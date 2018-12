Escucha las noticias de las 08:00 (06/12/2018)

el aniversario de la Constitución era precisamente el motivo de los dos actos que intentaron boicotear ayer a última hora a los independentistas catalanes el de Borrell en Bruselas lo de Ciudadanos en Barcelona en ese acto que finalmente sí se celebró Valls le repitió a Rivera que ciudadano los no debe pactar con Vox pero Rivera no lo descarta como usted entenderá con cinco partidos políticos del arco parlamentario y con un cambio ejecutar sería una irresponsabilidad de juicio ponernos a descartar todos los escenarios que le responde en declaraciones a la SER el portavoz del PSOE Óscar Puente

Voz 0027

02:56

en Andalucía Vox que estuvo anoche en Hora Veinticinco su secretario general Javier Ortega con planteamientos como este sobre la violencia de género los datos de los hombres que mueren a manos de las mujeres no se facilita que no se contabilizan sostén si se contabilizan pero no hacía falta si oculta porque no interesa demostrar que también mueren hombres a manos de mujeres vamos a los datos en unos minutos casi a la misma hora manifestaciones por toda España como esta lo amaban contra la sentencia de la Audiencia de Navarra que confirma las penas de nueve años es para los miembros de la manada y sobre la justicia noticia que les cuenta hoy la SER los tribunales están obligando a la policía a aceptar a readmitir a aspirantes que no pasaron la entrevista personal Carolina Gómez