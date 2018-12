Hora 14 La Rioja (6/12/2018)

Voz 1105 00:00 continuo Hora catorce en la Cadena SER les ayudó desde La Rioja qué tal muy buenas tardes les habla Jorge Gómez en una jornada en la que la actualidad está protagonizada por los tus conmemorativos del cuarenta aniversario de la Constitución Española actos que han tenido lugar en todo el territorio de la Comunidad autónoma quizá el central tengamos que situarlo en la Delegación del Gobierno donde José Ignacio Pérez ha asegurado que estos cuarenta años de trayectoria de la Constitución han supuesto el paso de la oscuridad a la luz enseguida analizaremos esta trayectoria esta celebración del cuarenta aniversario con la profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de La Rioja y colaboradora de la cadena SER Mariola Urrea en una jornada en la que lo están escuchando estamos también muy pendientes de las carreteras en esta operación especial se preveían noventa mil desplazamientos por las carreteras riojanas hasta las doce de la noche del próximo domingo de momento tenemos que decir que todo transcurre con absoluta normalidad en cualquier caso hay que decirlo no conviene bajar la guardia estos son los consejos que nos trasladaba la jefa provincial de Tráfico Beatriz

Voz 1950 01:23 sobre todo que se pueden salir a carretera informarse y planificar el viaje el estado de las carreteras las condiciones medioambientales mucho mejor en lo que va esa conducción para que sea más sosegada igual o porque se evite que ciertos retenciones orquestas en situaciones que no les van a ayudar para nada a una circulación que con paciencia oí y bueno pues tenido cuidado en la conducción nada de alcohol nada de drogas al volante cuidado con esos deseos de velocidad y sobre todo Cuidado con la distracción aplicada debemos más distracciones con el uso del móvil todo queremos avisar de que estamos llegando o estar pendientes del móvil pero no puede ser que estemos pendientes o que tenemos la noche en la conducción que nada de distracciones paciencia las retenciones y sobre todo que lo importante es llegar y volver a casa para seguir contándolo pasadas que que cuidado y precaución al volante

Voz 1 02:16 lo bueno consejos que hay que tener muy presentes

Voz 1105 02:19 los desplazamientos largos también en los desplazamientos cortos muy frecuentes en este puente de la Constitución porque tenemos atractivos como Santo Domingo de la Calzada que acoge desde hoy hasta el domingo una nueva edición del Mercado del Camino y las ferias de la Concepción esta mañana ha sido mañana de inauguraciones Mercado del Camino Mercado Ecológico Mercado Medieval y Feria de Antigüedades Coleccionismo hay más de doscientos puestos en Santo Domingo lo que le convierte lo que convierte a la ciudad en un eje comercial en la zona norte en deportes una la jornada con cara y cruz la cara poner pdf que venció por la mínima al Betis la cruz la pone el Ciudad de Logroño que perdió de penalti en los últimos segundos después ampliaremos información antes vamos con el pronóstico del tiempo para las próximas horas Agencia Estatal de Meteorología Luis Ángel Ruiz qué tal muy buenas tardes

Voz 2 03:10 buenas tardes tiempo bastante tranquilo las próximas horas con algunas nubes altas y algunas nubes bajas que todavía quedarán resto de las nieblas que teníamos esta mañana a las temperaturas van a bajar menos en la Ribera donde van a subir la niebla que se va a disipar va a hacer que la tarde sea más suave en esa zona vamos a llegar hasta los dieciséis grados de máxima en Calahorra quince logró Toño en Alfaro también tendremos catorce grados en Arnedo trece grados en Haro el viento va a ser del oeste del norte flojo el tiempo del viernes vendrá dominado por algunas nubes bajas durante la mañana incluso algunas nieblas de momento dispersas durante la tarde sí que la nubosidad irá en aumento y acabarán cayendo algunas precipitaciones cuando se haga de noche con cotas de nieve de mil seiscientos metros las temperaturas no tendrán grandes cambios si acaso subirán un poquito durante la tarde en un ambiente muy suave en toda La Rioja Icon el viento que será flojo del oeste y del noroeste

Voz 3 04:03 es una información de la Agencia Estatal de Meteorología

Voz 1105 04:07 bueno pues ahora mismo cielo totalmente despejado en Logroño tenemos una temperatura de catorce grados comenzamos

Voz 4 04:18 comenzamos como lo

Voz 1105 04:19 digamos con lo que conmemoramos hoy Diego García cuando quieras

Voz 0496 04:23 y en este seis de diciembre se conmemora el aniversario de la Constitución española cuarenta años de Constitución ya saben a lo estamos contando en esta emisora estos días hay diferentes organismos instituciones que están conmemorando este aniversario por ejemplo ayer mismo el Parlamento de La Rioja pero cuál es la vigencia hoy de la Constitución que futuro que retos tiene por delante la Constitución se lo vamos a preguntar a Mariola Urrea ya saben profesora de Derecho Internacional Público y además colaboradora de esta casa Mariola qué tal buenas tardes muy buenas claro porque en el punto de partida Mariola probablemente es que estos cuarenta años de la Constitución española lo mismo que hablamos cuando conversamos sobre la Unión Europea es que estamos hablando de una historia de éxito no

Voz 5 05:01 sin duda es una historia de éxito por eso tiene sentido que a lo largo de este año que celebramos cuarenta aniversario haya habido todo una programación en términos de conmemoración conmemorar redes que hemos sido capaces de entendernos entre diferentes conmemorar que quebró hemos sido capaces de diseñar una arquitectura institucional jurídica constitucional plenamente democratizado a conmemorar también que la Constitución del setenta y ocho nos abrió las puertas a Europa es por tanto no homologado o como democracia europea y nos permitió ser un actor protagonista en a en torno a cómo es esta organización que es la Unión Europea conmemorar que es capaces de hacer todo esto de una manera consensuada nos costó por supuesto trabajo Nos costó generosidad porque el consenso no es el punto de partida es el punto de llegada después de saber que cada cual tiene que renunciar a su máximo para poder incorporar el máximo o desde luego típico del otro no entonces conmemorar todo esto sí pero como tú señalabas Diego esto no es suficiente hoy la Constitución del setenta y ocho no se exige también un esfuerzo de renovar acción donde tiene que pasar eso

Voz 0496 06:17 la renovación porque hay aspectos Mariola que son evidentes por ejemplo la Constitución española de recoge absolutamente nada de la Unión Europea porque lógicamente en aquella época no estábamos en eso pero por dónde tiene que pasar a esa renovación de la Carta Magna

Voz 5 06:27 primero yo creo que debemos ser conscientes y creo que esto no está del todo claro qué hacer una puesta de renovación de la Constitución del setenta y ocho no es una apuesta antisistema sino que es un ejercicio de de patriotismo es un ejercicio de generosidad de las generaciones a la que todo yo representamos con el fútbol con el presidente de España y también con el futuro ojalá eso de cuarenta años la Constitución hecho renovada porque hayamos conseguido hacerlo de una manera tan noble como lo hicieron el setenta y eso pues puedan conmemorarse otros cuarenta años de éxito no este es un punto de partida que no es menor pedir la reforma de la Constitución es un ejercicio serena de patriotismo constitucional es querer convocar a los españoles a un pacto pacto de entendimiento entre diferentes es un a manera de sentarnos todos a una mesa hay decir cuál es indispensable activa porque de lo que debe ser este proyecto de país mi expectativa de máximos sabiendo que no la voy a lograr y que voy a tener que renunciar también para incorporar la expectativa de lo otro yo creo que este es un punto de partida la reforma interpretada en esta clave y luego hay consenso desde una aproximación técnica elementos que hay que depurar en la Constitución y que tienen que ver con el Título VIII todo lo que tiene que ver con el desarrollo autonómico necesitaban correcciones necesita específico especificaciones por ejemplo todo lo que tiene que ver con el principio de cooperación leal todo lo que tiene que ver con los mecanismos de coordinación vertical entre las comunidades autónomas y el estado de estas zonas pero también horizontal para favorecer la coordinación entre comunidades autónomas tiene que perfeccionarse también todo lo que tiene que ver con Europa tú lo decías en los años setenta dicho establecimos un mecanismo para saber el ejercicio de competencias obra europea pero la Unión Europea no aparece reflejada en todas las consecuencias en la Constitución por tanto creo que ese es un campo importante pero sobre todo hay particularmente para aterrizar para poner el balón en el suelo no es que la España de hoy el mundo de hoy es muy distinto al del setenta y ocho yo creo que uno de los pilares que admite mejora en nuestra Constitución es aquel que responde a los problemas de la ciudadanía y por tanto todo lo que tiene que ver con la Europa perdón con la España social con el pilar social en términos de derechos creo que hice un desarrollo más sustantivo más importante que el que se hizo en el año setenta y ocho hoy la ciudadanía el crecimiento de Vox en un más en Andalucía nos advierte de ello quiere respuestas a sus problemas respuestas a los problemas derivados de la globalización otras costas unos problemas derivados de la desigualdad también tiene que decir algo la Constitución bueno yo creo que eso son tres grandes ejes por dónde podríamos empezar a discutir elementos de reforma

Voz 0496 09:27 ajá eh Mariola serán los mimbres para hacer el cesto quiero decir quién tiene que reformar fundamentalmente a la constitución de quién se tiene que poner de acuerdo son los partidos políticos como se hizo hace cuarenta años tal y como están las cosas tal y como tendemos el nivel de declaraciones en un periodo además como el que estamos donde estamos apuntó entra en un año electoral con municipales autonómicas europeas y espérate que no vengan también las generales realmente nuestra clase política hoy en día tiene esa altura de miras y esa generosidad como para ser capaces de aparcar el debate político que es legítimo y empezar a abordar una reforma constitucional

Voz 5 10:00 pues aquí Diego sino de tuviéramos un poco en la calidad de los debates que existen hoy en el Parlamento deberíamos de decir que no pregunta no pero yo diría que provocaría otra pregunta realmente era más sencillo en el año setenta y ocho realmente el nivel de crispación nivel de deterioro el nivel también de dificultades a las que había que enfrentarse era más sencillo año setenta hecho que lo que es ahora hoy tenemos un estado democrático sólido con dice con dificultades con debilidades pero sólido nadie pone en cuestión es todo el que lo Poza está viviendo una realidad ficticia cuando desde esa solvencia esa serenidad que da el saber que que tenemos instituciones fuertes que tenemos un Estado democrático y robusto que no vamos a poder ser capaces de ordenar el debate en torno a ese pacto que una otra vez a los españoles que actualice el proyecto de país que quiere hacer posible para que nuestra vida resulta que resulta más cómodo en el sentido de que estamos tantas energías políticas discutir todo el rato elementos esenciales de nuestra convivencia dediquemos esas energías políticas a que la gestión ordinaria de las políticas públicas que en el fondo es lo que conecta con los problemas ordinarios de la ciudadanía se que no es fácil pero también mucha mano con los ciudadanos si los ciudadanos reclamamos serenidad en el debate reclamamos miras a nuestros gobernantes sino celebramos aplaudimos los exabruptos si no creemos ni confiemos en que esta manera de hacer política es la válida sino si la estancia llegáramos yo creo que nuestros políticos también son capaces de dar lo mejor porque nuestros politonos son distintos que nosotros son los representantes nuestros por lo tanto ellos también son capaces de hacer mejor las cosas de que de lo que lo están haciendo ahora la situación es difícil sí pero también el punto de partida no tiene que llevarnos a a renunciar a algo que es necesario y que es oportuno he intentemos pensar que el consenso será el punto de llegada no ese punto de partida el cine el cual no somos capaces de abrir proyectos interesantes de país porque en el fondo pues España está perdiendo partes atractivo como proyecto de país como proyecto integrador y eso hay que recuperarlo y creo que el debate la conversación tiene que ser de permisos de renovación del pacto constitucional

Voz 0496 12:40 qué paradoja tan tremenda eh hace cuarenta años de venir viniendo de dónde veníamos y con el país como Estado efectivamente que fueron fueron capaces de ponerse de acuerdo y que hoy en día un país moderno avanzado desarrollado integrado en ese proyecto tan estupendo como es la Unión Europea estemos en un contexto más complicado que o que parezca más complicado para alcanzar acuerdos es es es un drama eso eh

Voz 5 13:02 yo quiero creer que que es nuestro representantes políticos que están en disposición de poder dar lo mejor de sí en el caso de que quien tiene la iniciativa planteara hubo debate en términos de reforma constitucional eh pues todo todo el mundo se sumaría ese debate que sería un debate duro de sería un debate exigente pero que en el fondo no deja de ser una conversación que habla de cómo queremos coordinarnos y cómo queremos convivir los próximos ojalá años en España no y tampoco podemos ignorar los problemas que tenemos algunos de los Coleman hablas los en términos de convivencia por lo tanto esto no es un capricho plantear una reforma la Constitución no es un capricho académico es una necesidad que puede ser utilizada de forma generosa también para resolver nuestras diferencias que España tiene diferencias que hay que atender

Voz 0496 14:05 es una cosa más Mariola ese debate duro y exigente que que que comentas es que además si se hace bien si se hace con tranquilidad si se hace con generosidad con altura de miras con altura intelectual puede ser la mejor herramienta para volver a enganchar a la gente a tener confianza en las instituciones y confianza la vida pub en la política

Voz 5 14:24 sí sin duda antes es que parte de ese aspecto tiene que ver con pérdida de percepción de los ciudadanos que los políticos con su agenda resuelven problemas pero tiene que ver también con una pérdida de confianza en lo que es el saco jurídico institucional corazones sin ella este es otro debate no encajes que como reordena vamos como recuperamos todo eso a mí no se me ocurre otra manera que no sea concitar a un debate más estratégico más esperanzador que el que nos convoca originariamente en la faceta política diaria que es debiéramos más Barrada además de una discusión más tensa Levante muchos una mirada no sólo los políticos también los ciudadanos la entendemos como queremos reordenar el proyecto de país para que sea satisfactorio para todos idioma para todos masa para unos que nadie interprete mis palabras que esta propuesta es una iniciativa para cerrar las heridas de Cataluña no puede ser que lo consiga pero por Cataluña es a pesar de Cataluña y también con Cataluña pero el proyecto de España más fuerte si resulta atractivo para todos eso no significa acentuar las diferencias son las fortalecer enfatizar las diferencias significa reordenar el sistema para que siga siendo válido para todos territoriales que hoy tenemos hasta el punto de poder articuladas como desafío al orden constitucional vuelvan encauzarse de una manera razonable como lo ha venido haciéndose en los últimos cuarenta años la cuestión catalana no es de hoy que lleva encima de la mesa hice unos cuarenta años anteriores hemos conseguido ordenarle a encauzar las de una manera ah no sé por qué no vamos a poder hacerlo en los próximos pero también es un poquito de España atractivo para La Rioja y también para Andalucía que hay una percepción de asimetría o de trato diferenciado todo esto sólo se puede articular a mi juicio eh en un debate sereno en términos constitucionales ahí cada cual tendrá que dar lo mejor de sí no me cabe la menor duda que habrá una mayoría trabajan enfermeros y habrá también una minoría que esté dispuesta pues quizá si se me permite la expresión en el debate pero también un Estado fuerte es capaz de absorber esas tensiones sin que eso ponga en jaque al propio Estado porque si no estaríamos hablando de un estado muy deben no creo que sea el caso España siete quién un estaba lo suficientemente fuerte como para afrontar una reforma de su marco constitucional y de una manera tranquila tengo la impresión llegó por correo esto termino que a veces tenemos una visión demasiado nostálgica de las cosas nos creamos en la idea de la transición creamos en el éxito del pasado no recreados en las figuras históricas de aquellos hombres y mujeres que dieron lo mejor de sí pero bordo también hay hombres mujeres que están dispuestos a dar lo mejor de sí estoy convencida que lo buena oportunidad para esa generación

Voz 0496 17:35 eso nos pasa siempre verdad tendemos a pensar que los políticos de antes era mejor que los de ahora pero no sólo en el país sino en el conjunto europeo echamos de menos a la Mitterrand Felipe

Voz 5 17:43 bueno pero es un ejercicio nostálgico claro sin restarle por supuesto mérito al trabajo de TD realizaron pero también el paso del tiempo hace que el juicio sea más positivo que el que se puede ofrecer así más más reciente no recordemos la figura de Adolfo Suárez como fue maltratado

Voz 0496 18:06 ahora en activo

Voz 5 18:08 con el paso del tiempo ha sido idealizado seguramente ni una cosa ni la otra son tan absolutas no todo es masa más entonces la es la precisión estuvo fenomenal por eso conmemoramos los tres años los padres de la Constitución lo hicieron estupendamente sí pero no vamos a dejar de hacerlo igual de bien ahora porque una generación de ahora que ocupa las posibilidades ahora tiene capacidad para

Voz 0496 18:36 por Mariano siempre es un placer muchas gracias por compartir esas reflexiones sobre la constitución de Endesa

Voz 5 18:41 es un placer y feliz día de la Constitución

Voz 1105 18:44 gracias Mariola Urrea gracias Diego García con esa incertidumbre sobre el futuro de la Constitución a pesar de esa incertidumbre hoy es un día de celebración de ese cuarenta aniversario es lo que ha hecho lo que se ha hecho en muchos puntos de La Rioja en uno de esos actos que ha tenido lugar en la Delegación del Gobierno José Ignacio Pérez aseguraba que estos cuarenta años de trayectoria de la Constitución han supuesto el paso de la oscuridad a la luz

Voz 6 19:07 Pérez afirma que los españoles lograron encontrar un nuevo escenario de convivencia que rompió con una larga tradición de intolerancia hace cuarenta años España inicial

Voz 7 19:19 daba una andadura por el camino de la democracia de la libertad hace cuarenta años España aislada en Occidente diez en Europa reclamaba tímida pero angustiosas mente un lugar en el mundo hace cuarenta años no mirábamos el pasado porque no era necesario lo teníamos demasiado cerca mirábamos al futuro con más ilusión ilusión y esperanza que confianza sabíamos adónde ir pero no sabíamos ni cómo hacerlo ni cuánto tiempo nos iba a costar llegar

Voz 1105 20:04 dos y veinticinco seguimos

aniversario de la Constitución española La Rioja una comunidad basada en derechos

Voz 9 20:23 aniversario de la Constitución española La Rioja una comunidad basada en derechos

Voz 9 20:53 la rica con los Objetivos de Desarrollo Sostenible Beatriz Lacasa presidenta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de La Rioja

Voz 1105 21:18 hice lo dábamos al comienzo de Hora catorce Santo Domingo de la Calzada acoge desde hoy hasta el domingo una nueva edición del Mercado del Camino y las ferias de la Concepción el alcalde de la localidad afirmaba que estamos ante el evento más importante para el municipio Agustín García Metola

Voz 12 21:32 bueno en principio ya sabes que las Ferias de la Concepción de Santo Domingo de la Calzada es para nosotros es uno de los mayores acontecimientos del año por qué pues la ciudad se convierte en un punto de referencia turístico cultural y especialmente comercial en todo el norte de España si hacemos un cálculo de la gente que podemos recibir pues ya sabes que presumimos de esas de esos cien mil visitantes pero como siempre digo pues incluso la posibilidad de recibir eh ochenta mil noventa mil cien visitantes sería un gran éxito para una población como Santo Domingo de la Calzada que tenemos seis mil trescientos habitantes

Voz 1105 22:17 la actualidad deportiva nos dejó una mala noticia esa derrota del Ciudad de Logroño que además perdió de penalti en los últimos segundos pero también hay buenas noticias Sergio Moreno qué tal buenas tardes

Voz 0594 22:26 hola le desde Logroño femenino afrontó su segundo partido en siete días después de empatar en Albacete la riojanas jugaron ayer en Las Gaunas ante el Real Betis Héctor Blanco recuperó o para el once titular Ana tejadillo INE centra sus compromisos internacionales y sin duda el equipo lo notó al protagonizar una de las sorpresas de esta décimo segunda jornada triunfo de vital importancia para de Logroño ante el Real Betis que llegaba a Logroño ocupando la cuarta posición de la tabla con esta victoria eh con tanto de Nájera en el minuto cuarenta y dos la riojanas se sitúan a dos partidos de distancia por tantas seis puntos del Sevilla que sería el primero de los dos equipos en descender a Segunda por tanto las de Logroño dan un paso hacia adelante para acercarse a la salvación aunque sin duda todavía queda mucho campeonato por delante pero es cierto que el triunfo de ayer refuerza al colectivo Ile da ánimo de cara al próximo encuentro que será este próximo domingo en Vallecas ante el Rayo Vallecano además os recordamos que siete de los diez partidos de la decimosexta jornada en Tercera División se adelantan al día de hoy sin duda destaca el partido que enfrentará en el Mundial ochenta y dos a la Sociedad Deportiva Logroñés contra el Ríver Ebro los locales buscan recortar distancia con Haro y Náxara imponer además tierra de por medio con sus perseguidores en la lucha por el playoff que es precisamente donde se sitúa este Ríver Ebro