Hoy por Hoy La Rioja (7/12/2018 Tramo - 6:50 a 7:00)

Voz 1694 00:15 los días cielos poco nubosos de momento en La Rioja con nubes bajas algunas brumas y nieblas esta mañana ya lo largo de la tarde irá aumentando la nubosidad en general con precipitaciones débiles al final del día que tendrá en forma de nieve a partir de mil seiscientos metros las temperaturas hoy no varían pero algunas máximas podrían subir más se alcanzarán los dieciséis grados en Logroño hasta quince hoy en Calahorra Arnedo y catorce grados en Haro y Alfaro el viento seguirá soplando de oeste o noroeste seis grados

Voz 0496 00:44 en medio de temperatura en Logroño en las carreteras no hay problema se circula con total normalidad en cualquier caso recuerdan que estamos en pleno dispositivo especial con motivo del puente de la Constitución un dispositivo que se va a extender hasta las doce de la noche del próximo domingo así que máxima precaución si van a salir durante estos días a las carreteras de La Rioja en la Cadena Ser de la riojanos vamos a acercar ahora hasta

Voz 2 01:11 Nieva de Cameros porque durante estos días tiene en marcha una actividad que lleva por nombre de fiestas en Nieva de Cameros Inmaculada Sáenz qué tal buenos días creo que ya se empezó

Voz 3 01:20 ayer con las diferentes actividades hoy mañana incluso el domingo tenéis previsto hacer distintas actividades en fin de qué se trata qué es lo que estáis haciendo estos días en Nieva en Cameros

Voz 4 01:31 venga pues desde hace años perfecta pero la subsidiación de personas mayores de nieve ahí de monte Mediano organizan lo que cariñosamente llamamos un taller de centros de navideños centros de decoración aprovechando los elementos naturales que tenemos hasta ahora habíamos utilizara nada más Acebo malo hago ojo crean permiso de de Medio Ambiente que lo que hacemos es abordar los hacer para beneficio de los montes de los animales muy hay que hacerlos siempre con permiso y luego lo que hacíamos será los centros de Navidad con una amiga arroje que siempre es peor dos años anteriores ha estado con nosotros pero este año tenemos la suerte de tener con nosotros desde hace ya varios días a Federico San Juan un amigo y Ana Iker a dedicar durante muchísimos años ha decoración floral yo no voy a presentar porque anoche fue un éxito la charla que nos dio aquí a la gente del pueblo para cómo aprovechar las cosas de caja y las cosas de la naturaleza para hacer ambientación feria navideña de todo equipo lo que vamos a hacer hoy con los niños y mañana el pasado que Lope recalca el programa pues es un poco no el estar escuchándole porque para nosotros es un lujo primera ya no Freddy al amigo Félix bueno pues que en el Tour cuenta un poquito más detalladamente friend

Voz 5 03:05 tal buenos días hola Federico buenos días

Voz 0496 03:07 imagino que para un especialista en decoración floral los paisajes que ofrece Nieva de Cameros son una auténtica maravilla no

Voz 4 03:14 sí sí sí yo estoy enamorado está de este lugar penal nada más que él hace cuarenta años que vengo porque tengo varios amigos aquí entre ellos y manido

Voz 6 03:22 yo tengo amigos en en Logroño

Voz 4 03:25 hace treinta años ya vine aquí cinco años pero ya vine a hacer una bola de un amigo entonces yo viniendo hasta que ha surgido este problema de la persona está como hacía cada año Irma me pidió que yo he venido encantado claro lo que es lo que estábamos viendo que aprovechar todo lo que el azar ha durado esta no deja coger peso en las juntitos de estas que esto esto sido enviado pie de apoyo a él lo que es la la el el lo Ramos no es damos nuestro lo estamos utilizando todos los que en la en una casa en una casa por por cosa rara que que les parezca uno esto sirve para decorar porque como se ponen unos elementos como son los cordel Hervé de color oro unos rojos la estos vasos con velas flores entonces con cualquier cosa con con vasos de cuajadas

Voz 6 04:19 con lo que se haga con piñas se puede hacer unos centros florales preciosos y eso es lo que estamos haciendo acera tanto a los niños como a los padres

Voz 0496 04:28 pues qué bien es una manera de estimular la imaginación para buscar adornos con Bono lo que nos daba la naturaleza o con cualquier utensilio que tenemos por casa no

Voz 4 04:36 sí sí es muy sencillo adelante esto ya que todo el mundo está económicamente pues Guillot pues estaba a hacer una cosa muy la y que además que te hace que que tengan un poquito de creatividad no que agudiza el ingenio la verdad es que la gente está encantada

Voz 0496 04:56 maravilla Inmaculada hay para hoy para mañana para el domingo creo el domingo me parece un mercadillo en fin cuáles son las actividades que hay previstas por arriba

Voz 4 05:04 bueno pues hoy vamos a centrar como es día laborable para muchos mayores pero los niños tienen fiesta hay aquí haciendo el pueblo tenemos suerte de que ha subido bastante gente pues en el buen tiempo que tenemos con el último momento del año pues vamos a aprovechar voy a hacer cosas con los mismos los niños van a preparar el propio a decoración que van a llevarlo a casa pero él también nos van a ayudar a preparar cosas para los mayores en los que los con con sprays basados Viñals bueno de todo ya verás qué qué bonitos mandaremos a una parte para claro que hay en en nuestra página web de la Cadena SER lo de mañana sábado hay un paseo familiar que además pretendemos eso quizá una una actividad muy familiar al monte para recortar los esas ramas de las podas de dos Ag2 a recortar también es verdad yo otro tipo de plantas que diarios por Freddy y las personas mayores de Paul indicando dónde están esas esta rama por la tarde he tendremos a lo que es la preparación de los de los que entradas de los adornos todo mañana sábado por la tarde así que bueno animada del mundo a que con un almuerzo y una tijera de podar una tijera normal bolsa una cesta para ir al monte y luego por la tarde aquí en personas mayores pues nos juntáramos hacer los centros muy al el domingo lo que hace más ser un mercadillo dónde vamos a vender porque él me mal un secreto e lo que se trata es de que todo esto salva a coste cero entonces Cano persona va a comer cinco personas todos los materiales pues es de todo la negras copa sin bolas pegamento es aquello todo para que puedan disponer entonces cada persona mayor paga cinco euros de la SER como mínimo de nos centros el adornos uno el que se va a llevar a su casa eh yo el que va a dejar tras acción de personas mayores yo es el que se pone el domingo a la venta en en el mercadillo esté que yo que se va a hacer la las personas mayores los niños pagan un euro los mayores cinco euros pero la verdad es que lo que va a merecer la pena es que el domingo todas las personas que estén hasta mañana ya proceso con ganas de ver cosas súper creativa súper sencilla sea pero Arata ganas de llevarse la caja Provence nueva además en esta en este pueblecito que va a haber en la puerta del Hogar de Personas Mayores van a poderse vender otras cosas que la gente Nieva hace dos niños seguro que hay niñas que están preparadas para sería esa bueno pues lo que se tarda asesor de pasar un día en de Cameros pasar un día en la zona de Cameros que bueno pues que la gente aprovechemos este puente que por suerte no se está dejando el año pasado estábamos llenos de miedo y posguerra

Voz 0496 07:57 mejor tiempo aparcado esta tarde bueno pues Inmaculada Sáenz Federico San Juan muchas gracias para atender la llamada tan tempranito a la Cadena Ser de La Rioja y que disfrutan estos días eh

Voz 4 08:07 pues ya a la actualidad despejaras a sanear un rato a porque ir en familia soltar a mí ya me ayuda esa estalló

Voz 5 08:17 porque Javi ya vender pues vamos a empezar a hacer cosas enseguida gracias Inmaculada hombre eso buenos días

Voz 4 08:23 buenos días

