Escucha las noticias de las 07:00 (06/12/2018)

Voz 0027

02:17

por responsabilidad según Rivera no descartan a la ultraderecha extrema derecha que anoche en La Ser en Hora Veinticinco dejó clara su agenda entre sus prioridades acabar con la Ley contra la Violencia de Género llegan a acusar al Estado de ocultar que existe un supuesto problema de violencia contra los hombres Javier Ortega es el número dos de Vox los datos de los hombres que muere a manos de las mujeres no se facilita que no se contabilizan que en sostén si se contabilizan pero no hacía falta si ocultan porque no interesa demostrar que también mueren hombres a manos de mujeres se lo estamos contando esta mañana en la SER avalancha de sentencias obligando a la policía a readmitir a aspirantes que no superaron la entrevista personal