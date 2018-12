el Ayuntamiento de la capital mantendrá mañana activado el protocolo anticontaminación se limita la velocidad a setenta kilómetros por hora en los accesos a la capital y dentro de la M30 escenario uno mañana hoy está activado el dos con la prohibición de aparcar en las zonas reguladas aunque al ser festivo los parquímetros no funcionan y asociaciones de padres y madres de los centros escolares de la zona del Calderón desconfían del plan para remodelar la zona de la demolición del estadio empezará en febrero cuando ellos habían pedido que tuviera lugar fuera del periodo lectivo ya han solicitado una reunión con el Ayuntamiento y la empresa de demolición Susana de la Higuera de la AMPA del instituto Gran Capitán

Voz 2

00:37

empezando por la demolición de la UE que es la parte primera que se va a hacer las declaraciones hablan de dos a tres meses de lo que nosotros hemos visto efectos de unos baños que son cinco esto no lleva ya hasta el verano luego se tiene que desviar la M30 según la prensa empieza en mayo según la web del Ayuntamiento empiecen julio según el proyecto de urbanización son otros cinco meses hasta que no esté desviado al tráfico de la M treinta no se puede empezar a a derribar la tribuna que está por encima entonces cuando empieza en Lérida la tribuna septiembre