Las noticias de Castilla-La Mancha, 16:03 (06/12/2018)

el presidente de las Cortes Jesús Fernández Vaquero ha pasado por los micrófonos de la SER en declaraciones al programa Hoy por hoy Castilla Castilla-La Mancha aseguraba que él ve en la próxima legislatura cuatro grupos políticos PSOE PP y Ciudadanos fijo pero no se atreve con el cuarto Si vos o podemos también se ha referido a la situación en Cataluña la gestión

Voz 2

00:46

de Pedro Sánchez y nosotros no podíamos aperos cuando yo estoy ya apartado un poco de partido no pero en su momento no apoyamos a Pedro Sánchez siempre cosa creo que Pedro Sánchez está acertando en el tema de cómo se está gestionando la