirar peor sale

Voz 16 31:52 si valía o

Voz 1236 31:55 vamos a hacer la pregunta al revés como yo al padre al hijo de momento se os comentamos ganando durante hay problema pues oye que gracias muchísimas gracias por esa pregunta eh un aplauso a todos como siempre llegamos a esta primera parte de era

Voz 5 32:15 sido un poquito más en el tiempo pero la verdad hemos estado muy a gusto con con Rafa hay Rafi Rafi Rafa padre e hijo los dos karatecas entrenadores de ese arte Rafi en muchísima fortuna en tu carrera profesional estaremos muy pendientes aquí en Radio Rioja la Cadena Ser Rafa paciencia ya el toro ya que a los chavales progresando gracias hacemos una breve pausa hay enseguida repasamos aquí en ser activos en Radio Rioja en la Cadena Ser

Voz 0301 34:46 por ayudar a que los alumnos hayan

Voz 5 34:49 sido realizar esas preguntas gracias por el trabajo que ha desarrollado gracias a vosotros por imitar no y nos encantaría saber cómo

Voz 15 34:55 sí

Voz 5 34:55 no se relacionan los niños en el cole con con el deporte como desarrollar que diferentes proyectos está llevando a cabo para que que los niños para que los niños te cede los apuntes

Voz 26 35:06 bueno realmente en el en el colegio pues ese trabajo de una manera coordinada eh pero sobre todo claro pues el peso recae en en el área de Educación Física hay tanto Nacho como Paloma que son los maestros de Educación Física son los que se encargan de de transmitirle a ellos tanto los valores motrices físicos como sobre todo pues esfuerzo de superación hay de cooperación de trabajo en equipo

Voz 5 35:33 son valores muy importantes el trabajo

Voz 0301 35:36 en equipo también la disciplina que que que obliga al deporte no es el deporte y también nos preocupamos aquí un poquito de la vida saludable cómo se relacionan los alumnos para porque a ver siempre hago esta pregunta quién come verdura tres veces a la SER

Voz 1236 35:49 cuando no digo lo cinco Una

Voz 19 35:52 esa es una de Huelva UEM habría

Voz 1236 35:58 sábado se lo bueno pues la gran mayoría coméis tres días a la semana verduras como comentáis que que exista esta cultura

Voz 27 36:06 en Alcolea ha sido un programa de frutas y verduras de verduras que propone la Consejería y nos permite que los alumnos coman verdura pues hoy pero bueno fruta verdura y fruta porque a veces vienen zanahorias si champiñón para que lleven a casa todos los días entonces todos los recreos siempre no aparte en su almuerzo es una pieza de fruta

Voz 5 36:25 y y vida saludable para tener una vida bien vivida no Profés larga duradera que es de lo que se trata no yo soy

Voz 1236 36:34 y eso hay que implantarlo desde la más tierna

Voz 5 36:36 infancia no esto es así en el cole se educa en casa pero también en los colegios no ahí está ahí

Voz 0301 36:42 esta el trabajo oye que disciplinas deportivas de

Voz 5 36:45 pero ya sé que no sois profesores de Educación Física

Voz 28 36:47 bueno aquí los aperos Samphan puntería contarnos qué

Voz 5 36:50 diferentes actividades deportivas de saque durante tres

Voz 27 36:52 años el cole ha tenido la distinción de colegio deportiva gracias al esfuerzo de toda la comunidad educativa y eso nos ha permitido pues que los alumnos tengan un mayor contacto con el deporte sí que se realizan desde el área de Educación Física actividades más especiales como natación Sans Joan los alumnos de tercero de Primaria porque consideramos que es un aprendizaje imprescindible y básico para la vida los profes se encuentran con que el noventa por ciento de los alumnos pues no saben nadar no son autónomos al agua

Voz 5 37:19 eso es muy importante no yo goles que no hagas eso

Voz 27 37:21 desde cuartas esto se realizan patines radica una unidad de patinaje en esas son las actividades más especiales que se hacen

Voz 1236 37:29 qué tal los patines yo es que soy

Voz 29 37:32 yo suelen esté son muy complicados y nosotros éramos niños no teníamos caso pero hay que reconocer la verdad que

Voz 26 37:42 los profes de educación los maestros de Educación Física allí hacen una labor espectacular increíble porque yo yo me planteo enseña a andar en patín a patinar o a nadar tanta madre mía que complica os mucho más fácil las matemáticas yo lo tengo clarísimo

Voz 1236 37:59 oye que ha habido una alumna que nos ha dicho que el encanta hablar

Voz 5 38:04 nadie yo creo que les vamos a invitar a que despida a SER Deportivos interactivo donde ninguno que lo hacer tienes que dar paso a ese te Mazo que habéis pedido ven siéntate en mi puesto fíjate no mi puesto ha pillado recuerda recuérdanos tu nombre venga Alba pues despide tienes que decir hasta aquí este capítulo de ser activos en Radio Rioja y os dejamos este tema o lo que tú quieras adelante hasta que tú tú

Voz 1236 38:35 el programa que vamos a te mato