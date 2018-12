Hoy por Hoy La Rioja (7/12/2018 Tramo - 7:50 a 8:00)

exactamente yo creo que esa es la cuestión principal yo sí quisiera trasladar a quienes vengan a visitarnos ese punto de paciencia que has dicho para aparcar se han habilitado zonas para para aparcar y para que la gente no tenga ningún problema para estacionar su vehículo pero es más es la segunda población riojana que tiene junto con Logroño un plan de seguridad específico especialmente para estos días en el que hay un operativo de cuarenta y cinco personas entre Protección Civil Policía Local Guardia Civil Cruz Roja Española que van a estar muy pendientes de que no existan incidencias de que existen que ojalá sean menores pues a ser inmediatamente atendidas en cualquier momento por el personal que tenemos a disposición de todos los que vengan a Santo Domingo

Voz 8

05:50

bueno realmente se nosotros no hemos hecho ninguna propuesta nosotros no hicieron una inician y nos parece bastante acertada el tema de que tenga que ser una medida que se vaya instaurando paulatinamente entonces sobre todo por el tema de los presupuestos de costoso aprobar la gratuidad cero tres de forma universal todas desde el principio en septiembre del dos mil nueve no hay tiempo físico entonces entendemos que qué es más coherente él está obrando de forma de forma paulatina como se como ellos en plantearon el Bicing donde es bueno sobre todo es que ha habido pues alguna declaración no el presidente de la comunidad hay tal un poco pues a modo de órdago diciendo que podría darse la gratuidad pero otras desde el principio y tal y bueno pues sí que no parece la asociación que está cuanto más Nos pues eh y haciendo dudar un poco no va a las personas ilegal porque no tienen claros ibas a la gratuidad cero tres principios iba a ser cómo se va a instaurar dos tres uno dos cero uno y tal bueno desde la asociación de guarderías nos parece ella siempre educación infantil nos parece adecuado el tema de que sea paulatino sobre todo para que esta medida restaurando de forma férrea y que no sea algo