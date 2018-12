Escucha las noticias de las 12:00 (07/12/2018)

es mediodía las once en Canarias es mediodía las once en Canarias

la Fiscalía analiza en profundidad a esta hora el expediente de García Juliá pero las mismas fuentes del Ministerio Público consultadas por la SER avanzan que en principio en principio el caso no ha prescrito porque aún no han pasado treinta años desde su fuga como consecuencia del permiso concedido e iniciarán los trámites para reclamar su entrega a Brasil el proceso no será cuestión de dos días el tribunal que lleva el caso es la Sección Primera de la Audiencia Nacional que ya ha solicitado a la Fiscalía que informen el Ministerio Público pedirá que se inicie el expediente de extradición de uno de los principales responsables de la matanza de Atocha cuarenta y un años después de los crimen

Voz 1915

05:33

colorido compañías Hernández Isabel Quintana la subida del precio de la vivienda se acelera en el tercer trimestre del año al incrementarse en más de un siete por ciento en la vivienda de segunda mano crece al mayor ritmo de los últimos once años son datos oficiales del Instituto Nacional de estadio el Gobierno plantea penas de cárcel para los dueños de los prostíbulos cierre del local y multas para los clientes que se convertirán en prisión si la mujer es menor de edad de la víctima de la trata nunca será sancionada según está borrado se lo cuenta a Ser Rodrigo Rato ha decidido no tener relación alguna en la cárcel con otros presos del Partido Popular como Luis Bárcenas el ex vicepresidente del Gobierno pasa la mayor parte de su tiempo en la biblioteca de prisión estudiando el caso Bankia del Aquarius deja de operar después de salvar miles de vidas en el Mediterráneo Médicos Sin Fronteras culpa de ello a las campañas de desprestigio de varios gobiernos europeos entre ellos el italiano sube un treinta y ocho por ciento el número de turistas que vienen a España por motivos culturales hasta los trece millones de visitas cada español los gastamos casi trescientos euros de media en actos culturales al año como libros espectáculos a servicios a través del móvil según el Anuario de Estadísticas renuncia el cómico que iba a presentar la gala de los Oscar tras difundirse unos tuits de hace casi una década en los que afirmaba que no iba a dejar jugar a su hijo con muñecas porque es de gays Kevin Hart argumenta que la gente cambia crece