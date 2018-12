La Ventana La Rioja (05/12/18)

No hay resultados

Voz 0451 00:08 hola qué tal muy buenas tardes le saludamos ya desde La Rioja con todas las noticias locales y regionales les habla Diego Sacristán ya estamos inmersos en la operación especial que Tráfico ha previsto hasta las doce de la noche del domingo se prevé que en La Rioja haya noventa mil desplazamientos y nosotros les pedimos mucha precaución si iban a ponerse al volante Beatriz Zuñiga es la jefa provincial de Tráfico en La Rioja

Voz 1950 00:35 sobre todo que se ponen antes de salir a carretera informarse y planificar el viaje ver el estado de las carreteras las condiciones medioambientales mucho mejor siempre es lo que vas esa conducción para que sea más sosegada igual porque se dedique que ciertos retenciones ofertas en situaciones que no les van a ayudar para nada a una circulación que con paciencia y bueno pues teniendo cuidado en la conducción nada de alcohol nada de drogas al volante cuidado con esos besos de velocidad y sobre todo cuidado con las que cada día veo más distracciones con el uso del móvil todos queremos avisar de que estamos llegando o bueno estar pendientes del móvil pero no puede ser que estemos pendientes que que estemos Nano el móvil en la conducción de que nada de distracciones paciencia en las retenciones y sobre todo que lo importante es llegar volver a casa para seguir contándolo lo que cuidado y precaución al volante

Voz 1025 01:31 les contamos que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Calahorra ha decretado la prisión provisional sin fianza para el presunto autor de una agresión sexual en Arnedo acusando a este de un delito contra la libertad sexual

Voz 0451 01:45 más asuntos hoy se ha celebrado en el Parlamento de La Rioja el acto oficial del cuarenta aniversario de la Constitución una cita en la que la presidenta del Parlamento y el presidente del Gobierno de La Rioja han destacado que la Constitución es una historia de éxito

Voz 2 01:59 es necesario reivindicar su relevancia demandar a esta Cámara ya la sociedad lealtad hacia esta norma un compromiso entendido como la adhesión a sus valores a unos principios que han inspirado una convivencia en libertad y en paz lo cierto es que la actual Constitución

Voz 1046 02:22 representa una historia de éxito que nos ha permitido crecer y transformar un país en blanco y negro en otro moderno democrático ISS éxito que es el que celebramos hoy no puede quedar empañado por otros problemas o ansiedades políticas de los que la Constitución ni puede ni debe encargarse

Voz 0451 02:49 también en este miércoles se celebra el Día Internacional del Voluntariado y la Federación Riojana de Voluntariado Social se suma el manifiesto nacional para seguir sensibilizando Lourdes Pascual

Voz 3 02:59 lo que queremos agradecer sensibilizar a la ciudadanía sobre el voluntariado sobre el papel del voluntariado que tiene en nuestra sociedad aquella labor callara es que casi no se ve pero que está cambiando el mundo cambia al mundo yo me somos siempre a una frase que Eduardo Galeano es filosófico ha indicado una persona pequeña en un lugar pequeño realizando acciones pequeñas puede cambiar el mundo el voluntariado es transformación transformador de la realidad social en la cual vivimos

Voz 0451 03:46 y conectamos ya con la Agencia Estatal de Meteorología para conocer qué tiempo nos espera para mañana Alba López qué tal buenas tardes

Voz 1315 03:53 buenas tardes mañana jueves tendremos aquí en La Rioja nubes bajas brumas y nieblas especialmente en La Rioja Alta y el resto de tarde nos quedará más despejado el cielo las temperaturas descenderán salvo en el valle donde experimentarán un ascenso tendremos mínimas esta noche de tres a seis grados mañana máximas de dieciséis en Calahorra Logroño y Alfaro quince en Arnedo hilos catorce en Haro de hecho volveremos a superar esos valores normales para la época del año en la que estamos el viento será del oeste al noroeste

Voz 0451 04:32 durante toda la próxima semana la Asociación Riojana de niños con altas capacidades Arnau organiza unas jornadas por la tarde en el Centro Cultural Ibercaja de Logroño para seguir sensibilizando y además en esta Ventana nos hemos querido acercar a un interesante proyecto riojano que has ido ya reconocido por la Unesco

Voz 1439 04:51 en La Rioja ese hablamos de altas capacidades nos tenemos que detener en un proyecto riojano denominado explora que ha sido seleccionado como uno de los tres candidatos del país al Premio UNESCO en educación TIC

Voz 5 05:01 Julia Fernández que tal como estaba muy buenos días muy buenos días a todo yo creo que ya

Voz 1439 05:06 a estar entre los tres candidatos es muy importante no para este proyecto explora que es un proyecto que surge en el curso dos mil catorce dos mil quince No a raíz de la Consejería de Educación

Voz 6 05:18 pues sí la verdad es que fue una gran alegría estar nominado como candidatos a este premio de Tecnologías de la Unesco efectivamente no sólo en sí mismo sino por lo que representa porque representa un premio a un proyecto eso inclusivo que es algo de lo que se valorada dentro de este programa

Voz 1439 05:39 es una recompensa no a las actuaciones eh que se han ido desarrollando pues a raíz de que se pusiera en marcha como decimos en este curso dos mil catorce dos mil quince

Voz 6 05:49 pues efectivamente sí sin una recompensa al trabajo de mucha gente de todo el equipo que desarrolla las actividades online todos los profesores que coordinan en proyecto en cada uno de los cuarenta y cinco centros que se lleva los que imparten los talleres presenciales en los centros donde así sea

Voz 1439 06:08 en alguna ocasión hemos hablado también en esta emisora del proyecto explora pero es un buen momento para recordarles a los oyentes en qué consiste este programa dice Julio Fernández no que es un programa de integración es un programa de atención a la diversidad como está trabajando con él

Voz 6 06:26 bueno pues de proyecto explora es Un tratamos es un problema porque tratamos de llegar a los alumnos con mayor capacidad con mayor interés con mayor curiosidad y entonces tiene ha pretendemos que sea que tengan un carácter estará curricular es decir que no por hacer el proyecto explora ese sacan mejores notas aprenden contenidos propios de un curso pero que queremos que esté en ningún modo desvinculado de la práctica de los centros a no queremos que sea una actividad ajena a los mismos no por eso en todos los colegios que participan pues tienen nuestros buzones con nuestros personajes los sienten que es algo propio del colegio eh

Voz 5 07:13 SER se realiza fuera del horario escolar no

Voz 6 07:16 eh sin aunque hay muchos profesores que utilizan las actividades del proyecto explorar dentro de el horario ordinario pues para hacer actividades de ampliación pues de matemáticas de ciencia o de lectura osea muchos profesores de grandes ese uso efectivamente pero el programa sí mismo es un programa extra curricular

Voz 1439 07:39 se gestiona eh bueno pues eh todos estos contenidos que se quieren eh aportar eh a través de este proyecto porque es vía talleres no

Voz 6 07:50 vamos a ver pues tenemos dos modalidades tenemos una modalidad online que consta de seis talleres cada uno representado pues por un personaje de cómic que no es hacer nuestra estupenda dibujante Eva Sánchez y tenemos un Taller de Matemáticas recreativas el profesor bien tenemos un taller de redacción y creatividad literaria que es el del profesor Leo tenemos un taller de inteligencia emocional que es el de la profesora felling tenemos otro de para aprender informática online que es el de la profesora teclas otro de ciencia divertida que es el de la profesora chispa y finalmente la última incorporación el profesor Jaque que enseña jugar día a divertirse con el ajedrez en inglés

Voz 1439 08:39 es una manera de acercarse no he a los alumnos a través de estos personajes no

Voz 6 08:47 claro claro que nosotros entendemos este es un programa de educación primaria entonces nosotros entendemos que la educación Primaria es un momento de descubrir cosas de ponerse en contacto con muchas actividades con tres campos del conocimiento entonces esta es nuestra manera lúdica de presentar todas estas todos estos nuevos campos no y luego por otra parte esto nosotros lo ofertamos a todos los centros de La Rioja sin excepción y luego por otra parte el taller se lleva pues creo que estén en XXV centros también de forma presencial donde ellos mismos Si bien se basan pues en buena medida en las actividades que nosotros proponemos online pero cada centro tiene sus peculiaridades y ofertar talleres presenciales de muy distintas temáticas

Voz 1439 09:38 estamos hablando en estos momentos de que en este proyecto participan cuarenta y cinco colegios de La Rioja cuántos alumnos se están en estos momentos vinculados al proyecto

Voz 5 09:49 bueno pues nosotros ahora

Voz 6 09:51 no nosotros distinguimos entre alumnos que alguna vez han participado pues porque hay muchos que bueno el una actividad la hacen pruebas y las gusta no les gusta y luego no vuelven a participar Il los que participan de manera continuada de esto segundo grupo de los que participan con regularidad pues este curso tenemos aproximadamente unos mil quinientos en estos momentos

Voz 1439 10:15 la verdad que una cifra considerable que vinculada no al proyecto explora

Voz 6 10:21 sí sin vosotros la participación claro nosotros empezamos pues en los que en el año dos mil catorce bueno antes del año dos mil catorce yo comencé en el programa en el colegio Vuelo Madrid Manila solamente en ese colegio pero a partir del año dos mil catorce la Consejería pues me propone extender este proyecto yo había sido premiado también pues por alguna asociación de de súper dotación a nivel nacional M propone extenderlo a otros centros año dos mil catorce empezamos solamente con ocho centros

Voz 7 10:52 y bueno

Voz 6 10:54 pues hemos sido hasta los cuarenta y cinco que tenemos en la actualidad es que se apuntan de forma voluntaria que con los tiempos que corren educación pues la verdad es que es algo complicado porque es mucha la competencia de de actividades formativas en los centros

Voz 1439 11:08 Julio Fernández cómo se gestionan como con la experiencia eh que usted tiene en lo que son las altas capacidades cómo se está gestionando en estos momentos en La Rioja

Voz 5 11:19 bueno

Voz 6 11:19 pues en la en la Rioja igual que casi todas las comunidades autónomas pues vamos a ver era un tema que tradicionalmente ha estado muy abandonado Si bien la legislación educativa desde el año setenta en la educación del año setenta ya aparece el trabajo con con los alumnos superdotados que entonces hasta hasta la LOE del año dos mil seis nuestra legislación habla de alumnos superdotados a partir de dos mil seis hablamos de altas capacidades bueno pues como digo es un tema ya que tiene un largo recorrido en nuestra legislación pero la verdad es que en la práctica entonces bueno pues La Rioja igual que la mayoría de las comunidades pues poco a poco en incorporado actividades o programas de intervención como experto necesitamos ser exploran otras comunidades han hecho otras cosas ahora mismo aquí en La Rioja y este año se está haciendo un protocolo de detección e intervención con alumnos de altas capacidades IBI bueno pues también tenemos y la colaboración de la Asociación Arnáez de la Universidad de La Rioja que también realiza actividades para alumnos de altas capacidades los a que bueno pues poco a poco es un asunto que estaba relativa lamente descuidado pero yo creo que es el empieza a prestar la atención que se merecen

Voz 1439 12:42 atención que se merece y la atención necesaria no Julio Fernández de comentabamos TC Arnáiz la Asociación Riojana de niños con altas capacidades hace también una gran labor e informativa de sensibilización no precisamente la próxima semana comienzan unas jornadas que se van a desarrollar de lunes a viernes en horario de tarde en el Centro Cultural Ibercaja donde vienen ponentes de entidad porque todos los esfuerzos todavía en esta materia son necesarios

Voz 6 13:11 pues sí sí sí efectivamente que hace una importantísima labor de divulgación y de siempre pues pedir un poquito más que es obligación a las administraciones educativas Il nosotros agradecemos siempre es buen talante ITA minada deseemos pulso pues para que se vaya cada vez prestando un poquito más atención a los alumnos con altas capacidades

Voz 5 13:36 qué haría necesario en los centros

Voz 7 13:40 bueno vamos a ver dos A

Voz 6 13:43 como todos los chicos de altas capacidades a lo mejor en muchos casos no están reconocidos pero sí que los centros estos dos últimos tiempos pues se ha avanzado mucho en ofrecer unos diseños curriculares mucho más amplios que trata de dar respuesta a las diferentes necesidades que plantean los alumnos entonces que los alumnos de altas capacidades poseerían un caso más porque dentro de los centros cada vez tenemos más diversidad modelo es de clase donde responden todos a él perfiles de campana de AUS la mayoría está en el en medio de unas capacidades medias pues yo creo que eso sea rotos no porque tenemos pues alumnos con dificultades del idioma alumnos con dificultades de atención altas capacidades trastornos del espectro autista no olvidemos que España es uno de los países con el sistema educativo más inclusivo del mundo osea sea que esto es algo que yo creo que poca la mayoría de la gente desconoce porque a veces a los medios de comunicación al tango otras noticias pero solamente el cero coma cuatro por ciento de los alumnos están escolarizados en centros específicos de educación especial el resto de alumnos están todos incorporados en los centros ordinarios

Voz 1439 15:06 bueno pues nos vamos a quedar precisamente hoy aquí en la Cadena Ser en La Rioja pues con esta buena noticia con este buen programa eh que es es que salta al panorama educativo internacional precisamente por esa labor inclusiva que desarrolla la ceremonia de entrega de premios se celebrará en marzo no estaremos pendientes

Voz 6 15:25 pues esperemos esperemos pero bueno ya de momento con lo que hemos conseguido nos sentimos muy contentos ojalá ojalá que estemos entre los premiados

Voz 5 15:33 Julio Fernández muchas gracias buenos días muchas gracias a vosotros

Voz 0451 15:39 de de la Constitución tanto las casas rurales como los hoteles colgarán el cartel de completo más en el caso de los alojamientos rurales que según el presidente de Rioja prácticamente no hay plazas libres en ninguna de las casas Joaquín Sanz reconoce que este es el puente por excelencia para el turismo rural

Voz 8 15:55 históricamente ha sido de los mejores puentes que ya La Rioja ayer el turismo interior en general el puente de no son los mismos días pero quizás más tristes son días de más recuerdos de menos alegría el puente la más poblada que La Rioja es de los que acogemos todos los que nos dedicamos al sector turístico con muchísima alegría

Voz 0451 16:21 mientras los hoteles de La Rioja rondarán una ocupación cercana al setenta por ciento todavía quedan plazas hoteleras aunque menos en Logroño y Haro Demetrio Domínguez es el presidente de la Asociación de Hoteles

Voz 8 16:31 todo lo que el campo de batalla el que hay que tener con esas no apartamentos turísticos que son totalmente legales sino con esas viviendas turísticas que son las que están en la A legalidad no es otra otra más está ya que ya hablaremos por supuesto algo pero bueno es un es un sector también que el el cliente el turista quiere tenerlo en su equipo o en su posibilidad de alojamiento hay que convivir con ellos lo que tenemos que hacer desde la hostelería es el más fuerte más unidos y dar un mejor servicio que que en unas darnos van a poder las

Voz 0451 17:11 unos buenos datos que pueden ser el preludio de una buena ocupación para las navidades

Voz 8 17:15 porque siempre desde hace muchísimo tiempo nuestra gran batallas que yo de que no sólo mar de los recortes más turistas sino de mejores turistas mejores turistas implica que al final a la economía riojana pues aporte más no compre más con sus fans más definitiva pues que así entre todos haremos una región muchísimo más fácil de de convivir con todos

Voz 0451 17:47 cambiamos de tema al Partido Riojano estrena una nueva sede en Logroño en la calle Muro del Carmen una sede según Rubén Antoñanzas más cercana y accesible a los ciudadanos

Voz 9 17:57 una serie que tiene las puertas abiertas a que los riojanos y riojanas pues bueno pues vengan a plantearnos sus iniciativas sus propuestas sus ilusiones sus necesidades para que luego podamos las en un programa electoral pero también abierta bueno pues aunque sea un espacio de donde bueno pues artistas riojanos ya sean profesionales o amateur puedan exponer sus obras desde fotografías cuadros maquetas esculturas bueno pues todo lo que tenga que ver con el mundo del artista riojano y todo lo que tenga que ver con la Rioja va a encontrar un hueco es positivo yo creo que en pleno centro de de lo de Logroño

Voz 0451 18:34 ya en Logroño la Junta de Gobierno Local licita las obras de la remodelación de la calle Múgica entre las calles Pérez Galdós y Huesca por un importe de setecientos cincuenta mil euros Miguel Sáinz desde el portavoz

Voz 0219 18:43 y ahora después de consensuar y dibujar un proyecto con grandes espacios estancial es más aceras sólo una línea de aparcamiento lateral en la margen este limitamos la obra para completar el tramo entre Pérez Galdós y la calle Huesca bien como les decía esta obra no es diferente se enmarca en el mismo contexto el mismo sentido que muchísimos tramos de calle reformados otros últimos ocho años ganar espacio para los peatones mejorar la seguridad también del paso de los vehículos aquí vamos a tener solamente una calzada central de cinco metros