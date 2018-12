Las noticias de Galicia, 18:02 (05/12/2018)

Voz 0028

00:06

ya está en libertad el líder de la supuesta secta de los milicianos Feliciano Miguel Rosendo da Silva ha abandonado ya la cárcel de Teixeiro después de que así lo acordará la Audiencia de Pontevedra Miguel Rosendo estaba a punto de cumplir el próximo día once el periodo máximo de cuatro años de prisión provisional el tribunal ha impuesto como medidas cautelares comparecencias quincenales y la prohibición de salir del territorio nacional a la espera de dictar sentencia de la política a la extrema derecha no tienen nada que hacer en Galicia según el presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo su gobierno constitucionalista que no pacta con populismos Nickon independentistas deja sin opciones a Vox en la comunidad