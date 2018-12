La Ventana La Rioja (06/12/18)

Voz 1 00:00 la Ventana La Rioja Diego Sacristán

Voz 0866 00:07 muy buenas tardes qué tal está la saludamos ya desde La Rioja hoy se cumplen cuarenta años de la aprobación de la Constitución en La Rioja también ha habido actos para conmemorar esta fecha al delegado del Gobierno José Ignacio P dice que España tiene dificultades y que hay voces que ponen en solfa el texto constitucional el delegado cree que la Carta Magna no tiene un problema tanto de texto como de espíritu es decir

Voz 2 00:30 constitución posiblemente haya que reformarla es cierto entre otras cosas porque es una constitución incompleta uno de los mayores problemas que tenemos ahora que es el de Cataluña la cohesión territorial el Título VIII que es el que le correspondería darle una mejor respuesta es un titulo incompleto el Título VIII de la Constitución es un título que tenemos que reformar pero pese a las reformas lo cierto es que lo que hay que retomar más que reformar fundamentalmente es el espíritu de la Constitución

Voz 0866 01:14 por su parte el presidente de la Comunidad ha estado presente en el acto de conmemoración que ha tenido lugar en las Cortes Generales en Madrid y más asuntos una mujer ha resultado herida este mediodía al chocar una furgoneta y un coche en la carretera Nacional dos tres dos en el término municipal de San Asensio le recordamos que durante estos días de puente se espera noventa mil desplazamientos en nuestra comunidad por lo que la precaución al volante es muy necesaria y ahora mismo normalidad en las carreteras y vamos a conocer qué tiempo nos espera para mañana Agencia Estatal de Meteorología Luis Miguel Pérez qué tal buenas tardes

Voz 3 01:48 buenas tardes el tiempo del viernes vendrá dominado por algunas nubes bajas durante la mañana incluso algunas nieblas de momento dispersas durante la tarde sí que la nubosidad irá en aumento y acabarán cayendo algunas precipitaciones cuando se haga de noche con cotas de nieve de mil seiscientos metros las temperaturas no tendrán grandes cambios Si acaso subirán un poquito durante la tarde en un ambiente muy suave en toda La Rioja Icon el viento que será flojo del oeste y del noroeste

Voz 4 02:14 es una información de la Agencia Estatal de Meteorología

Voz 0866 02:18 y ahora mismo los termómetros marcan doce grados en el centro de Logroño

Voz 0866 02:56 se lo contábamos en portada el delegado del Gobierno asegura que estos cuarenta años de trayectoria de la Constitución han supuesto el paso de la oscuridad a la luz José Ignacio Pérez afirma que los españoles lograron encontrar un nuevo escenario de convivencia que rompió con una larga tradición de intolerancia

Voz 2 03:11 hace cuarenta años España iniciaba una andadura por el camino de la democracia de la libertad hace cuarenta años España aislada en Occidente en Europa reclamaba tímida pero angustiosa mente un lugar en el mundo hace cuarenta años no mirábamos al pasado porque no era necesario lo teníamos demasiado cerca mirábamos al futuro con más ilusión ilusión y esperanza qué confianza sabíamos adónde ir pero no sabíamos ni cómo hacerlo ni cuánto tiempo nos iba a costar llegar

Voz 0866 04:00 el delegado señala que el proceso social cultural y económico no se debe sólo a la Constitución sino al trabajo de todos los españoles cero

Voz 2 04:08 pero después de tanto progreso social y cultural además del económico no es gracias a la Constitución hay muchos consideran que la es mágica esto no se hubiera podido dar si no hubiéramos tenido esta Constitución pero lo hemos logrado a todos lo digo porque es que hay mucha gente que descansa

Voz 6 04:33 la lo bueno para lo malo todo en la Constitución

Voz 7 04:35 eh

Voz 2 04:36 la la Constitución es un texto es un texto que tenemos que desarrollar todos nos tenemos que comprometer todos nos tenemos que responsabilizar

Voz 0866 04:46 en este día también hemos analizado estos cuarenta años con la profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de La Rioja y colaboradora de la cadena SER Mariola Urrea que dice que la historia de estos cuarenta años es la historia de un éxito Urrea destaca que hemos sido capaces de entendernos entre diferentes de generar una arquitectura institucional democrática

Voz 8 05:06 es una historia de éxito y por eso tiene sentido que

Voz 1562 05:09 a lo largo de este año que celebrar

Voz 8 05:11 el cuarenta aniversario haya habido una programación en términos de conmemoración conmemorar que hemos sido capaces de entendernos entre diferentes conmemorar que hubo hemos sido capaces de diseñar una arquitectura institucional jurídica constitucional plenamente democratizado a conmemorar también que la Constitución del setenta

Voz 1562 05:33 esto nos abrió las puertas

Voz 8 05:35 a Europa es por tanto no es homologable como democracia europea y unos servicios en un actor protagonista en a en torno a cómo es esta organización supranacional que es la Unión Europea conmemorar que es capaces de hacer todo esto de una manera consensuada nos costó por supuesto trabajo Nos costó generosidad porque el consenso no es el punto de partida es el punto de llegada después de saber que cada cual tiene que renunciar al máximo para poder incorporar el máximo o desde luego un pitido del otro no

Voz 0866 06:09 Urrea señala que esto no es suficiente y que el contexto actual exige una renovación del compromiso con la Carta Magna esta promesa horas señala que esta renovación es un ejercicio sereno de patriotismo constitucional de responsabilidad con la generación actual con las venideras Mariola Urrea dice que el consenso es el punto de llegada y no el de partida

Voz 8 06:28 debemos ser conscientes y creo que esto está del todo claro qué hacer una puesta de renovación de la Constitución del setenta y ocho no es una apuesta antisistema sino que es un ejercicio de de patriotismo es un ejercicio de generosidad de la generación a la que Toño representamos con el futuro con el presidente de España también con el futuro ojalá dentro de cuarenta años la Constitución necesita hecho renovada porque ya hemos conseguido hacerlo de una manera tan noble como lo hicieron en el setenta y eso pues puedas conmemorarse otros cuarenta años de éxito no este es un punto de partida que no es menos pedir la reforma de la Constitución es un ejercicio sereno de patriotismo constitucional es querer convocar un pacto pacto de entendimiento entre diferentes

Voz 0866 07:15 también les contamos que Santo Domingo de la Calzada acoge desde hoy hasta el domingo una nueva edición del Mercado del Camino las ferias de la Concepción el alcalde de la localidad afirma que estamos ante el evento más importante para el municipio Agustín García Metola

Voz 1562 07:30 bueno en principio ya sabes que las ferias de la Concepción de Santo Domingo de la Calzada es para nosotros es uno de los mayores acontecimientos del año por qué pues la ciudad se convierte en un punto de referencia turístico cultural y especialmente comercial en todo el norte de España si hacemos un cálculo de la gente que podemos recibir pues ya sabes que presumimos deje de esas de esos cien mil visitantes pero como siempre digo pues incluso la posibilidad de recibir el ochenta mil noventa mil cien Mi visitante sería un gran éxito para una población como Santo Domingo de la Calzada que tenemos seis mil trescientos habitantes

Voz 0866 08:14 el alcalde señala que estas ferias incluyen el Mercado del Camino el mercado ecológico el mercado medieval y la Feria de Antigüedades y coleccionismo a estos días habrá más de doscientos puestos en Santo Domingo lo que convierte a la ciudad en un eje comercial en la zona norte

Voz 1562 08:29 pero y lo principal es que el estamos ya el pistoletazo de salida abrimos ya todo lo que las ferias de la Concepción con esos cuatro grandes acontecimientos que tenemos el Mercado del Camino el mercado medieval la feria y la Feria de Antigüedades Coleccionismo y ventas qué hace que tengamos a parte del comercio local que también se une a este gran acontecimiento en estos cuatro días seis siete ocho y nueve de diciembre que tengamos dos quintos puestos eh procedentes de una gran parte de las provincias españolas incluso en el Mercado del Camino hay algún productor francés que hace que que nuestra sociedad se conviertan ese referente comercial en todo el norte de España de cara a estas fechas previas a la Navidad

Voz 0866 09:19 y hablamos de otro mercado aunque éste más pequeño porque quince casetas conforman el mercado navideño que permanecerá en el Paseo del Espolón de Logroño hasta el cinco de enero el mercado está conformado por quince puestos con productos navideños decoración productos temáticos o gastronomía la concejala de Comercio es Pilar Montes

Voz 1640 09:36 se van a encontrar un poquito de todo como o como se diga no desde los típicos árboles de Navidad si resto de adornos florales y plantas adornos ya propios para para los belenes productos típicos de la de la Navidad en cuanto a porrón eso productos alimentarios que todos también todos también compramos una propuesta también de de vinos de pasteles animamos a encontrar un poquito de todo como digo acordar Navidad libros de de Navidad papelería hay inmateriales pues para volver a los jetas y además yo creo que es una muestra muy muy variada concentrada en ese espacio que ha aclarado pues pues muy bonito no muy cuidado y con un ambiente muy navideño

Voz 0866 10:25 dos negocios han bajado la persiana para siempre en el Regal uno de sus dos bares y la única tienda que había en el pueblo una pérdida que se nota en el día a día del municipio desde tener que coger el coche para comprar leche harina huevos o no poder cambiar de bar para tomar otro café u otro vino una realidad que parece que desde noviembre ha llegado para quedarse segundo marcó uno de los vecinos del Raval

Voz 10 10:48 claro íbamos al otro bar echábamos un vino pues ahora al cuarto de hora o así veníamos éxitos Tito en la verdad es que un bares poco porque en los fines osea entre semana estamos muy poca gente pero cuando es fin de semana ya no con un bar solos nos está bien luego en cuanto a la tienda que me refiero pues lo mismo pues decidieron una tienda que tienes alguna posibilidad para comprar que necesitas no se queda al pueblo pues muy pobre

Voz 0866 11:20 después de veintitrés años tras el mostrador de la tienda Teresa Bretón y su hija Rosana Ochoa se ven obligadas a cerrar Rosana está embarazada y su madre que le echa una mano no puede hacerse cargo de ella una situación que les ha llevado a tener que echar el cierre ponerla en alquiler aunque todavía nadie se ha interesado por ella

Voz 6 11:38 el que ha llevado a San está embarazada y no podía ir Illes entonces pues ella que ya dura hasta el treinta y uno de diciembre por coger Navidades pero no deja de Puebla así ni nada pero ella veía que no en médico le fue el acto la más terrenales el alto y dijo mamá yo no puedo pues primero tuve después tu hija o tú y tu hija me da igual cierra la poetisa cabo yo no puedo seguir quedó bastante queda diluido en un poquito oí nada más

Voz 0866 12:13 cada día además de atender el negocio en el pueblo recorría en el valle del con para llevar el pan productos de consumo o la prensa un trabajo de puerta a puerta más exigente en verano practicamente de supervivencia durante el invierno

Voz 11 12:26 la trabajas mucho tras ese trabajar se trabajó mucho en verano pero tiene es trabajar para todo el año es en inviernos muy duros sólo que no puedes decir diciembre cierro en noviembre amplio no tienes que estar al lado malo teníamos pues que les subíamos La Rioja también subíamos La Rioja El País

Voz 6 12:49 el correo Bizkaia

Voz 11 12:52 Diario Vasco y El Diario Vasco porque esto

Voz 6 12:54 pero a la vez que eso teníamos un atajo no para los móviles la gente mayor medida élite coles numerito pues oye que es Vodafone es estar mete me cinco euros iba a gente pues tenía un servicio me entiendes que es que la cierra la tienda no es como en una capital que abren a las nueve de la mañana cierran a la una y media o las dos aquí no aquí Aula te falte a cualquier cosa ironías manecillas hoy etérea que allí pues que es que no tengo lo más simple un paquete sal ya voy y te los doy bajaba el cero daba igual me daba que serían las tres que las cuatro que la siete de la tarde

Voz 0866 13:35 y es que Teresa daban servicio a seis pueblos distintos unos pueblos que por suerte seguirán teniendo a alguien que les lleve el pan

Voz 6 13:43 buscamos el mismo panadero que a mí me traía el pan Le dije a ver si para los pueblos bien arriba para no dejarle nuestra abandonado entonces viene ir el en las casas que yo les enseñé las paradas adonde y ver como bueno sigue viniendo a Cabrera en realidad pipa abona la rueda al diálogos molinos a mí lo que más me dolía y al a Rusia la era que se quedara gente sin pan sin servicio

Voz 11 14:14 mal la tienda pero bueno te puedes ir un día a la semana me compró a Logroño que dijo pero el pan es diario

Voz 0866 14:21 aunque Teresa de Rosana no sólo les llevaban el pan en su furgoneta cargaban con todo lo que les pedían Todó en un servicio puerta a puerta

Voz 11 14:29 quite Harlow tienes eres Galilea

Voz 6 14:32 eso es lo que me entienda bueno yo Ausejo Ausejo el Valle del no hay nada en el Valle de Ocón no hay nada lo que pasa que nosotras ya subíamos provenir pal y entonces le decía tiene mayor me sube es una resucita a Cho Vito vale la otra oye me sube es una botellita ve decía Val ir como yo subía todos los días porción La Bestia los jueves subíamos con el pan leche entonces la gente oye pues déjame uno a Caja de desnatada oye déjame una una caja de seis un paso ir sí a mí déjame una veinte era pues sabe que cogían el palco y hacían eso ya me daban una notita entonces eso pues la flota a lo mejor me ponía que te voy a decir no Cocha pues mira Meco subes el viernes un conejo me subí su kilo de azúcar inmersiones tres kilos de naranjas por ejemplo yo en la Bolsa ponía a Concha pipa o la cuenta de ella pues diez veinte yo subía consumía todo

Voz 0866 15:35 es que a medida que los pueblos se vacían de gentes también se van vaciando de comercios además hay que tener en cuenta que la población cada vez es más mayor que los hábitos de compra también se han modificado

Voz 6 15:47 hace veintitrés años se vendía mucho más de todo empezando por la Carme por la calle ir terminando que te voy a decir en un paquete de elaborar jabones

Voz 11 15:59 no

Voz 6 16:00 qué es pues que la gente mayor tienen los de José no no los tienen en Vitoria los tienen el Eibar entonces yo entiendo que a los padres extrajera al cosas Bosé ha cambiado muchísimo la gente ya somos un poco exigentes no décimos oye pues mira vamos a comprar cualquier cosa en el pueblo y hay que aguardar la Tienda del pueblo porque nos viene muy bien

Voz 0866 16:31 aunque el censo municipal contabiliza más habitantes cerca de ochenta personas pasan el invierno en el municipio sin tienda Isinbayeva la vida continua y las horas siguen pasando en esta localidad riojabajeña eso sí ya están a la espera de que llegue la nueva la niña que Rosana lleva en su barriga que pasará a ser la más pequeña del pueblo el Real será su primer hogar y su madre no sabe qué les deparará en el futuro sigue sabe que el pueblo tiene sus inconvenientes para la crianza sobre todo por la falta de servicios

Voz 11 17:00 el dice es lo primero en el colegio que fuera estudiar entonces yo estas tonalidades depurado mañana ya estás llevando no fuera vamos al colegio y luego si quiere hacer una extraescolar a Logroño o a Calahorra o o Arnedo o que sea siempre tienes que estar con el coche rojo sí es un pueblo siempre tocada eso o no le pasa nada también habrá madres que que yo he nada pero siempre tienes claro con el coche para arriba para abajo y luego cosas es que al colegio tienen que ir a corriera a Galilea Ausejo Murillo que Hakkinen colegio pedía trae Khedira Morillo aquí lo único que tenemos que nos dure muchos años es médico de cabecera todos los días el fin de semana tenemos urgencia pero estamos ir a nuestros pueblos no tenemos un día o dos una semana aquí tenemos de lunes a viernes y sábado y domingo tenemos urgencias

Voz 0866 17:51 y es que en el pueblo lo tienen claro sino no hay más apoyo gubernamental el futuro de los pueblos pequeños es la desaparición

Voz 10 17:58 pienso que el Gobierno tiene que entran estar deudora a los pueblos pequeños porque sino como pasó ante el SATE Un porción de años se quedan los pueblos Racing voz y entonces la capital base no hormigueo que no se en el pueblo se vive muy tranquilos pero claro para eso los gobiernos tienen que ha podido un poco más al pueblo porque si por tener pocas personas no le pues se pueblo pues es aparece

