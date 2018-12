Voz 1 00:00 cada semana Radio lindo Radio lícito una mirada particular para ser Bar Tara Conner inspira Olimpo ya

así que tú eras Trouble día pues mira ahora ya se puede decir abiertamente pues si en aquel tiempo era muy difícil salir ya yo tenía diez

Voz 0545 00:49 dieciséis años y recuerdo primero más la película y después disfrutar de aquel disco Fiebre del sábado noche porque no sólo no sólo era la película La banda sonora no era un universo un universo do total a mí me gustaba mucho bailar en las discotecas me gustaba cuando había una canción detrás de otra no sé si me explico cuando las canciones tenían estructura de canciones no no era solamente música para bailar sintonizó y este listo de de John Travolta bueno de los bicis lo baile muchísimas veces tiene canciones lentas

Voz 1826 01:27 bien bien yo sé que la que más te gusta hablando de canciones lentas yo creo que es esta

Voz 3 01:32 ahora

Voz 2 01:40 Isabel es lo que decía los Villa

Voz 0545 01:43 ella nada de lo que decía sabía para mí esta música significaba que John Travolta volvía en el metro de Nueva York que estaba lleno de graffitis de pintados del volvía sólo estaba derrotado me parece que tenía un moratón en el ojo porque después de una

Voz 2 02:00 Lea de aquel concurso de baile maravilloso pues sí eso pertenecía a la banda sonora de

Voz 1826 02:33 la película que trajo aquí a España muchos adolescentes de ese momento que quizá vestían de rockabilly de cara al escaparate pero en casa después escuchaban escuchábamos esto el sábado noches estrenó a finales de mil novecientos setenta y siete pero los cuarenta años de la Constitución nos llevan al setenta y ocho llegó aquí unos

Voz 0545 02:52 oye aquí en el setenta yo estoy fue en el setenta y ocho el gran año de John Travolta yo así celebrar la Constitución española pero la verdad es que visto con el tiempo mira la me he dado cuenta de que la película es muy buena y la banda sonora con este punto hortera discotequero me encanta pero bueno se trataba de eso de remo me lo que que es lo que estábamos escuchando en aquel mil novecientos setenta y ocho en diferentes edades de la vida eras una estudiante de instituto yo era de instituto tenía dieciséis años

Voz 2 03:24 en Madrid

Voz 0545 03:26 Madrid en el Instituto Isabel la Católica un instituto sólo para chicas

Voz 2 03:29 eso eso en el Retiro Retiro

Voz 0545 03:32 dentro de todo todo muy castizo no

Voz 1826 03:35 a ver a quién te has traído porque he visto que has vivido acompañada de un sueño

Voz 0545 03:38 pues mira estado estado pensando porque era difícil encontrar el perfil que yo quería y el perfil era el de una persona que de categoría eh

Voz 2 03:51 sí sí yo es que lo está digo me suena este señor pues bueno lo presente Elvira que ha sido no

Voz 0545 03:57 solamente que sea una persona que tenga que tuviera la cultura como para decir que era cuáles eran las cosas de fuera que no estaban llegando las cosas de aquí que merecía la pena sino que sea alguien a quien también le gusta lo popular como esta este How deep is your love de John Travolta de los billetes no yéndose dicho aquí que además necesitaba que tuviera entre seis siete años más que yo para que fuera en diferentes edades yo era adolescente ir a que me invitado estuviera ya en un mundo más revolucionario universitario y he dicho

Voz 2 04:30 a quién aquí una tenía tan cerca sabéis que que casi

Voz 0545 04:34 era era Antonio Muñoz por eso yo decía yo digo

Voz 2 04:37 este este señor me suena mucho conmigo yo Molina qué tal buenas tardes así que tú que estabas haciendo eh en aquel mil novecientos setenta y ocho con seis siete años más que Elvira conocía no por qué no mal lo hubiera sido un pecado no

Voz 4 04:52 ha habido una inscripción he dicho he dicho que si os conocisteis no

Voz 2 04:54 en sentido bíblico no

Voz 4 04:57 yo estaba yo he estado en el último año de la carrera ganada estábamos terminando la carrera esto a una persona muy concienciada políticamente no entonces estaba muy activo en esa época claro

Voz 5 05:10 tú escuchabas entonces cosas más escuchadas habíais escuchabas más Álava

Voz 2 05:15 de todo hubiera querido un término

Voz 6 05:19 a mí me

Voz 4 05:22 me me esta canción esta canción era muy muy escuchada entonces en esa época no poco antes sobre todo no pero pero bueno era parte de la atmósfera sonora que había en esa época no claro para los que como él la universidad el mundo de los éxitos eso daba quedaba más lejos porque éramos bastante rancio mucho baloncesto no es decir que desde nuestro vestuario es eso ir vestido rockabilly cabildeo pues nosotros éramos un poco como prerrománicos eficaz con con una barba con liderazgo que acuérdate como ejemplo se vuelve a May foto mía que no que lo que lo denuncian públicamente como diría entonces que íbamos de uniforme claro no iba a contó con tu pelo con tu pelo largo con era así y además había también su decía hoy Elvira una una cosa que se ve mucho las películas entonces que era un jersey de cuello alto terrible un tejido muy fino que que era para gente que no sus Chava mucho que hacer en los piso universitarios los que fijaron la película de entonces se ve barbudo o gente con las papillas muy larga y con un jersey de cuello cine debajo de un jersey de lana ya en una casa de una sudoración tremenda no suena muy muy de esa época no mire usted yo sería ahora Costello se nota acuerdos bueno me acuerdo me acuerdo o concierto a vaguedades decís

Voz 0545 06:55 por qué para personas

Voz 4 06:57 sí muy concienciada aquello de la no teníamos mucha convicción democrática profunda es decir no sabíamos lo que era realmente sabíamos muy bien lo que no queríamos que era lo que no habíamos querido Falqué y muy si queremos que aquello acabara no estábamos contento de que hubiera acabado

Voz 1826 07:15 este a votar si se fui a votar con

Voz 4 07:18 con fue la segunda vez que voten vivida la primera vez que vote fue el año setenta y siete una mayoría verdadera convenció uno si se sabe la primera vez que vote fue en este punto hay siete y la segunda fue en el setenta y ocho vote con con con bastante este fin tenía la como una conciencia vaga de que había que votar que sí pero claro también había mucha otras cosa que a mí en ese momento me me producían rechazos no

Voz 0545 07:47 bueno pero yo sé que Antonio estamos

Voz 1628 07:50 esta sonando Labordeta pues todo el día en verano y está muy bien porque además todos sentíamos mucha simpatía por Labordeta pero yo sé que a él le gustaban otras cosas hemos dicho que a lo mejor no lo la música de discoteca pero yo estoy segura de que por ejemplo

Voz 0545 08:04 L'Oréal Gaynor construido algún sólo para él

Voz 4 08:07 ante ese volvieron con esta canción recuerdo isla en la Orbaiz recuerdo perfectamente de oírla en el coche que sigo con mi novia entonces que volvía de enterarme de que tenía que irme al ejército El País Vasco no entonces las radios sonaba otra canción estamos

Voz 2 08:26 Castelló ahora es una canción me para

Voz 4 08:28 sí tiene una importancia enorme saber porque sinceramente a mí las canciones firme aspecto era más rancio que yo pero aparece tú

Voz 1826 08:39 ayer de universidad le podías confesar claramente que te gustaba aunque eso te digo a los pies con Gloria guiños no no no no eso a mí me gustó mucho también año

Voz 0545 08:50 pero bueno vamos a escuchar Mamen y por favor la rabia

Voz 1 08:57 el mensaje sobrevive

Voz 1826 09:24 esta sería otra de las canciones como decía antes Elvira con melodía de las que le gustaba bailar en la discoteca no tú no tenías edad para votar por lo tanto aunque aunque sí bajó la edad a los dieciocho años creo para el referéndum de la Constitución creo que pues ahí la primera estoy seguro creo que fue si a través de una creo que fue el Gobierno voy a través de una excepción que se hizo aunque después ya lo recogía la constitución a partir de ese momento en la mayoría de edad y por lo tanto la edad para votar eran los dieciocho años pero tú no los tenía

Voz 0545 09:52 no nos tenía pero sí que quería una concienciación política yo no sé si crecíamos antes son madura vamos antes pero desde luego los chicos y las chicas de de diez de dieciséis años de diecisiete ya sabíamos bastante bien el país en el que estamos viviendo no creas

Voz 4 10:10 había muchos jóvenes mucha gente de instituto en la juventud de los partidos que cuando yo iba a cuando había Reuniones acosadas y por convocatorias de grandes manifestaciones esto había mucha gente de organizaciones juveniles de la joven muere roja las Juventudes Comunistas los que tú es Twitter es decir que la gente muy joven había gente muy joven muy batallador hay muy concienciada

Voz 0545 10:34 me ha hecho gracia antes me nombraran porque estamos haciendo una lista de las cosas que nos gustaban justamente en ese año me hablabas de Rosendo Mercado que es verdad que luego comida se comió a todo

Voz 4 10:47 a él sí eso fue miente rockero eso fue muy injustos no pues entonces estaba acuérdate entonces estaba Burning por ejemplo que era el grupo popular y Ximo que que ha tenido una canción Mendo isleño ño no había avión rock en en España muy interesante y que efectivamente cuando llegó a partir el año ochenta llegó la el movimiento este de la movida el elemento de clase ahí también no porque esta gente drama de barrio de barrio pero yo recuerdo que las canciones de Leño por ejemplo eran canciones extraordinaria

Voz 7 11:25 era como esta

Voz 1826 11:53 Elvira pero no me has dicho tú tienes alguna imagen algún plas yo guardo uno furioso sobre aquel seis de diciembre de mil novecientos setenta y ocho yo tenía once años y recuerdo está ardiendo prácticamente todo el día la tele en blanquinegro evidentemente recuerdo a Los Pecos sí es verdad a Los Pecos que creo que ya tendrían dieciocho porque yo tengo esa imagen ya sabes que después no se engaña bastante la memoria y que hay mucha gente que dice haber visto el asalto de Tejero en vivo cuando no cuando es imposible en la tele pero yo guardo en la memoria que Los Pecos salían de votar de un colegio electoral

Voz 2 12:26 qué le preguntaba a un compañero un reportero de televisión Trauma tú infantil a lo mejor es eso

Voz 0545 12:33 bueno lo que lo que sí es verdad es que claro yo vivía en un barrio de Madrid Llera muy chica de barrio y sí es verdad que empezó a despertar en Madrid una conciencia de la ciudad aparte de las asociaciones de vecinos y todo eso una conciencia cultural y estética ante todo el cine la el cine madrileño como se llamaba la nueva

Voz 2 12:56 comer en una nueva comedia madrileña

Voz 0545 12:58 es eh eh sólo nuevo cumpliste será nuevo completamente que era una especie de imitación a lo pobre de Woody Allen y todo esto empezaron empezó el cine y empezó la música contarnos un poco cómo éramos nosotros mismos yo me acuerdo por ejemplo de películas como qué hace una chica como tú Diego Estrada como esto

Voz 9 13:40 adiós

Voz 2 13:42 hay que guardar las mejores condiciones explicó la película esto es que ve la película que hace una chica como tú en un sitio como éste en la música

Voz 4 13:54 entonces había sido muy popular que ya de Tigres de papel la primera película de Fernando Colomo no es todo empezando una cierta recuperación de eso efectivamente muy acentuada por por por la influencia Woody Allen Woody Allen yo recuerdo el la lista de estamos haciendo una yo recuerdo el año setenta y ocho fue el año que yo vi eh toca la un sueño que se ha visto

Voz 0545 14:20 oye por cierto que me hablabas antes de la importancia del cine de del cine erótico del cine porno Manuel

Voz 4 14:28 el cine porno todavía poner cine S

Voz 0545 14:31 el cine se es tú

Voz 4 14:33 es una documentación patética no pero el cine se llegó mucho antes que el Fine X es decir cuando antes de que se aprobara el cine quiere decir cineque la pornografía explícita el cine Ése era un quiero y no puedo

Voz 1826 14:47 de alto contenido erótico pero sí sí

Voz 4 14:50 entonces era había un se veía algo se veía algo se lleva la parte superior pero se veían simulaciones per no llegaba a aquellos no llegaba a pero era era super populares Chloe había cine especializado en en peninsulares es no

Voz 1826 15:06 es decir que lo de El último tango en París cuando ya se pudo ver aquí o la serie de películas sobre Manuel eso eras cine S

Voz 4 15:14 por último tango oraciones serán la cuando pero las películas de sí la de Manuel hay mucha otra que es haciendo aquí que no tenían título muy gracioso recuerdo un es algo soy lesbiana Mi cuerpo en mi tormento suele hervía ganó pero no soy ninfómana

Voz 0545 15:30 tiene forma a mi cuerpo mi tormento

Voz 4 15:33 sí sí eran película ya terminales no para para Soldado un domingo por la tarde de maravilla

Voz 10 15:40 sí también Novecento que se estreno me parece en España en el año setenta y ocho o como hemos dicho Solos en la madrugada

Voz 1826 15:51 Solos en la madrugada es la película de Garci con José Sacristán que está ambientada en la radio supuestamente no se dice pero está rodada aquí en la segunda planta de lo que era Radio Madrid que está ambientada en realidad en la Semana Santa de mil novecientos setenta y siete que es cuando se legaliza el Partido Comunista esto pertenece a saber

Voz 11 16:10 hoy también se acaba Solos en la madrugada se acaba por esta temporada pero van a acabarse para siempre la nostalgia y el recuerdo de un pasado sórdido la lástima por nosotros mismos se acaba una temporada que ha durado XXXVIII hermosos años somos a lo mejor un poquito contra hecho pero adultos ya no tenemos Papa que cosas así somos huérfanos gracias a Dios estamos maravillosamente desamparados ante el mundo

Voz 1826 16:54 acaba una temporada de treinta y ocho años nos quedamos sin papá ya no tenemos Papa

Voz 5 16:59 no hablaba de la temporada de Solos en la madrugada no hablaba de la temporada de un programa de radio no

Voz 4 17:03 no pero habían acabado foto

Voz 12 17:06 pues eso

Voz 4 17:08 es que el cine en esa época era muy importante era mucho más importante de lo que ahora nadie puede imaginar no porque llegaron tantos película no sólo las que se estaban haciendo en ese momento sino las que habían estado prohibida llegaron como en avalancha no entonces ir al cine era una cosa que eso ya no no no pueden imaginar dejen de con una película importantísima que fue el cazador que recordamos por ejemplo a cuestiones ideológicas en este momento no te gusto luego te ha gustado mucho nosotros no había películas que no podían usted por ejemplo había música ya había películas que no no por ejemplo por ejemplo el cazador que una película maravillosa no podía gustar yo recuerdo las critica tremenda de Diego Galán Fernando Lara que eran nuestro nuestro cine no y entonces en una película que era una celebración supuestamente del imperialismo tú fíjate no era una película imperialista entonces no no te podía gustaron que te gustara no te podía gustar y Superman tampoco te voy a gustar pues también llegó que también llegó en año y luego te das cuenta claro pero es que es muy difícil es muy difícil aprender aprender a la libertad es difícil tener paciencia para llegar a ella pero es muy difícil también aprender ejercerlo nosotros hablo cuando digo nosotros digo la gente progresista de esa época concienciada tal teníamos mucho muchos tabús y tenía muchas prohibiciones interiores mucha música la música pop no te podía gustar la tele que podía gustar eso salvo uno dibujo animado checoslovaco y polaco que deben cuando eso sí te podía María Isabel

Voz 1826 18:45 les mira eso sí la clave también pero Isabel Tena allí Mercedes Milá

Voz 13 18:51 Mercedes Milá deben gran parte de su popularidad al programa televisivo dos por dos las hemos sorprendido en diversos momentos de su vida diaria para que cada vez ellas nos explique cómo es la otra

Voz 14 19:02 muy su imagen en fotografía osea fotografiando Isabel te nadie especial a la mejor que hay en este momento en la casa tiene unos ángulos de cara a quedar muy bien y eso no es ninguna novedad porque lo podéis ver en cualquier momento buena Mercedes Milá no la conocí personalmente hasta que se planteo el que presentase hemos el programados por dos juntas y luego ya cuando nos conocimos

Voz 15 19:21 me cayó muy bien y no es por las flores si te digo a Moore

Voz 4 19:26 Battisti te podía gustar a la televisión Elvira hay hay otro recuerdo lo terrible que era el dúo vaca

Voz 12 19:35 qué tal

Voz 4 19:37 que también estaba entonces no es que dentro

Voz 1826 19:40 bueno yo recuerdo también cara a que era el dúo de granadinas que había empezado a triunfar en Radio Tele Luxemburgo

Voz 0545 19:46 que después llegaron aquellas que no es que el dúo pero sí que es verdad que en la presentación que hacían la una de la otra es como tan inocente no hay ahora nunca una mujer hablaría en esos términos de otra

Voz 9 20:05 de

Voz 1826 20:09 estabais de acuerdo el lunes Eduardo Aute of podía gustar a los dos

Voz 16 20:12 sí se gran con

Voz 0545 20:16 impositores

Voz 16 20:18 tenía algo dulce que le gustaba no

Voz 17 20:21 no sé si con esta canción además sin importancia política y sentido Alta está hecho con motivo de los fusilamientos desde septiembre el setenta y cinco

Voz 9 20:38 Elvira Lindo

Voz 2 20:38 Antonio Muñoz Molina te ha gustado muchísimo que trae

Voz 1826 20:43 yo creo que tú habías dicho al principio como desea de categoría te has quedado

Voz 12 20:48 nueve

Voz 2 20:49 es un beso