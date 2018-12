Las noticias de Aragón, 16:03 (06/12/2018)

Voz 0605 00:00 dos tres y tres en Canarias

Voz 0605 00:05 en Aragón el presidente Lambán se ha referido hoy en Madrid en el acto del cuarenta aniversario de la Constitución a los resultados de las elecciones andaluzas al contrario que el portavoz de su Ejecutivo Lambán si cree que Vox podría irrumpir en las Cortes aragonesas el próximo mes de mayo

Voz 0693 00:20 lamento mucho el resultado el lamento lo más que probable pérdida del Gobierno de de de la Junta de Andalucía por parte del Partido Socialista pero como español y como demócrata lo que me he preocupado fundamentalmente es la irrupción de un partido de extrema derecha que sí ha irrumpido en Andalucía no hay motivos para pensar que no va a ser un problema en el resto de de España

Voz 0605 00:42 su objetivo este me voy a dedicar

Voz 0693 00:45 con mucho empeño a tratar por todos los medios de que en una comunidad autónoma como la nuestra el fenómenos de esta naturaleza no irrumpe aquí debemos protegernos debemos establecer una especie de cordón sanitario

Voz 0605 00:57 mientras esta hora arranca la sesión de tarde de las visitas al edificio Pignatelli sede del Gobierno de Aragón con motivo de este día de la Constitución durante esta mañana han pasado alrededor de novecientas personas la consejera de universidad ejerce de anfitriona y cuenta algunas curiosidades

Voz 3 01:13 no es una mesa de trabajo suele hacer aquí fundamentalmente la firma en el libro de Honor cuando vienen diferentes visitas como digo a reunirse con el presidente pero dicen que quién se sienta en esta mesa no repite como comprenderá no se sienta nadie aquí desde la gente firma pero lo de ocupar y sentarse no

Voz 0605 01:31 la celebración de la Constitución también ha llegado a otras localidades aragonesas NGA han rendido homenaje a las veintiséis mujeres que en estos cuarenta años han formado parte de la política municipal una de ellas Yolanda rondar de Izquierda Unida

Voz 4 01:43 peleas porque es me considerasen concejala me decían que sonaba mal yo decía me da igual no me importa yo soy concejala desde allí

Voz 0605 01:53 temperaturas Zaragoza y Teruel dieciséis grados Huesca quince

