Hoy por Hoy La Rioja (7/12/2018 Tramo - 8:20 a 8:30)

ocho de la mañana hay veinte minutos la Agencia Estatal de Meteorología anuncia para hoy cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas o nieblas matinales eso sí los cielos se irán cubriendo y no se descartan precipitaciones débiles en el final de esta jornada en cuanto a las temperaturas no presentarán demasiados cambios ahora tenemos siete grados y medio en Logroño

Voz 1505

01:32

debemos ser conscientes que creo que esto no está del todo claro que hacer una puesta de renovación de la Constitución del setenta y ocho no es una apuesta antisistema sino que es un ejercicio de de patriotismo es un ejercicio de generosidad de las generaciones a la que tú yo representamos con el futuro con el presidente de España también con el futuro ojalá eso de cuarenta años la Constitución necesita hecho renovada porque hayamos conseguido hacerlo de una manera tan noble como lo hicieran pues puedan conmemorarse otros cuarenta años de éxito no este es un punto de partida que no es menor pedir la reforma de la Constitución es un ejercicio serena de patriotismo constitucional es querer convocar a los españoles a un pacto pacto de entendimiento entre diferentes