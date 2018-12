Las noticias de Galicia, 17:03 (06/12/2018)

la mujer agredida este miércoles por su ex pareja inauguró vez se encuentra estable ha sido intervenida quirúrgicamente y la operación ha sido un éxito recordamos que su agresor padre de la chica de quince años que tienen en común le disparó dos tiros en la cabeza la mujer tuvo que ser rescatada por la ventana de su vivienda ya que en ella se había atrincherado el hombre que después se autolesionó provocando heridas por las que también permanece ingresado en un centro hospitalario y custodiado por las fuerzas de seguridad más cosas la Figa ha vuelto a revalidar su liderazgo en la enseñanza gallega no universitaria ha ganado las elecciones con una amplia mayoría en declaraciones a la SER el Secretario Xeral de siga Ensino Suso bermellón aplaude las intenciones de la nueva ministra de Educación deja sin efecto la Lomce del PP la más retrógrada de todas las leyes educativas pero muestra su preocupación por el ascenso de la derecha y sus propuestas re centralizadora

Voz 2

01:05

eh reaccionaria irreal centralizadora fui al once pero que has desgravación políticas de Casado sea el banquero un falo de Vox pero de Casado es propios ciudadanos son terribles eh porque una negación no mucha a que podamos asumir más competencias no mucha a que fue un Estado plurinacional lingüístico no he que volver uso concepto toda España un hay libre