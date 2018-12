Escucha las noticias de las 10:00 (07/12/2018)

son las diez las nueve en Canarias el precio de la vivienda en España se incrementó más de un siete por ciento en el tercer trimestre en relación con el mismo periodo del año pasado en el caso de las viviendas de segunda mano el precio aumentó al mayor ritmo de los últimos once años informa Toñi Fernández

pero el año pasado el setenta por ciento de la financiación para investigación volvió al tesoro es decir no se gasto imagínense qué hubiera pasado si hubiera sido en la sanidad no creo que también somos todos responsables de la falta de presión que hay sobre nuestros gobernantes para que la ciencia tenga una prioridad real en nuestro país este año por favor no se devuelva un solo euro