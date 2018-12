Uno de los dos bares y la tienda de El Redal bajan su persiana en noviembre

Voz 0451 00:00 dos negocios han bajado la persiana para siempre en el Regal uno de sus dos bares y la única tienda que había en el pueblo una pérdida que se nota en el día a día del municipio desde tener que coger el coche para comprar leche harina huevos o no poder cambiar de bar para tomar otro café u otro vino una realidad que parece que desde noviembre ha llegado para quedarse segundo Marco es uno de los vecinos del Raval

Voz 1 00:22 lo íbamos al otro han echábamos un digno pues al cuarto de hora o así veníamos aquí en la verdad es que un bares poco porque no los fines osea entre semana estamos muy poca gente pero cuando es fin de semana ya no con un bar solos nos está bien y luego en cuanto a la tienda al que me refiero digo pues lo mismo te dieron una tienda que tienes alguna posibilidad para comprar que necesitas y se queda al pueblo pues muy pobre

Voz 0451 00:54 después de veintitrés años tras el mostrador de la tienda Teresa Bretón y su hija Rosana Ochoa se ven obligadas a cerrar Rosana está embarazada y su madre que le echa una mano no puede hacerse cargo de ella una situación que les ha llevado a tener que echar el cierre ponerla en alquiler aunque todavía nadie se ha interesado por ella

Voz 2 01:12 lo que ha llevado el Ferrari San estando embarazada no no podía ser esto no podía seguir y entonces pues ella que ya dura hasta el treinta y uno de diciembre por coger Navidades pero no deja de ir pueblo así ni nada pero si ya veía que no el médico le echó el alto la más terrenales echó el alto vino y dijo mamá yo no puedo más pues primero tuve después tu hija o tú tu me da igual cierra la poetisa Cabo yo pues yo puedo seguir lo bastante queda ayudaba un poquico oí nada más

Voz 0451 01:48 cada día además de atender el negocio en el pueblo recorría en el valle del con para llevar el pan productos de consumo o la prensa Un trabajo de puerta a puerta más exigente en verano practicamente de supervivencia durante el invierno

Voz 3 02:00 trabaja trabajas mucho tras ese trabajar se trabajó mucho en verano pero tiene es trabajar para todo el año es

Voz 2 02:07 en inviernos muy duros sólo que no puedes decir diciembre cierro en noviembre abra o no tienes que estar al lado malo viviríamos pues que les subíamos La Rioja también subíamos La Rioja El País el correo Bizkaia viario vasco el Diario Vasco porque claro a la vez que eso teníamos un atajo no para los móviles la gente mayor medía élite que con el numerito pues oye es Vodafone Expo aquí estar mete me cinco euros la gente pues tenía mucha ambición me entiendes que es que la cierra la tienda de Luis como en una capital que abren a las nueve de la mañana hicieran a la una y media o las dos aquí no aquí habla te falte a cualquier cosa me decías hoy etérea que allí pues que es que no tengo lo más simple Un paquete sal ya voy y te los doy bajaba el cero daba igual me daba que serían las tres que las cuatro que las siete de la tarde

Voz 0451 03:10 y es que Teresa daban servicio a seis pueblos distintos unos pueblos que por suerte seguirán teniendo a alguien que les lleve el pan

Voz 2 03:17 buscamos el mismo panadero que a mí me traía el pan Le dije a ver si para los pueblos de arriba para no dejarle nuestra abandonado entonces viene ID Hall Panetta en las casas que yo les enseñé las paradas a y ver como bueno sigue viniendo a Colera enredar pipa abona la rueda al diálogos molinos unidos que más me dolía y al a Rusia la era que se quedara a la gente sin pan sin servicio

Voz 3 03:49 más la tienda pero bueno te puedes ir un día a la semana me compré a Logroño que El Quijote trigo el pan es diario

Voz 0451 03:56 aunque Teresa de Rosana no sólo les llevaban el pan en su furgoneta cargaban con todo lo que les pedían Todó en un servicio puerta a puerta

Voz 2 04:04 quite Harlow tienes Escudero y eso bueno yo Ausejo Ausejo El Valle de no irme en el Valle de Ocón no hay nada lo que pasa que nosotras ya subíamos Conil pal y entonces me decía tiene mañana me sube es una restringe a Cho Vito vale la otra oye me subió la botellita decía Val ir como yo subía a todos los días las les ya los jueves subíamos con el pan leche entonces la gente oye pues déjame uno a Caja de desnatada oye déjame una una caja de seis un par ir y a mí déjame una veinte era pues sabe que cogían el palco hacían eso ya me daban una notita entonces pues la flota a lo mejor me ponía que te voy a decir no Concha pues mira Meco sube es el viernes un conejo me subí un kilo de azúcar inmersiones tres kilos de naranjas por ejemplo yo en la Bolsa ponía Concha pipa o la cuenta de ella pues diez veinte yo subía a los todo

Voz 0451 05:10 es que a medida que los pueblos se vacían de gentes también se van vaciando de comercios además hay que tener en cuenta que la población cada vez es más mayor que los hábitos de compra también se han modificado

Voz 2 05:21 hace veintitrés años se vendía mucho más de todo empezando por la Carme por la carne ir terminando que te voy a decir en un paquete de lavar jabón a malo que pues que la gente mayor tienen los José en Logroño los tienen en Vitoria los tienen el Eibar entonces yo entiendo que a los padres extrajera cosas pues ha cambiado muchísimo la gente ya somos un poco exigentes no décimos

Voz 4 05:59 oye pues mira vamos a comprar cualquier cosa

Voz 2 06:02 el pueblo y hay que guardar la Tienda del pueblo porque nos viene muy bien

Voz 0451 06:05 aunque el censo municipal contabiliza más habitantes cerca de ochenta personas pasan el invierno en el municipio sin tienda Isinbayeva la vida continua y las horas siguen pasando en esta localidad riojabajeña eso sí ya están a la espera de que llegue la nueva la niña que Rossana lleva en su barriga que pasará a ser la más pequeña del pueblo el Real será su primer hogar y su madre no sabe qué les deparará en el futuro si que sabe que el pueblo tiene sus inconvenientes para la crianza sobre todo por la falta de servicios

Voz 3 06:35 quizá es lo primero en el colegio desde que ahí fuera estudiar entonces ya estás todo el día desde el punto de la mañana ya estás llevando no fuera baja el colegio el y quiere hacer una extraescolar a Logroño Calahorra o donde o Arnedo URU que sea siempre tienes que estar con el coche el trabajo sí un pueblo siempre tocayo o no le pasa nada también habrá madres genuinas y buena nada pero siempre tienes está con un coche para arriba para abajo y luego pues eso que al colegio tienen que ir a corriera a Galilea Ausejo Murillo que aquí colegio pedía trae Khedira Murillo aquí lo único que tenemos que nos dure muchos años es médico de cabecera todos los días el fin de semana tenemos urgencia pero estamos ir a nuestros pueblos no tenemos un día o dos a la semana aquí tenemos de lunes a viernes y sábado y domingo tenemos urgencias

Voz 0451 07:26 y es que en el pueblo lo tienen claro si no hay más apoyo gubernamental el futuro de los pueblos pequeños es la desaparición