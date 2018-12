Escucha las noticias de las 10:00 (06/12/2018)

Voz 0325

00:00

son las diez las nueve en Canarias los primeros actos conmemorativos por el cuarenta aniversario de la Constitución empiezan a esta hora en la Plaza de Colón de Madrid con el izado solemne de la bandera de España acto al que asisten los presidentes del Congreso y el Senado Ana Pastor y Pío García Escudero y el jefe del Estado Mayor de la Defensa el general Fernando Alejandre a mediodía la celebración se traslada al Congreso de los Diputados donde los reyes presiden el acto solemne al que también asisten los monarcas eméritos Juan Carlos y Sofía al presidente del Gobierno junto a los miembros del Ejecutivo y otros representantes de los poderes del Estado y en Reino Unido la primera ministra británica Theresa May admitido como posibilidad que no haya Brexit en una entrevista en la BBC May ha asegurado que hay tres opciones su acuerdo que no haya acuerdo o que no haya Brexit Londres Begoña Arce buenos días buenos días