Las noticias de Galicia, 11:02 (07/12/2018)

Pachi Vázquez niega su fichaje por Ciudadanos el que fuera líder del PS de Guy candidato a la Xunta sea dado de baja en el partido pero desmiente que eso suponga un acercamiento a la formación de Albert Rivera Vázquez muy crítico con la dirección socialista cree que Pedro Sánchez está vetando traicionando y engañando a compañeros que literalmente dieron la vida por unos ideales contactado por la SER no ha querido hacer declaraciones remite a su nota de despedida pero sí ha querido dejar claro que no se integrarán la formación naranja descarta por tanto los rumores que apuntaban a la posibilidad de que encabeza la lista a la Alcaldía de Ourense más cosas los trabajadores de la fábrica de alcohol en A Coruña han iniciado una campaña de recogida de juguetes en colaboración con Cruz Roja la quinta que realizan en este caso en un contexto de movilización social después de que la multinacional decidiese cerrar tanto esta planta como la de Avilés de hecho estas campañas comenzaron en dos mil catorce cuando la empresa presentó un ERE que en aquella ocasión no se materializó durante esta mañana los trabajadores están recorriendo los mercados de abastos coruñeses los de la Plaza de Lugo San Agustín y el Viña entregando dípticos y carteles en una campaña informativa sobre la situación de la factoría además desde esta próxima noche el ayuntamiento de Ourense contará con paradas Anti acoso en el transporte urbano con el objetivo de garantizar la seguridad y la integridad de las mujeres que viajan solas se suma así a ciudades como A Coruña o Vigo que ya han puesto en marcha este servicio según el ayuntamiento la viajera no tendrá más que informar al subirse al vehículo sobre el lugar de bajada solicitado para poder apearse por la puerta delantera del autobús cuando llegue a su destino los trabajadores del servicio estarán siempre pendientes de cómo se efectúa ese descenso para si fuese necesario avisar a la Policía Local de cualquier incidente que se pueda producir el servicio funcionará todos los viernes de once de la noche a seis y media de la mañana los sábados y vísperas de festivos de once a siete en las líneas nocturnas