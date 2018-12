Escucha las noticias de las 05:00 (06/12/2018)

Voz 1340 00:00 son las cinco las cuatro en Canarias

Voz 0127 00:07 Ana Button buenos días buenos días Gobierno y PSOE apuestan por un súper domingo de elecciones en mayo en el que coincidan generales municipales autonómicas y europeas y los presupuestos que quieren presentar en enero en el Congreso fracasan es una opción que no gusta a los presidentes autonómicos porque dicen que quieren un debate propio

Voz 0806 00:24 Carretero se llegará a este escenario si las cuentas no prosperan algo que por ahora el Gobierno sigue sin descartar María Jesús Montero ex ministra de Hacienda

Voz 1 00:32 yo siempre insisto en que estos presupuestos son muy buenos para Cataluña aporta más de dos mil millones de euros y parece contradictorio que una Comunidad Autónoma pida más recursos y sin embargo el vehículo que los conduce no cuente con su apoyo

Voz 0806 00:47 sigue empujando el Ejecutivo lo que sí dejan claro en La Moncloa es que no van a entrar dicen en el marco de los independentistas rechazan por tanto mezclar la negociación presupuestaria con temas relacionados con el proceso

Voz 0127 00:58 el Gobierno no lo quiere mezclar pero los independentistas si Ferran Bel del PDK no cierra la puerta a una propuesta de presupuestos razonables según sus palabras mientras que Gabriel Rufián de Esquerra sigue vinculando la decisión a lo que ocurra con los políticos encarcelados de forma preventiva

Voz 2 01:12 es el mismo no rotundo que hace dos meses y hay una solución política para Cataluña una propuesta sobre la cual entendamos que es razonable poder negociar podríamos negociar el presupuesto no no ha cambiado nada no

Voz 3 01:25 hay partidas presupuestarias suficientes para pagar la dignidad de nuestros compañeros

Voz 0127 01:31 el secretario general de Vox ha pasado esta noche por Hora Veinticinco y ha acusado al Estado sin pruebas de ocultar de ocultar datos de hombres asesinados por mujeres Javier Ortega pide a la abolir la ley contra la violencia machista tacha a las feministas de fémina CIS pone en duda los datos sobre asesinatos a mujeres a manos de sus parejas en España

Voz 1340 01:50 los datos de los hombres que muere a manos de las mujeres no se facilita que no se contabilizan piensa usted se contabilizan pero no que falta si ocultan porque no interesa demostrar que también mueren hombres a manos de mujeres

Voz 0127 02:02 precisamente con Vox no descarta negociar en Andalucía Un Gobierno PP y Ciudadanos esta noche los dos partidos han iniciado las primeras conversaciones y se han emplazado a una reunión la semana que viene María Jesús Gómez algunos cargos poco

Voz 1461 02:14 polares creen que la dirección nacional de su partido debería callar no hablar de Andalucía porque ciertos comentarios pueden perjudicar las negociaciones temen que alguien envenena la situación Iber así cómo se alejan sus posibilidades de presidir la Junta por eso piden no interferir como ocurrió por ejemplo ayer cuando Teodoro García Egea le preguntaron por el cierre de Canal Sur respondió diciendo que él antes que una televisión pública prefería tener endoscopios son los hospitales sus palabras no hicieron gracia ni a lo suyo sobre todo porque un día antes Moreno haya zanjado ese debate al comentar que ese tema no se barajaba tampoco lo de dar consejerías a Vox cuando ni ellos han mostrado interés por entrar en el Gobierno total que en el PP hay quién piensa que algunos desde dentro pueden estar incluso boicoteando las opciones de su formación porque como recuerda Ana Moreno ya lo daban por muerto el estaban montando una gestora no llevan bien que ahora se pueda convertir en un varón con gran poder territorial