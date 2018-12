Hoy por Hoy La Rioja (5/12/2018 - Tramo de 13:00 a 14:00)

Voz 1 00:00 Radio Jaca

comenzamos esta segunda hora de Hoy por hoy La Rioja en este miércoles el cinco de diciembre ya les contábamos vía de niebla en el valle del cielo totalmente despejado en la sierra hay un día en el que también estamos pendientes del comienzo del puente del comienzo no de la operación especial de tráfico que se va a iniciar a las tres de la tarde y que se va a prolongar hasta las doce de la noche del próximo

Voz 1555 01:54 sí

Voz 5 01:57 o es la nada

en esta segunda hora les ofreceremos nuestro espacio habitual de libros de recomendaciones literarias como siempre hablaremos con Javier Sádaba de libre de Librería Cerezo también hacemos referencia a algo que apuntábamos al comienzo de esta edición de hoy por hoy a la celebración en este cinco de diciembre del Día Mundial del Voluntariado Nos vamos a acercar a un centro de participación activa de Logroño en el que desarrollan esta labor setenta voluntarios ayer por cierto recibieron un homenaje un tributo institucional tenía IS y de una mínima pausa repasamos la actualidad municipal con la portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Logroño

Voz 7 02:50 a Radio Rioja Galindo se vio en Onda medían en Yemen

una hay once minutos como les decíamos nos acompaña a los estudios de la Cadena SER la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Logroño Beatriz Arráiz qué tal muy buenas

Voz 17 05:53 buenas tardes muy bien bueno hay una jornada en la que esto quizá

Voz 6 05:56 especialmente pendientes de la actualidad municipal por aquello de la prórroga prevista pero al final ya confirmada del presupuesto de dos mil dieciocho como lo vivido el grupo

Voz 17 06:05 de lista pues hombre la sensación yo creo de todos y que ha habido más teatro si cabe que otros años con este tema de los presupuestos no yo creo que que el Partido Popular le ha costado mucho hacerse a la idea de que precisaba negociar para para sacar los Presupuestos durante toda la legislatura yo creo que la sensación al menos desde que en este último año tiró la toalla Ciudadanos pues yo creo que que ha hecho hay un teatro también insisto especialmente marcado este último año no porque yo creo que todo el mundo intuíamos que va será así es un año preelectoral y necesitaban marcar las distancias el año pasado aprobaron el presupuesto dieron un sí al presupuesto y el resto de años pues bueno al final con la abstención la lo permitieron etcétera que decir que tenían precedentes de qué estaba ocurriendo año tras año con lo que ellos negociaban hoy el último año que es el año preelectoral parece que ya han decidido marcar mucho la diferencia cuando ha llevado tres años permitiendo los presupuestos sí bueno votando los de una manera o de otra a favor no o abstención pero bueno los han permitido y de repente el último año bueno pues un teatro fue la traca final no bueno pues es un poco es triste no al final que que esto sea así pero es lo que hay bueno pues se prorrogará el Presupuesto y seguiremos trabajando

Voz 6 07:23 lo que tenemos en España en La Rioja allí en Logroño para que ninguna administración esta

Voz 17 07:28 supuestos parece que es entonces

Voz 6 07:31 el día el de la Comunidad de decir bueno decía transmitida antes de la Concejalía de Hacienda un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos al PSOE le preocupa esta circunstancia de presupuesto prorrogado para arrancar dos mil

Voz 17 07:42 sí es cierto que se puede seguir trabajando y que Logroño va a seguir activo el Ayuntamiento va a seguir haciendo sus programas va a seguir prestando servicios es decir no es verdad que en ese sentido nos debe preocupar pero también no es menos cierto que que al final no avanzamos que decir que el que no se prevé un presupuesto marca un poco que nos hemos para o no en cierta manera alguien ha tirado la toalla como decía antes y nos hemos quedado un poco clavados pero bueno los servicios están garantizados eso es cierto que que no es una preocupación como tal no pero esa esa ambición de ciudad esas promesas otra vez que sabíamos que era difícil aunque se aprobará que se cumplirán pero que ya parece que que bueno quedan un poco hay rezagadas no bueno pues es una situación no deseable toca eso es cierto que que los ciudadanos deben estar tranquilos en el sentido de que todo seguirá funcionando

Voz 1280 08:33 claro

Voz 6 08:33 bueno y en el horizonte pleno ordinario del mes de diciembre debería haberse celebrado mañana día seis no creo que nadie esté por la labor según le parece que no se jueves siguiente entre las iniciativas que presenta el PSOE algo en lo que ya habían insistido alguna vez piden una regulación de los salones de juego y casas de apuestas en Logroño si todos somos conscientes

Voz 17 08:52 desde que han proliferado en Logroño y probablemente en todas las ciudades no de de España y probablemente de Europa en fin es algo que está ahí un fenómeno que está ahí y al que se acercan cada vez más peligrosamente la gente más joven no que son quizás los más vulnerables a este tipo de de temas no y entonces claro yo pero que es necesario antes de que el problema va más aunque ya el problema está ahí que asociaciones como Arad lo vienen avisando desde hace mucho tiempo creo que es hora de que antes de que esto vaya a más y que sea un problema mucho más grande tenemos las administraciones que empezar a poner ciertas limitaciones a este tipo de de temas no porque nuestros jóvenes son los que están en el foco de este problema no y yo creo que es necesario y por eso vamos a presentar una moción en este sentido no que implica mosso queremos implican en esta moción al propio Ayuntamiento pero también al Gobierno de La Roja claro hay mucho que decir la Ayuntamiento yo creo que debe hacer esas campañas de prevención en los colegios de Logroño informativas etcétera formamos parte los concejales incluso los consejos escolares hay que trasladar este tipo de problemas y campañas específicas que podamos hacer desde el Ayuntamiento a los colegios porque creo que es necesaria la información pero por otro lado el Ayuntamiento también desde sus normas urbanísticas puede eh poner algún tipo de control a la proliferación de estos de estos locales pues por ejemplo lo que nosotros planteamos es que se modifiquen las normas urbanísticas para que en los entornos de colegios institutos los lugares en los que acuden los más jóvenes pues se ponga algún tipo de limitación a la apertura de centros de este tipo no cesó como como inicio yo creo que es algo que podemos debemos hacer comentan

Voz 6 10:36 bueno eso además seguro que contarían con el apoyo con las aportaciones de asociaciones que ya entiendo este está

Voz 17 10:42 dando gritos de la juventud claro que sí luego el Gobierno de La Rioja también tiene que hacer y que pues muchas cosas no también debe regular de alguna manera el acceso a este tipo de locales decir que haya un acceso prevé el local donde tengas que dejar tus datos comprobar que es mayor de edad que no tiene un problema añadido que no te permite entrar a estos locales etcétera etcétera y eso también es necesario que se regule a nivel regional claro es decir que que en las administraciones tienen que reacción Nahr nosotros lo impulsamos desde el Ayuntamiento de Logroño creemos que es una buena manera de hacerlo pero desde luego la colaboración es necesaria entre las administraciones implicó

Voz 6 11:19 bueno y en ese pleno del próximo jueves trece de diciembre otra iniciativa del grupo municipal socialista está desde luego no es nueva pero sí que es un vamos ya no construir urgentemente ese los centros de salud en el casco

Voz 17 11:32 efectivamente no porque es que al final el centro de salud del casco antiguo es también de esas reivindicaciones que ya empiezan a convertirse en históricas no en la ciudad de Logroño todos sabemos que el actual centro de salud se encuentra en Rodríguez Paterna que es un edificio que hace ya muchos años no reúne las condiciones necesarias para prestar un buen servicio a los ciudadanos que se ha prometido no muchas demasiadas veces por parte del Partido Popular el traslado de este centro de salud la nueva ubicación de un nuevo centro no pero nunca hemos visto que nada acabe de cuajar no ahora lo que tenemos por fin después de casi ya liquidada esta legislatura es el solar donde dicen que va ir el nuevo centro de salud que es el antiguo cuartel de la Policía Nacional en la avenida de Viana ir ese tenemos el solar no ya hemos a matarnos ha costado toda esta legislatura tener ahora mismo el solar despejado pero es que esto tiene que impulsarse más al Ayuntamiento lo que tiene que hacer es poner a disposición del Gobierno de La Rioja la parcela porque el Gobierno de La Rioja es el competente para desarrollar este centro de salud en los presupuestos ya parecía una partida para tener en cuenta el proyecto del centro pero antes hay que poner a disposición de la parcela la parcela el Gobierno de la rojo tiene que aceptarla y lo que queremos es que esto sea Gaià que se muevan estos papeles así que se muevan ya que seamos capaces de empezar a ver en el años mil diecinueve que arranca de verdad el nuevo centro de salud del casco antiguo

Voz 6 13:01 bueno pues sí la verdad es que el impacto visual es brutal le ha pasado por ahí en el coche y lo comentaba de toda la vida bien lo que sí sí sí

Voz 17 13:08 esperamos que esto no sea un solar que se queda así mucho tiempo eh porque al final esto es lo que está ocurriendo en muchos otros lugares del Casco Antiguo conseguimos tener el solar pero claro como ahí no acaba de arrancar nada pues se convertirá en un solar en malas condiciones y que dará problemas encima

Voz 6 13:22 bueno pues iniciativas que va a promover el grupo municipal socialista en ese próximo pleno del día trece de diciembre Beatriz Arráiz gracias por acompañarnos ya disfrutar del puente lo primero

Voz 17 13:31 pues procurar gracias a vosotros

Radio Rioja Cadena SER sobrada de La Rioja vio en onda media

Voz 19 16:39 tu tu

Voz 1 16:46 Radio Jaca Palacio denota mi tía

Voz 1280 16:56 Librería Cerezo nos presenta las novedades editoriales

Voz 22 18:09 free

Voz 6 18:26 bueno pues de la mano de la música y siempre buscando buenos libros nos vamos a la calle Portales de Logroño Librería Cerezo Javier Sádaba cómo estás buenas tardes buenas tardes Jorge buena antes de nada gracias por esta dedicaba canción yo al revés

Voz 23 18:39 es bueno para todo establecerá estar aquí pues hay

Voz 6 18:44 vale bueno que esta semana ha pasado tanto tiempo sin hablar qué tal fue el lunes esa presentación de hojas en la hierba

Voz 24 18:50 pues estoy abajo la verdad es que Raúl Gómez Si José Ignacio Foronda pues bueno es presentar una los personajes a tres entendida tres personajes fascinantes a través de las cartas entre entre dormir en mi hija hizo no y por otro lado el el libro de Times en una sierra de Joan Mir la lectura de una fascinación por el valle de Yosemite sí que bueno pues Paul yo crudo todos los festivos por activos quedamos encantados con con con la presentación de los dormida

Voz 6 19:18 público responde a estas cosas verdad

Voz 24 19:21 a ver no siempre siempre esperas un poquito más decente quizás pero bueno la verdad es que la gente que es muy buenas bueno pues estuve a gusto que haces de lo que se trata bueno aquí por aquí tenemos seguimos teniendo los dos libros a la venta en exclusiva casi para para toda La Rioja así

Voz 6 19:36 esto es todos los sacamos de las recomendaciones habituales Éstos son un amasa más no vale y la música elegida hoy tiene que ver algo con algún libro

Voz 24 19:46 pues no la música es nada Nos apetecía escucharlo un poquito de de música Fombera ahí para para animar al puente

Voz 6 19:52 pero vamos con ella y claro quiero pensar que estás en víspera de fiesta

Voz 24 20:17 pues sí pues mañana si mañana viernes no al menos va a trabajar

Voz 6 20:20 mes abrir con normalidad no supongo

Voz 24 20:23 normalidad eso es en fin de semana ya como como todo el mundo pues yo creo que todo el mundo pues

Voz 6 20:28 bueno pues mañana Un pequeño y merecido descanso pero antes del descanso tienes que hacer los deberes te pedimos recomendaciones

Voz 24 20:34 vamos a ello comenzamos mira con buenos siguiese utilizamos de personal a la canción a la avalada además si Amelie de David editado por seis Barral bueno pues este es un libro como en casi todos los de David refieren que en el que las emociones somos muy a flor de piel en este caso bueno pues hablamos de una historia de amor entre entre dos perros una perrita salvaje solitaria que malvive en un vertedero en Nápoles si conoce Abbás Un perro doméstico bueno pues que su vida es todo lo contrario subirá bueno es feliz es cuidado por unos amos muy muy bondadoso y muy bien hecho es bueno a partir de ahí entablan ninguno una relación de amistad de amor Mi vamos a ver qué ocurre de una nómina en la que también sur el tema de la reencarnación las vidas anteriores está muy presente es como casi todas las novelas anteriores David saciar así que bueno pues una una dame si quieres junto no bueno hoy y muy amable pues para encarar parar a encarar las fichas que que se avecina y el pues iba iba a un dosis de recuperar la mucho a eso también sí sí pero bueno es es diferente tono eres un poquito sí que a veces un tono más humorístico a veces no dicen que es un poco más trágico pero bueno como casi todos los libros de estén vecinal el finales de abril

Voz 6 21:45 primera recomendación vamos con la segunda vamos la segunda

Voz 24 21:47 es muy duro para para regalar regalarnos yo creo que para todo el mundo color ama el libro de los colores del mundo editado por Maeva

Voz 6 21:55 no autorías curiosas

Voz 24 21:57 el chip Fórum parece ser que es una autoría así como Halo generan entre varios te varias personas ya que hace este vino de recoger bueno pues no sé el los diferentes todos y tienes que que se usan por ejemplo en la Dama de plantón en las pagan mataron tan conocida que decoración y Franklin y demás vividos hace el recorrido pues supo origen es por ejemplo el azul celeste contra lo que lo que podamos pensar que viene de Italia y es el color utilizado por la marca de bicicletas Bianchi yo creo que vamos a hablar todo todas vienen todavía este color de las camisetas de la misma marca igual bueno pues según la leyenda el tono hace referencia no sólo al filo de Milán sino a los ojos de la reina Margarita de Saboya a quién Eduardo Bianchi oí enseño a montar en bicicleta

Voz 6 22:39 que curioso todo este tipo de curiosidades

Voz 24 22:42 están recogidas en este libro por un lado tenemos el color en cuestión y en el otro pues el nombre el color ni de dónde viene

Voz 3 22:48 bueno

Voz 24 22:51 verde el verde botella por ejemplo está claro pero bueno abismo que es azúcar pujó que hace referencia por ejemplo a unos gatos se cuidaban unos unos monjes en una vía en en Francia así que bueno todo este tipo de curiosidades están recogidas en este libro la verdad es que es un formato muy original oí sanción hubiera velo

Voz 6 23:06 sí es curioso sí hombre de colores ha pasado por los viñedos en otoño no

Voz 24 23:10 pues sí también mirando hacerle Francia para hacer referencia o no tiene algo que tienen que ver las las fresas y las hojas así que bueno para todos aquí desgracias interesadas aquí aquí está el libro

Voz 6 23:21 la verdad es que muy curioso color a una tercera recomendación

Voz 24 23:24 en esta recomendación salimos con libro ilustrado libro de regalos muy propio para para para penalidades la Muerte en Venecia de Thomas Mann editado por contempla pero con el añadido de las magníficas ilustraciones de Ángel Mateos Charisse es el libro de Clan uno de los clásicos de Thomas Mann que bueno un viajero descubre pues eh la vida curiosa la ciudad de los canales descubre el ideal debería estar en la ciudad un joven veraneante que en la próxima en la playa y bueno a partir de ahí peligro real y metafórico sucede página tras página y a agobiante y demás está muy bien recogida en las sustracciones de de Ángel Mateo Charles la forma de magnífica diferente al clásico de la literatura

Voz 6 24:09 los casos de la de la historia yo creo en la que se ha dicho que la película Si no superaba por lo menos sí igualaba la calidad del libro si recuerdas la película de verdad

Voz 24 24:20 sí sí eso desde luego que sí mira qué difícil superar a Thomas Mann lo pero la verdad es que nadie lleve este caso bueno no yo yo veo veo supera la película pero no le va a la zaga a tres sustracciones el texto ya por magnífico pero las ilustraciones están muy muy pero que muy bien

Voz 6 24:34 pero la Muerte en Venecia y última recomendación

Voz 24 24:38 es la cuarta y última lo que pedimos muchas veces en el restaurante La carta de vinos por favor hablar de las regiones vinícolas del mundo está editado por cinco tintas esos autores al es mi You su Bobet ni bueno nos hace un recorrido por el mundo geográfico de por el mundo del vino

Voz 25 24:55 de de las bodegas pues estupendo

Voz 24 24:58 recoge también múltiples curiosidades así que bueno estamos en región vinícola hicimos si hay que hay que me de vez en cuando hay que hablar de delirios de vino

Voz 6 25:06 se acerca en La Rioja estoy muy localista e estoy muy lo que ha visto

Voz 24 25:10 ay mira qué barrios Javi bueno cuando un aún pequeño fallo nos hablaba bueno la riojana una de Navarra bueno si que guardar que que Navarra parte de parte de la Ribera de Navarra también está dentro de la Denominación Calificada Rioja igual no nos habla con lo que hay que tener en cuatro bueno nos pequeño o grande que Navarra está situado al sur de La Rioja Juan porque hay que ir poquito sobrado pero bueno que el Papa si las líder de España sí que están ordenados en orden geográfico así que a estar aquí La Rioja no barra Cataluña Castilla León incluso los magníficos el Canarias así que vamos una oportunidad os acercarlo sabidos conocidos ya otros que no hubo otras reacciones que no lo son tanto

Voz 6 25:53 bueno pues cuatro recomendaciones para adquirir hoy mismo el Librería Cerezo o el viernes si no se puede ir por la tarde

Voz 25 25:59 son o la semana que viene

Voz 24 26:02 pensando regalos acudió Pepe

Voz 6 26:04 comentaba alguien el porcentaje de de libros que se venden Navidad lo que supone dentro de las ventas del año me decía que era espectacular

Voz 24 26:11 pues sí sí así es es un fútbol un buen pico político para para pasar el resto del año

Voz 6 26:16 eso está bien es una buena una buena inversión recordaba los cuatro títulos Javier

Voz 24 26:20 vamos a ir

Voz 23 26:20 ya hemos comenzado la además demasiado

Voz 24 26:24 poco por Seix Barral fue fiel hemos continuado hablando de color ama metido en los pueblos del mundo publicado por Maeva hemos hablado también la Muerte en Venecia de Thomas Mann con una edición especial de Eritrea contempla editada para hacer Mateo Echarri ya hemos terminado hablando de la carta de vídeos por favor anda que unas regiones vinícolas del mundo editado por cinco tintas

Voz 6 26:46 quiénes son los cuatro libros que no tiene nada que ver que son atractivos en sí mismos cada uno y que bueno que son buenas recomendaciones que por supuesto sumamos a una lista que ya empieza a ser preocupante es que has estado presionante

Voz 24 26:58 no se sabe qué converso me estamos entidades aspirar José una espiral hacia el infinito

Voz 6 27:03 sea es que Diego preocupante porque si me queda vida para leer todos hemos recomendado en ese espacio

Voz 24 27:07 ha habido

Voz 6 27:09 ese Jordi in con el que comenzábamos este este espacio disfruta mucho de la jornada festiva

Voz 24 27:15 mente vaya bien

disfruta de la lectura libro día Jerez aconseja buena lectura para tu tiempo libre desde mil novecientos treinta y tres generaciones a tu servicio en el centro de Logroño encuentra tu mejor amigo en nuestras estanterías líbido del Cerezo en portales veintitrés Logroño son difusores de la cultura

Voz 10 29:47 papá tu desde cuando bebe excavar

Voz 27 29:50 tú hijo desde que mi amigo Benito Escudero y todo suprimió recaba allá por los años cincuenta en Grávalos un pueblo en las montañas de La Rioja pero la Denominación Cava se fundó en mil novecientos setenta y dos esos pasos tiempos no dijo antes lo llamábamos champán Benito Escudero era muy inquieto se formó y trabajó en Francia cuando llegó a La Rioja en la bodega de sus padres que pata de mil ochocientos cincuenta y dos elaboró su primer cava que llevaba su nombre Benito Escudero

Voz 3 30:20 luego elaboró otros como Dios Baco que pues

Voz 6 30:24 les veo que la familia Escudero tiene mucho que enseñarnos décadas

como les contábamos al comienzo de esta edición de Hoy por hoy La Rioja hoy es el Día Mundial del Voluntariado afortunadamente

Voz 33 33:38 en una jornada como ésta en esta comunidad autónoma tendríamos muchas referencias para hablar de esta figura social imprescindible que es el voluntario pero queremos acercarnos a un lugar en el que en las últimas horas se ha tributado un homenaje a estas personas nos vamos al centro de participación activa Zona Oeste de Logroño saludamos a su directora Marisa Martín qué tal muy buenas

Voz 34 33:58 hola muy buenas tardes y realmente nos pareció buena referencia porque en ese homenaje a esos setenta voluntarios ni más ni menos que desarrollan su labor en el centro de participación activa pues un poco todos los valores que se quieren recordar en este día verdad

Voz 35 34:13 la mente es bueno pues sobre todo al principio de solidaridad muy grande y hay y luego pues bueno pues lo que hay un compromiso y un sentido de la responsabilidad también enorme porque no olvidemos que son personas que que están prestando sus su buen hacer y su voluntad lo hacen como si tuvieran una nómina detrás a decir con absoluta responsabilidad

Voz 34 34:40 bueno yo soy vamos a recordar yo creo que la terminología ya poco a poco va calando pero un centro de participación activa es un lugar de reunión de personas mayores lo que antiguamente podíamos conocer como un hogar de un hogar de mayores verdad

Voz 35 34:53 exactamente desde el año dos mil dieciséis que es cambió la denominación de estos centros y pasaron a llamarse Centros de participación activa y bueno este cambio va más allá que un cambio de nombre lleva implícito pues un nuevo concepto de centro una nueva filosofía está al nuevo perfil de usuarios y a sus demandas son personas mayores pero

Voz 34 35:17 en personas relativamente mayores que ya

Voz 35 35:20 que el nuevo jubilado pues hoy en día es una persona joven activa eh con unos intereses que difiere muy poco pues del resto del de la población

Voz 34 35:31 bueno se trata de eso de que el Centro promueva esa participación activa ese envejecimiento activo que puede ser una buena receta contra muchos males de de la edad Ipar eso que antes se necesitan personas voluntarias personas que dinamicen a ese grupo como se hace en el centro Falcao

Voz 35 35:47 bueno pues hace en este centro actualmente pues como tú bien decías antes tenemos setenta voluntarios lo que pasa que este número va creciendo continuamente

Voz 34 35:56 quién está más

Voz 35 35:58 es bueno pues estos voluntarios pues colaboran con el Centro de muy diferentes maneras desde luego en definitiva lo que hacen es además de favorecer que podamos ofertar

Voz 36 36:09 un abanico de actividades muchísimo más variados

Voz 35 36:11 llegar a mucha más población pues también colaboran con el buen funcionamiento del centro porque no solamente colaboran con actividades hay que quién cuida de la jardinería hay quién facilita que se puedan hacer actividades pues bueno pues también colaborando con el Centro en infraestructuras logística no eh o por ejemplo ahora han hecho un grupo de artesanía han hecho un belén que lo presentara concurso de ciudad y luego pues se están los los voluntarios que que bueno pues que ponen sus conocimientos en función de los de los demás para explicarles a darles talleres regularmente con carácter semanal y entonces bueno pues talleres de estos pues tenemos de lo más variados tenemos desde Frances cultura general de mosaicos de de Pyro grabado de bailes en línea de de costura de relajación un taller de aprender a debatir ya activa la mente que con este por ejemplo son tenemos dos grupos es humo una actividad que se hace con a través de una plataforma de Fundación Caixa que es para trabajar pues eso activamente las distintas áreas cognitivas entonces es un grupo de voluntarios que vienen todos los jueves y los viernes atienden a usuarios que tienen un incipiente deterioro cognitivo no sabe manejar el ordenador Eto'o el voluntario maneja el ordenador pero el que resuelve los problemas de la plataforma es el usuario momento son pues trabaja la atención la memoria la observación el lenguaje razonamiento numérico

Voz 34 37:48 yo supongo Marisa Martín que habrá de todo pero en ese grupo de voluntarios también habrá personas mayores que a la vez de voluntarios hacen de o la de de de

Voz 35 37:59 a usuarios de dinamizadores efectivamente sí sí sí sea el los voluntarios además de que ellos bueno dinamizan y enseñan a actividades talleres ellos luego a su vez también participan en otras actividades

Voz 34 38:18 es curioso hace poco estuvimos haciendo un programa desde un centro de participación activa y muchos de los usuarios nos comentaban que se acercaban estos centros pues muchas veces por un problema de soledad porque hayan perdido al cónyuge porque habían quedado fuera de una situación laboral que habían estado durante toda la vida imagino que hay se corrige todo todo esto por lo menos se alivia todo esto no

Voz 35 38:37 pues sí porque además he y se acerca muchísima gente incluso por el hecho simplemente de tener el carné de socio pues porque bueno luego una reducciones para entrar en un museo o por venir a unos servicios sufrir no olvidemos que además de actividades tenemos muchos servicios específicos para mayores pero se sorprenden la mayoría se sorprenden porque bueno son grandes desconocidos a pesar de que llevan muchos años entre nosotros estos centros pero cuando llegan se sorprenden de los centros incluso de de lo bien que están siendo cincuenta infraestructura sí porque son centros muy modernizados iré lo que ofrecen la verdad es que sí que causa mucha sorpresa

Voz 34 39:21 yo es que no nos quedó muy marcada la huella de los antiguos centros y como habitualmente nos acercamos pues nos tenido posibilidad de comprobar cómo ha cambiado todo

Voz 35 39:28 pues estos centros están abiertos porque sobre todo además desde que se llama de participación activa lo que se pretende es eso abrirlos al barrio a la comunidad integrarnos ir por ejemplo eso no pues nosotros también hacemos mucho las actividades intergeneracionales porque esa es otra parte del voluntariado hacemos actividades con colegios cuentacuentos y actividades regulares de ir de octubre a a marzo a enseñar costura por ejemplo a niños entre de entre tercero y sexto de Educación Primaria

Voz 34 40:02 educación ambiental también llenas con las niñas juego

Voz 35 40:04 los antiguos recuperar esos juegos que para que no se vaya perdiendo bueno que sí que saque que sí que la actividad es muy muy variada que abarca los distintos sectores de población

Voz 34 40:16 así lo comentábamos hace poco en esos encuentros intergeneracionales transmitiendo a los a los jóvenes no que hay vida más allá del móvil

Voz 35 40:23 sí efectivamente Valley responden muy viene muy bien la verdad es que les gusta mucho también hacemos un programa de conciliación de vacaciones esto es en vacaciones de Navidad Semana Santa y algunos días a final de junio cuando les da las vacaciones bueno pues como hay muchos mayores que todos sabemos que se que se encargan de de cuidar a los nietos pues no pues nosotros les apoyamos un poco más de diez a doce durante las vacaciones aquí hacemos actividades intergeneracionales acuden los niños acuden los abuelos o padres porque a veces son también los padres

Voz 34 40:57 pero el abanico de actividades de posibilidades es espectacular es un hombre importante de voluntarios que me decía sigue creciendo pero bueno y que siga creciendo mucho más que tienen que hacer personas que no estén escuchando y que quieran acercarse a esa labor de voluntariado

Voz 35 41:12 bueno especial

Voz 34 41:14 el procedimiento especial

Voz 35 41:17 socio de del de los centros que a partir de los sesenta años se pueden hacer socios acuden al centro que les corresponda por domicilio pero luego pueden acudir al centro que en Logroño hay cuatro Lobete Manzaneda Zona Oeste y Zona Sur pueden ir al que más les gusta el que mejor les pille su domicilio simplemente ponerse a disposición que les van a acoger con los brazos abiertos

Voz 34 41:38 seguro que sí bueno ayer decíamos que hacíamos referencia ese homenaje que tuvieron por parte de los responsables de Servicios Sociales de esta Comunidad Autónoma imagino que un acto emotivo y los voluntarios agradecidos de ese reconocimiento

Voz 35 41:50 pues así es el cuarto año que lo hacemos consecutivo con motivo de la celebración del Día Internacional voluntariado es pues un acto sencillo hacemos un desayuno pero es lo que resulta pues un acto muy entrañable de convivencia porque bueno pues Se participa y conviven entre ellas todos los voluntarios es una forma pues pues eso pues de agradecerles pues todo lo que nos dan

Voz 34 42:15 bueno pues afortunadamente decíamos al comienzo en este Día del Voluntariado teníamos muchas referencias en esta comunidad autónoma para ensalzar esta figura pero nos hemos acercado un centro donde como habrán podido comprobar los oyentes se practica ese voluntariado en en estado puro así que Marisa Martín directora del Centro de participación activa Zona Oeste muchas gracias por acompañarnos muy buenas tardes

Voz 35 42:36 las gracias ático eh

Voz 33 45:43 y queremos tantas les ahora hay que hoy arranca una nueva edición la octava edición concretamente del ciclo de cine y arquitectura cine COAR organizado por la Fundación Cultural de los Arquitectos de La Rioja en colaboración con Caja Rural de Navarra y la Filmoteca Rafael Azcona una oportunidad para reflexionar sobre cómo queremos las ciudades del futuro saludamos al coordinador de este ciclo Martín Sáenz que también buenas tardes

Voz 34 46:05 es buenas tardes a todo lo bueno que hay detrás de estas profecías contemporáneas que es el título que ese lado en esta ocasión al al ciclo

Voz 41 46:14 bueno como todo cada dos años hacemos este este evento no en donde un cine y arquitectura en la Filmoteca Rafael Azcona eh Genet oportunidad queríamos como bien dijiste tú reflexionar sobre qué tipo de ciudad de queríamos en el futuro eh haciéndonos básicamente tres preguntas no que ciudad decíamos que ciudad necesitamos que ciudad obtendremos de todo esto no

Voz 34 46:38 quizá no reflexionamos cuando vemos cine de todo lo que sería conveniente y deseable sobre el entorno en el que se desarrolla esa esa acción

Voz 42 46:47 sí bueno yo la propuesta que siempre hacemos es intentar ver los clásicos esperado matizado desde la desde la mirada arquitectónica y también es una buena excusa tan le para para ir a pasar un buen momento pero cuando te marchas y la sala pues tenían oportunidad por lo menos de de hacer algún tipo de recepción sobre la sobre la realidad que nos toca vivir

Voz 34 47:08 ah sí porque más el cine yo imagino que el análisis de películas de las últimas décadas nos ofrece una visión muy completa una fotografía muy nítida de cómo ha sido la evolución de las ciudades no

Voz 41 47:19 sí sí las peleas

Voz 36 47:21 con las que iba a saber tienen la particularidad de que bueno ellos película bastante actuales pero hay una que que que los setenta pero que cuando la veamos aunque con películas que en principio podrían llegar a padecer de ciencia ficción Don o diremos viene desde un futuro son películas pues podemos entender que la situación es que están planteadas se pueden se pueden ver hoy en día en nuestra sociedad de nuestra ciudad

Voz 34 47:52 bueno pues si le parece podemos dar unas pinceladas de esas tres películas que se han seleccionado para esta octava edición hoy se comienza fuerte de este miércoles con González Iñárritu

Voz 43 48:02 sí Bergman una película que lo ganó el Oscar en dos mil catorce una película bastante actual esto el mucho el círculo a partidos qué es lo que les pasa una persona una persona contemporánea que vivió la ciudad pelea que ahora es una ciudad contemporánea pero que tiene como una lucha interna entre El pasado eh en busca no llegó una especie de redención no entonces la ciudad Mortadelo alguien poco va a hacer va a surgir como producto de este personaje exactamente esta película está rodando empleando en un aparente la secuencia único que decide que comparezca ante ella por espacio que nos presenta está esta película no el equipo espacios interiores de un teatro en el espacio exterior exteriores de la ciudad

Voz 34 48:55 bueno perfectas en nos antoja lo que es el objetivo del ciclo no

Voz 36 48:59 sí bueno es cuando es un buen comienzo porque aparte es una película Cepyme mucho estratos de crucificados no sea uno uno puede entender diferente diferentes cosas y es una película muy abierta hay para todos los públicos también

Voz 34 49:14 bueno pues lo recordamos hoy a las ocho de la tarde verdad en el colegio en la Filmoteca Rafael Azcona Berlanga

Voz 36 49:22 sin llegar hasta el alcohol Azcona perdón que además tiene una entrada bastante bastante aceptable

Voz 34 49:28 la la oportunidad de ver una película oscarizada y para el resto de días concretamente el miércoles doce de diciembre del miércoles diecinueve de diciembre qué es lo que han preparado en esta ocasión

Voz 43 49:40 el que viene que Eldense y siempre

Voz 36 49:43 a ocho ocho quince soy los utiliza cuando no cortantes una película siempre setenta y tres dijo una película de la samba

Voz 43 49:52 políticas de estas creo que son de gente

Voz 36 49:54 la ficción se una ciudad muy

Voz 43 49:58 que que hayan unido digamos dos ciudades en una ciudad de los poderosos y otras ciudades como la Ciudad de la gente que con poco ligada lo eso toman las decisiones y la gente las acata y a partir de oposición van a surgir una serie confrontación obtiene Juana Server como hacia donde podías llegar a

Voz 34 50:21 faltaría la del día diecinueve verdad que ser

Voz 36 50:24 si la última vez que cerrar con Hair es una es una película del año dos mil tres eh que bueno que trae un poco a un personaje que que se quiera digamos se divorcia decide establece un una relación con el sistema operativo

Voz 34 50:43 poco a poco va a ir abandonando Larra

Voz 36 50:46 unidad para adentrarse de una manera casi salvaje en la realidad virtual no a cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia

Voz 34 50:56 es una película que plantee un poco no

Voz 36 50:58 la confrontación entre la realidad y la vida virtual que cada vez la gente tenemos más no

Voz 34 51:05 yo imagino Martinsa es que después de ocho ediciones subrayamos menos un perfil de público definido no ya es público especialmente inquieto por los demás aquí de Toni Kroos

Voz 36 51:15 en general el público estoy bastante abierto y hay gente que el interés para más arquitectura pero también hay gente que me interesa más exime qué es lo que tiene de rico no este tipo de eventos no que no nos pueblo esté apuntado a una determinada clase público en la siempre el cine Quart estuvo abierto desde el colegio así te de la Fundación hacia la ciudad de entonces son películas que se pueden ver desde un desde una mirada arquitectónica que es lo que intentamos hacer nosotros pero también frenó en común muchísimas otras puertas para que esta ciudad como un evento abierto también a todos

Voz 34 51:50 la y con esto se llega a un punto de vista más o menos colectivo sobre cómo queremos ese futuro de las ciudades olas interpretaciones los deseos son individuales

Voz 36 51:59 pues a mí yo creo que más que una cuestión de conciencia digamos no no no buscamos tampoco adoctrinar con unas conclusiones como muy muy estrictas no no me gusta a dormir cumple ante la posibilidad de que la gente pueda tocar determinado tipo de de cuestiones que día a día a veces en difícil

Voz 34 52:23 sí quizás utiliza el timo como

Voz 36 52:25 Puerta o como medio para juntarnos un una serie de personas en una película que nos haga reflexionar sobre algún tema específico que tiene que ver con la vida de la ciudad que no todos los días

Voz 34 52:38 sí ascender un poco la chispa de la reflexión que es un poco el denominador común de las distintas actividades que organiza a lo largo del año el Gobierno no amor que seamos conscientes de algo que nos envuelve de algo que no robé que no siempre miramos con la suficiente atención bueno pues lo recordamos hoy a las ocho y cuarto de esta tarde a las ocho y cuarto en la Filmoteca Rafael Azcona la primera proyección de esta octava edición de Cine y Arquitectura organizada por COAR la proyección de Bergman de Alejandro González Iñárritu Martín es muchas veces por acompañarnos y muy buenas tardes que vaya bien el ciclo

Voz 44 53:12 vale muchas gracias y los esperan gracias no

Voz 45 53:15 el no no puedo no tú yo no puedo beber

Voz 46 53:47 eh

Voz 47 53:49 nada más eh no no