Las noticias de Castilla y León, 18:02 (05/12/2018)

Voz 4

01:00

ningún problema psicológico Stax esta persona pero yo ahí no me voy a no me voy a meter yo creo que políticamente cada uno puede decir las tonterías que estime oportuno y ella ayer dijo bastantes tonterías es falso lo que lo que dijo el atentado tuvo como aquí cada uno puede decir ya digo cada tontería más grande y no tiene ningún tipo de repercusión mediática solamente de un día para otro tenía que venir a a bueno pues ha constituido el comité electoral y aprovechó para dar un chasco llevamos como si se opera me da exactamente lo mismo