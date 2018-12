Las noticias de Asturias, 18:03 (06/12/2018)

pues bueno yo creo que en un discurso magnífico a mis raíces no ya al lado de lo que de lo que queríamos cuando ocurrió la transición es decir lo que queríamos entonces eran cuatro cosas dejar atrás el franquismo entrar en la democracia incorporarnos a Europa vivir mejor no ir esas cuatro cosas reproducidos en el ámbito de la Constitución esta es la España más de todos los españoles que había dos nunca la mejor España a mi juicio que habido jamás

Voz 4

01:19

estoy viendo a los chicos que están trabajando tuvo voladuras Si bueno está han estado trabajando todo el día están colgados sobre bueno yo desde aquí no veo eran no se un alambre eso es muy gordos au algo no lo sé ellos están colgados y a su vez están es como si fuera con un martillo rompiendo piedra bueno han recogido toda la piedra que cayó de las voladuras y eso lo han recogido