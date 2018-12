Escucha las noticias de las 02:00 (06/12/2018)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 son las dos la una en Canarias

Voz 0127 00:08 buenas noches Button buenas noches PP y Ciudadanos han iniciado esta noche las primeras conversaciones para lograr un acuerdo de gobernabilidad en Andalucía y ninguno de los dos descarta apoyarse en los doce escaños de Vox para sacar al PSOE de San Telmo Óscar Arce

Voz 1645 00:21 a los secretarios generales de Ciudadanos y del Partido Popular Villegas y García Egea se han emplazado a una reunión para la próxima semana con la que activar la negociación para tratar de formar un gobierno en Andalucía los es Rivera van con una propuesta clara Marín tiene que ser el presidente sólo negociarán de forma prioritaria con el PP aunque el presidente del partido naranja no descartaba otras opciones y ahí está pactar con Vox e incluso explorar la idea de que pueda formar parte del Gobierno

Voz 2 00:46 como usted entenderá con cinco partidos políticos del arco parlamentario con un cambio ejecutar sería una irresponsabilidad a mi juicio ponernos a descartar todos los escenarios que el trimarán

Voz 1645 00:57 lo que no cabe duda es que en estas negociaciones no estará el Partido Socialista Rivera lo excluye dice que tiene que estar en la oposición pero al mismo tiempo le pide su ayuda para que no bloquee sus intenciones

Voz 0127 01:08 notario general de Vox el partido de extrema derecha con el que no descartan pactar PP y Ciudadanos ha estado en Hora Veinticinco y ha acusado al Estado sin pruebas de ocultar datos de hombres asesinados por mujeres Rafa Muñiz

Voz 1373 01:20 Javier Ortega pide abolir la actual ley contra la violencia machista tacha las feministas de fémina CIS pone en duda los datos oficiales sobre mujeres asesinadas a manos de sus parejas en nuestro país

Voz 3 01:30 los datos de los hombres que mueren a manos de las mujeres no se facilita que no se contabilizan piensa usted insiste contabilizan pero no le falta si ocultan porque no interesa de demostrar que también mueren hombres a manos de mujeres

Voz 1373 01:41 el número dos de Vox es partidario además de acabar con el Estado de las Autonomías a pesar de que ellos van a tener representación en un Parlamento

Voz 3 01:48 autonómico no nos gusta nada porque mire el Estado autonomías ha cumplido lo que denominamos de una manera simbólica a las tres de la de la división no ha dividido a los españoles segundo lugar han creado unas duplicidades terroríficas nosotros defendemos un Estado con un gobierno de España un solo Poder Legislativo con su sede de la soberanía nacional y no diecisiete parlamentos y un solo Poder Judicial

Voz 1373 02:07 Ortega ha negado además que Vox sea un partido de extrema derecha o franquista

Voz 0127 02:11 en Asturias una mujer de cincuenta y ocho años ha muerto al caerle encima un Hórreo ha ocurrido en la localidad de Brines estaba tendiendo la ropa y el hórreos ha desplomado sobre ella y en los deportes esta noche se han metido en los octavos de final de la Copa del Rey Barça y Atlético de Madrid los de Valverde se han impuesto cuatro uno a la Cultural Leonesa hilos de Simeone han goleado cuatro a cero a San Andreu el argentino Simeone ha cumplido cuatrocientos partidos al frente del equipo rojiblanco

Voz 0501 02:37 la verdad que dar un poco de calor frío no hay emoción pensando en saben que yo creo que todo lo que venimos haciendo lo mejor que no puede pasar es no mirar hacia atrás de todo lo que ven

Voz 4 02:47 lo vamos haciendo con