Las noticias de Castilla y León, 17:03 (06/12/2018)

Voz 4

00:48

pensad en en en el espacio de investigación política de investigación hay España da para diecisiete espacios de investigación diferente en un mundo competitivo donde básicamente no quiere decir eso que luego aunque hay una una política estatal no haya concreciones autonómicas pero la investigación tendría ese completamente estatal no sin embargo la Comunidad Autónoma tendría que tener competencias que ahora tiene el estaba por ejemplo materia de becas la la gestión de las becas no es a mí me parece que no tiene sentido que la tenga al Ministerio de aunque en las autónomas