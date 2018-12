Voz 1915

00:05

la Red Española de Migración cifra en un cincuenta y siete por ciento el aumento de la llegada de menores extranjeros no acompañados a la Comunidad en lo que llevamos de año representantes de esta entidad semanas reunir la próxima semana el doce de diciembre con la Comunidad y la Federación Madrileña de Municipios en las últimas semanas están produciendo tensiones en muchas localidades que no quieren alojar a estos menos las entidades sociales piden diálogo y coordinación entre administraciones Rafael Escudero ex director general de la red madrileña de inmigración