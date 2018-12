Las noticias de Navarra, 11:02 (07/12/2018)

Voz 0055

la Policía Municipal en Pamplona ha detenido a un hombre que se encontraba encerrado con su hijo en una vivienda de la capital navarra a la que los agentes han accedido ante la posibilidad de que el menor se encontrase en situación de peligro afortunadamente se encontraba en perfecto estado según ha explicado la Policía Municipal que actuó ante el aviso de la madre alarmada porque no respondían a sus requerimientos por eso ante la posibilidad de que el menor estuviese en peligro los agentes entraron de manera simultánea en la vivienda por la puerta hay por una ventana y detuvieron al hombre al que se le acusa de resistencia desobediencia y que ha sido ya puesto a disposición judicial en datos económicos el precio de la vivienda ha subido en el tercer trimestre de dos mil dieciocho a nivel nacional lo ha hecho han siete con dos por ciento una subida también algo más moderada en Navarra del cuatro con tres por ciento según datos de Instituto Nacional de Estadística entre julio y septiembre los inmuebles de segunda mano sea crecieron un siete coma tres por ciento su mayor aumento en los últimos once años desde el tercer trimestre de dos mil siete mientras el precio de la vivienda nueva subió un seis con uno lo que no dejó de subir desde el segundo trimestre del año dos mil catorce continuamos también por cierto pendientes de la niebla que sigue dificultando la circulación en algunos puntos de la comunidad tenga en cuenta a la hora de salir con el coche